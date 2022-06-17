Довольно сомнительная затея, которая в итоге себя не оправдывает

Многие наши читатели считают себя продвинутыми пользователями. Эти ребята каждый день в комментариях самоутверждаются за счёт других приводя откровенно бредовые доводы своей правоты. Перечислять всё это мы не будем, но суть состоит в том, что чаще всего доказать этим ребятам что-либо просто невозможно. Как только ваш собеседник чувствует опасность для своей позиции, то начинает использовать ненормативную лексику, что превращает беседу в очередную перепалку. Чаще всего продвинутые пользователи презирают российские магазины и обожают затариваться на AliExpress. Кто-то берёт там старые серверные процессоры Intel, которые в 2022 году стыдно даже доставать из старого ящика, но многие покупают и новинки.

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Логика приобретения подобной продукции на китайских площадках состоит в том, что вы можете неплохо сэкономить, тогда как в РФ вас ждут грабительские цены и беспредел магазинов. Что же, сегодня мы посмотрим ролик блогера Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), который попытался купить системный блок на AliExpress. В данном случае мы обойдёмся без глубоких подсчётов, остановившись на самом интересном. Прежде всего было решено собрать компьютер на базе процессора Ryzen 7 5700X. Блогер радостно обнаружил, что разница с российским магазином доходит до 20 тысяч рублей, но уже через какое-то время выяснилось, что Ryzen 7 5800X стоит всего на 10 тысяч дороже аналогичного Ryzen 7 5800X на китайской площадке. На самом деле разница даже меньше. К примеру, в Ситилинк такой камень стоит 29 тысяч рублей, но есть и небольшие магазины, которые умудряются предлагать и более выгодные цены.

Ещё интереснее ситуация возникла с видеокартой. Блогер решил выбрать GeForce RTX 3070, которая на AliExpress стоит 50 тысяч рублей. Удивительно, но в российских магазинах он нашёл близкий аналог за 70 тысяч. Нам кажется, что автор ролика слегка лукавит. Так, за 69 тысяч можно взять GeForce RTX 3070 Ti, которая намного быстрее, ну а за 54 тысячи доступна Radeon RX 6750 XТ. Куда делась фантастическая разница в цене, мы не знаем, но пока всё выглядит весьма сомнительно. После этого блогер подобрал материнскую плату, оперативную память и другие комплектующие. Как оказалось, разница между китайской и российской розницей небольшая, но мы ведь помним, что и до этого блогер ошибался в подсчётах, а значит и здесь реального разброса в стоимости может не быть.

После всех расчётов системный блок в продвинутом корпусе, с яркой подсветкой и дорогим твердотельным накопителем обошёлся в 140 000 рублей. Как оказалось, разница между аналогичной сборкой в магазине РФ доходит до 40 тысяч. Если учитывать наши расчёты, то максимум можно получить не выше 15 тысяч, но это уже детали. Даже сам блогер признаётся, что покупка на AliExpress – это лотерея. Если повезёт, вам попадутся нормальные комплектующие, которые будут служить долго и счастливо. Учитывайте, что экономите вы не так уж и много, но всё это только с условием, что проблем не возникнет. Товар придёт точно в срок, а поломок не будет. Но может случиться и так, что видеокарта сломается сразу, или через какое-то время. С российской розницей всё просто. Если товар новый, то его заменят в течение нескольких дней. Ремонт или замена по гарантии займёт больше времени, а вот с AliExpress всё сложнее.

Вначале вы ждали несколько недель, пока товар к вам приедет. После этого в 2 раза дольше, пока его получит продавец в Китае. Там всё зависит от вашего везения. Скорее всего, поломанную видеокарту (любую другую деталь) в случае положительно исхода вам заменят, но рабочую придётся подождать ещё три недели. Получается, что вы постоянно чего-то ждёте. Все вокруг уже давно играют, наплевав на 15 тысяч рублей, а вы сидите в ожидании чуда. Если вы хотите сэкономить, и не боитесь сомнительной гарантии, то отправляйтесь на AliExpress. С нашей точки зрения, там хорошо покупать смартфоны, а вот рисковать с наборным системным блоком – это уже перебор.

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