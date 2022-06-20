GeForce RTX 2060 можно купить за 36 тысяч рублей

В интернете есть тысячи подробных гайдов, авторы которых рассказывают нам о преимуществах и недостатках той или иной видеокарты. Кто-то пытается говорить со зрителями попроще, тогда как другие предпочитают сложные материи. До недавнего времени наиболее популярные блогеры грешили сотрудничеством с различными производителями, поэтому обзоры могли быть ангажированы, а значит не соответствовали реальности. Сегодня выплаты остановились, ну а у блогеров появилась реальная возможность поделиться со своими читателями правдивой информацией.

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Если вам лень всё это искать на просторах интернета, то мы предлагаем выбрать наиболее выгодные модели с точки зрения соотношения цены и скорости в магазине Ситилинк. На этот раз обойдёмся без флагманов и слишком дорогих графических чипов. Только видеокарты до 30 000 рублей, ну а главная задача состоит в том, чтобы доказать простой факт: необязательно тратить на развлечения 100 тысяч рублей, ведь интересные предложения есть даже в нижнем ценовом сегменте.

Вообще, многое зависит от разрешения вашего дисплея. Начать предлагаем с GeForce RTX 2060. Она на 6 тысяч дороже указанного нами предела, но обойти её мы не можем, поскольку стоит такая видеокарта ну очень выгодно. Ещё недавно GeForce RTX 2060 стартовала с 53 тысяч рублей, а значит прямо сейчас можно сэкономить чуть меньше 20 тысяч рублей. Видеокарта справляется с любыми играми в 1080р, а запаса прочности хватит на несколько лет вперёд. Неясно, выпускает ли NVIDIA подобные графические чипы, но в целом поддержка и выход драйверов будет осуществляться ещё как минимум 5 лет.

GeForce GTX 1660 SUPER – это точная копия GeForce RTX 2060, в которой есть та же 192-битная шина и 6 Гб видеопамяти. Более дорогая видеокарта может предложить трассировку лучей, но нам кажется, что на видеокартах такого уровня эта технология выглядит неубедительно. Даже на более мощных и дорогих графических чипах есть проблемы, поэтому мы советуем вам сэкономить 6 тысяч рублей купив GeForce GTX 1660 SUPER.

Продолжаем экономить с GeForce GTX 1650. Назвать эту видеокарту игровой можно с большой натяжкой, поскольку она уже не вытягивает самые новые игры в разрешении 1080р на высоких графических настройках. Стоит помнить, что многие геймеры прекрасно обходятся старыми шутерами, в которых даже такой видеокарты больше, чем достаточно. Ну а дополнительные 6 тысяч рублей в вашем кошельке – это отличный повод задуматься.

Если и говорить о самой оптимальной видеокарте на 20 июня, то это бесспорно будет Radeon RX 6500 XT. Производительность бюджетной модели AMD находится на уровне GeForce GTX 1660, но цена намного ниже. Нам кажется, что выбор был бы очевиден, если бы ни одна важная деталь. Всё дело в том, что Radeon RX 6500 XT отвратительно работает в паре с интерфейсом PCIe 3.0. Если у вас именно такая ситуация, то лучше купить что-то другое. Ну а обладатели PCIe 4.0 могут класть видеокарту в корзину, ведь за свои деньги здесь феноменальный уровень производительности.

GeForce GTX 1050 Ti очень часто называют самой бюджетной игровой видеокартой. Несомненно, старушка действительно умеет запускать все игры. У вас пойдут не только старые проекты пятилетней давности, но и все требовательные новинки. Вот только это не отменяет того факта, что настройки графики придётся ставить на низкие, а в некоторых случаях разрешение на 720р. Подумайте на досуге: а оно вам нужно?

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Самым дешёвым предложением на 20 июня стала Radeon RX 6400. Сама по себе видеокарта вполне неплоха, хотя и стоит откровенно дорого. Не забывайте, что российские геймеры страдают от западных санкций, поэтому с поставками туго. В реальных играх вы получите уровень GeForce GTX 1650, а значит мы снова экономим 6 тысяч рублей. Владельцев процессором с поддержкой PCIe 3.0 хотим огорчить, ведь эта видеокарта не для вас. Придётся доплатить, ведь старый интерфейс губителен для бюджетных графических чипов AMD. Такова цена экономии, ну а тех, кто может похвастать PCIe 4.0, мы настоятельно просим обратить внимание на Radeon RX 6400. Она только кажется такой медленной, а в паре с современным процессором отлично тянет все игры на средневысоких настройках графики в 1080р.