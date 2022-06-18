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Видеокарты в магазинах РФ становятся доступнее – Radeon RX 6800 скинула 47% за месяц
GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 57 тысяч рублей
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3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде
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В магазинах можно встретить десятки видеокарт, каждая из которых имеет свою цену и слегка непохожий дизайн. Если вы следили за несколькими поколениями графических чипов, то должны понимать разницу между теми или иными моделями, знать сильные и слабые места, а также видеть преимущества различных технологий, которые используют NVIDIA и AMD. Даже среди наших читателей таких пользователей немного, что тогда говорить об обычных геймерах, которые в большинстве случаев даже не знают, сколько у них видеопамяти. Никто не говорит о том, что все вокруг должны разбираться в тонкостях, но если вы не хотите вдаваться в подробности, то мы предлагаем изучить наш материал.

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Сегодня мы разберём самый перспективный сегмент. Признаемся, что многие из этих видеокарт недоступны большинству пользователей, но некоторые энтузиасты даже сегодня могут себе позволить нечто подобное. Самым огромным потенциалом обладает GeForce RTX 3070 Ti. По позиционированию это субфлагман, но текущая рублёвая цена явно переходит все рамки. Учтите, что даже на момент релиза в РФ видеокарта стоила 58 тысяч, а в условиях санкций и 82 тысячи пусть и смотрятся дороговато, всё же куда дешевле того, что можно было увидеть осенью 2021 года. GeForce RTX 3070 Ti менее требовательна, чем флагманы NVIDIA, и легко справляется со всеми играми в 2К. Сегодня нет причин ограничивать себя и в 4К, что позволяет увидеть игры так, как задумывали разработчики.

Чуть больше месяца назад Radeon RX 6800 стоила больше 140 тысяч рублей. Такая высокая цена объяснялась дефицитом графических чипов AMD в российской рознице, а также наличием алгоритма LHR, снижающего прибыльность видеокарт NVIDIA. В результате хешрейт Radeon RX 6800 был достаточно высоким, что позволяло майнерам получать дополнительную прибыль. Поскольку в последнее время дела у фермеров идут плохо, то нет ничего удивительно в резком снижении стоимости этой видеокарты на 47%. Среди сильных сторон Radeon RX 6800 можно отметить высокий показатель производительности, что даёт возможность играть во все игры 4К на максималках.

А вот GeForce RTX 3070 сегодня стоит откровенно невыгодно. По цене 68 тысяч вы получаете довольно неплохой уровень производительности, но разница по чистой скорости с GeForce RTX 3070 Ti огромна. Именно поэтому мы рекомендуем присмотреться либо к более дорогому графическому чипу, либо перейти на уровень ниже. Ну и учитывайте, что модель производства Palit получила посредственную систему охлаждения, а значит может быть слегка шумновата.

На этом фоне интересно выглядит Radeon RX 6700 XT. Реальная производительность здесь аналогичная с GeForce RTX 3070, но за счёт дополнительных 12 Гб видеопамяти видеокарта AMD выглядит перспективнее. Прибавьте сюда низкий теплопакет, холодный графический чип, и вы получите огромный потенциал. Скорее всего, через несколько лет Radeon RX 6700 XT продолжит тянуть все игры в 2К на максимальных настройках графики, а вот владельцам GeForce RTX 3070 придётся снижать настройки до средневысоких.

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3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ну и самой выгодной видеокартой нашего топа заслуженно становится GeForce RTX 3060 Ti. Она уступает более скоростным моделям, представленным выше, но также подходит для разрешения 2К. Потенциал у неё немного ниже, но ведь вместо 68 тысяч вы платите 57 000 рублей, а значит осознанно идёте на некоторый компромисс. Мы советуем присмотреться к модели производства Palit. Она имеет достаточную для своего уровня систему охлаждения и не потребует мощного блока питания. Одним словом, сплошные плюсы, хотя многим нравятся более скоростные графические чипы.

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#видеокарты #geforce rtx 3060 ti #оптимальные ценовые предложения
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