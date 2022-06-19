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Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
Что выгоднее: старый флагман с Авито, или новый середняк, но в 2 раза дороже?
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Уже несколько месяцев эксперты вещают о скором приходе криптозимы. Что любопытно, большинство пользователей даже не знает что вообще это такое, и чем характеризуется подобное явление. Поскольку рынок криптовалют достаточно молодой, то здесь есть масса умников, считающих себя не только экспертами, но и вводящих собственные понятия. При этом очень часто реальность далека от видения диванных аналитиков, но любители сенсаций готовы черпать такой контент ложками. Если отталкиваться от прошлого опыта, то криптозима характеризуется снижением курса основных криптовалют. Неясно, должен ли процесс происходить быстро, как было в 2018 году, или медленно, как это можно наблюдать сегодня. Вполне возможно, что временные показатели имеют опосредованное значение, поэтому важен лишь сам факт.

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Если сравнить рынок криптовалют осени 2021 года и лета 2022, то можно констатировать трёхкратное снижение. Именно поэтому некоторые эксперты полагают, что криптозима уже наступила. Такую позицию мы слышали, когда Биткоин стоил 30 000 долларов, когда он опустился до 25 тысяч, и вот это же происходит и 19 июня, когда цифровое золото чуть не вышло за отметку в 18 000 долларов за 1 монетку. Пока точных данных о том, почему Биткоин отыграл полторы тысячи к обеду, нет. Если вспомнить все предыдущие падения и резкие взлёты, то на ум приходит только несколько причин: Киты выкупают все излишки рынка, что позволило временно стабилизировать положение; трейдеры сделали много коротких позиций на отметке 18 тысяч долларов, что также позитивно сказалось на курсе.

Как бы там ни было, паника уже поселилась среди фермерского сообщества. Особенно всё печально у тех, кто копал Эфир на нескольких видеокартах или небольшой ферме. Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что даже при курсе в 1000 долларов за 1 монету Эфира добывать криптовалюту в России будет выгодно. Всё дело в дешёвом электричестве. Это значит, что отбившие инвестиции майнеры могут спокойно копать и дальше. Неясно, когда наступит перелом, а вот для у тех, кто брал видеокарту совсем недавно и имеет кредиты либо экономические сложности, наступают сложные времена. Видеокарты уже начали насыщать вторичный рынок, поэтому мы хотим рассмотреть преимущества покупки новинки в магазине, или чего-то аналогичного по производительности с рук.

Поскольку все бюджетные видеокарты – это жуткая скука, то мы предлагаем посмотреть в сторону GeForce GTX 1080 Ti. Всё просто, ведь даже сегодня эта видеокарта может запускать игры в 2К на максимальном уровне графических настроек, а 11 Гб видеопамяти ещё долго будут актуальны. Как видите, на Авито мы нашли несколько таких видеокарт. На самом деле GeForce GTX 1080 Ti представлена широко, а цены стартуют с 24 000 и достигают 30 тысяч рублей и выше. Ещё в феврале цена такой видеокарты стабильно держалась на отметке в 55 тысяч рублей, поэтому у нас двукратное падение. В то же время, дешевеют и прямые конкуренты в магазинах. К примеру, 43 тысячи рублей стоит GeForce RTX 2060 SUPER. Эта видеокарта немного медленнее, но может предложить трассировку лучей. За 50 тысяч есть Radeon RX 6650XT. Эта видеокарта даже быстрее GeForce GTX 1080 Ti, поэтому можно сделать вывод, что покупка нового графического чипа в магазине будет стоить вам на 20-25 тысяч дороже.

А вот теперь обдумаем преимущества и недостатки. В пользу покупки GeForce GTX 1080 Ti говорит выгодная цена, ведь слегка поторговавшись можно купить старый флагман за 25 тысяч рублей. Ничего подобного в магазинах просто нет. Возможно, когда криптозима действительно ударит по майнерам, мы и увидим ощутимое снижение стоимости, а пока чистая победа на стороне GeForce GTX 1080 Ti. В то же время, не исключено, что геймер, который продаёт вам старую видеокарту, на самом деле фермер со стажем. Он уже много лет копает Эфир, а значит вам в руки попадает изрядно уставший графический чип. Проще говоря, видеокарта может умереть в любой момент, а вы даже не узнаете причину этого. А бывает и так, что видеокарты реализуют мошенники. Они восстанавливают полумёртвые модели таким образом, что они работают всего несколько дней. Для тестов достаточно, а после за старую видеокарту отвечает новый владелец.

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RTX 3050 сильно дешевле 40тр
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-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
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И всё же, если вам повезёт, то можно ощутимо сэкономить. Согласитесь, что отдать за аналогичную производительность 25 тысяч рублей гораздо выгоднее, чем 45 тысяч. Вдруг один из ваших знакомых распродаёт ферму, или делает апгрейд. В этом случае бегите к нему скорее, это отличное предложение по самой выгодной цене за полтора года.

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#видеокарты #видеокарты 2019
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