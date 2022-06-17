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Магазины РФ скинули цены на процессоры AMD – Ryzen 9 5900X на 14 000р ниже рекомендованной стоимости
Ryzen 7 5800X подешевел на 12 000 рублей
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3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

Обычно геймеры покупают новые компьютеры и комплектующие исключительно по праздникам или в случае крайней необходимости. Часто порадовать себя и близких стремятся ко дню рождения, ну а под Новый год и вовсе грешно не купить дополнительную линейку оперативной памяти. Летом и вовсе стоит провести отпуск на море, позабыв о существующих проблемах. Что же, происходящие события просто подталкивают нас к тому, чтобы купить что-то новенькое как можно скорее. Стоит задуматься, ведь Эфир дешевеет, криптовалюты ждёт любая криптозима, а рубль то и дело укрепляется. Цены на видеокарты снижаются, а процессоры становятся всё выгоднее и выгоднее. Неясно, сколько всё это безобразие будет продолжаться, ведь в правительстве РФ считают курс рубля необоснованно высоким.

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Именно поэтому уже через месяц национальная валюта может обвалиться, а цены компьютерных комплектующих снова поднимутся. Начать предлагаем с Ryzen 9 5900X. Флагманы стоят жутко дорого, ну а 12-ядерник AMD предлагает не только разумную стоимость, но и впечатляющую производительность. Если вы созрели для покупки нового компьютера, то можно собрать как скоростную ультимативную машину, так и довольно недорогой агрегат. Ну а для тех, кто может похвастать старой платформой на сокете АМ4, мы предлагаем просто заменить процессор. В некоторых случаях можно удвоить производительность в играх и рабочих задачах. Напомним, что на момент старта продаж Ryzen 9 5900X стоил 49 900 рублей. Сегодня он продаётся за 36 990, а значит скидка доходит до 14 000 рубликов.

Core i7-12700F мы можем назвать процессором для тех, кто не хочет иметь дело с разгоном, но планирует собрать мощную платформу в комплекте с неплохой видеокартой. Тактовая частота доходит до 4.9 ГГц, но главная особенность этого процессора – это впечатляющая игровая производительность. Нет никаких сомнений, что Core i7-12700F сможет раскрыть любую видеокарту, а потенциала нового камня хватит на много лет. Ну и прибавьте к этому экономию на материнской плате и оперативной памяти. Получается, что для сборки нового компьютера на базе процессора Intel лучше ничего не придумали.

Core i7-11700KF не может похвастать аналогичной производительностью из коробки в играх, но в реальности перед нами куда более перспективный камень. Так, собрать ультимативную систему на базе процессоров нового поколения Intel крайне дорогое удовольствие. Ну а здесь есть неплохие скидки на материнские платы, а оперативная память DDR5 вам и вовсе не пригодится. Получается, что, поставив систему жидкостного охлаждения, вы сможете получить крайне мощный компьютер.

Всего 29 тысяч рублей стоит Ryzen 7 5800X. Этот процессор уже почти два года не выходит из пятёрки самых продаваемых по всему миру. В этом нет ничего удивительного, ведь 12-ядер – это откровенно много для игр, а потенциала Ryzen 7 5800X больше чем достаточно для раскрытия даже самой дорогой видеокарты. Для владельцев старых систем он может стать спасательным кругом, позволяя совершить апгрейд без замены всего системного блока. Ну и не стоит забывать, что на момент релиза Ryzen 7 5800X стоил 41 тысячу рублей, а значит текущая скидка достигла 12 тысяч рублей.

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Наш обзор был бы неполным без упоминания Ryzen 7 5700G. Перед вами самый быстрый процессор на рынке с интегрированной графикой. Это значит только одно: огромная часть геймеров, предпочитающих старый игры, может не тратиться на отдельную видеокарту. Например, зачем любителю World of Tanks дорогая GeForce RTX 3090? Правильно, пусть такие видеокарты берут мажоры, а настоящие профи покупают Ryzen 7 5700G, снижают настройки графики и отстреливают все движущиеся объекты без снижения количества кадров и падения общей статистики. В БОЙ!

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 5900x
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