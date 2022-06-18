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Геймерские процессоры в магазинах РФ становятся доступнее на фоне укрепления курса рубля
Ryzen 7 5800X стоит на 12 тысяч рублей дешевле рекомендованной цены на начало продаж в РФ
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
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6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

В интернете есть тысячи популярных каналов, которые ежедневно выкладывают интересные тесты, раскрывающие те или иные аспекты работы персональных компьютеров. Несмотря на такой ассортимент, нерешёнными остаются ключевые вопросы, ведь каждый блогер смотрит на проблему под уникальным углом. Но даже когда условия тестирования примерно сходятся, остаётся место для непреднамеренных (или сознательных) ошибок, ведь есть такие неучтённые моменты, как правильная настройка системы, конфликты оборудования и дополнительное программное обеспечение, которые могут замедлять компьютер. Именно по этой причине нет единого мнения относительно того, какие процессоры являются наиболее выгодными с точки зрения соотношения производительности и цены.

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Мы не ставим задачу выбрать лучшие из лучших, ведь всегда найдутся несогласные. И всё же, каждых из указанных ниже камней имеет отличный потенциал и в определённых сценариях может показать себя крайне эффективно. Ну а первым участником станет Ryzen 7 5800X. Здесь всё просто: если у вас есть системный блок на сокете АМ4, то просто замените старый процессор на Ryzen 7 5800X. Дело нехитрое, а скорость в играх и любых других задачах увеличится чуть ли не в 2 раза. В то же время, если вы решили собрать на базе 8-яденика AMD новый компьютер, то есть все шансы неплохо сэкономить. Вам потребуется скромная материнская плата и самая простая оперативная память. Блок питания будет зависеть от видеокарты, но в целом затраты будут намного ниже, чем для сборок на базе Intel.

Core i5-12600 кажется нам одним из самых удачных процессоров для сборки нового системного блока с использованием серии Alder Lake. На стороне синих высокие тактовые частоты и высокая производительность в играх. Core i5-12600 лишён разгонного потенциала, но в данном случае это не имеет никакого значения, поскольку мы говорим о максимально эффективной сборке за небольшие деньги. Теплопакет позволяет не думать о необходимости покупки большого кулера, ну а потенциала Core i5-12600 достаточно для раскрытия любой видеокарты.

Если вы полагаете, что все геймеры буквально помешаны на новых блокбастерах, то сильно ошиблись. Каждый год в продажу поступают сотни игр, и лишь единицы требуют мощное железо. При этом есть множество жанров, о существовании которых любители фастфуда и не догадываются. Именно для таких случаев подходит Ryzen 7 5700G. На самом деле интегрированная графика здесь считается самой быстрой, поэтому нет причин отказывать себе в играх 5-летней давности. В то же время такой подход позволяет собрать недорогой компьютер с возможностью усиления за счёт добавления видеокарты в будущем.

Core i5-11600K только стоит дешевле указанных выше процессоров, но в реальности может оказаться намного более производительным. Нужно помнить, что сделать это можно путём огромным инвестиций, в то время как Core i5-12600 и без этого вполне неплох. Если вы любите эксперименты, если хотите погонять быстрый процессор на высоких тактовых частотах, то стоит обратить внимание на Core i5-11600K. Немалый плюс заключается в снижении цен на материнские платы, что сэкономит немного денег в вашем кошельке.

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Ну а завершить предлагаем на процессоре Ryzen 5 5600X. Если вы потратите на него дополнительные 50 000 рублей, то камень заиграет на высоких тактовых частотах в разгоне и будет конкурировать с самыми дорогими системами по производительности. Но многие пользователи покупают Ryzen 5 5600X для того, чтобы сэкономить. Это нетребовательный камень, который будет у вас работать на любой совместимой материнской плате. Ему не нужна дорогая память и мощная система охлаждения. При этом вы сохраняете неплохой потенциал, позволяющий превратить ваш компьютер в полноценную игровую станцию.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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