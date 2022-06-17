До рекомендованной стоимости ещё падать и падать

Цены на видеокарты снижаются, майнеры распродают криптовалюту, а криптозима уже нависла над любителями Эфира. Если курс Эфира пойдёт вниз, то на рынки хлынут миллионы видеокарт. Эксперты пока немногословны, ведь есть множество факторов, препятствующих резкому обрушению рынка. Например, многие забывают о Китах. Крупная рыба инвестировала в цифровые активы десятки миллиардов долларов, поэтому сделает всё возможное, чтобы удержать курс. Ясно, что против волны массовых распродаж не пойдёшь, ведь миллионы держателей начнут заливать рынок стремительно дешевеющими монетами.

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Начало всех этих событий уже положено, ведь на этой неделе основные криптовалюты торгуются с большим дисконтом. Последний раз такие низкие цены были полтора года назад, а всё это уже отразилось на конечной стоимости видеокарт в российской рознице. Неясно, когда ждать более солидных скидок. Вполне возможно, что в условиях санкций цены и вовсе не вернутся в рекомендованным. Именно поэтому мы предлагаем присмотреться к нескольким позициям здесь и сейчас.

Если вы бескомпромиссный энтузиаст, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3090. Ультимативный уровень производительности гарантирован, ведь здесь не только флагманский графический чип, но и 24 Гб скоростной видеопамяти. Видеокарта щёлкает игры как орешки, а самые продвинутые геймеры и вовсе проводят тесты в разрешении 8К. Всё это перспектива на будущее, но даже спустя несколько лет GeForce RTX 3090 не утеряет своего потенциала, поэтому вы покупаете продукт с неплохим запасом. Видеокарта Gigabyte создана с оглядкой на эталонный дизайн. Это довольно неплохо, ведь NVIDIA предусмотрела все возможные сценарии, поэтому мы рекомендуем вам не придираться к мелочам.

Ровно в 2 раза дешевле Radeon RX 6800 XT. Если вы хотели собрать самый быстрый компьютер на районе, то с этой видеокартой такой фокус не пройдёт. Производительность здесь на 10-15% ниже, чем у флагманов NVIDIA, но ведь и цена намного интереснее. По факту, потеряв до 15% скорости, вы получаете всё тот же максимальный уровень графики в разрешении 4К. Никаких компромиссов, ну и не забывайте о наличии 16 Гб видеопамяти. Сама видеокарта получила внушительную систему охлаждения и менее требовательна, чем конкуренты из зелёного лагеря.

Ещё осенью 2021 году геймеры были готовы неделями сидеть в онлайне, обновляя одну и ту же страничку ради призрачного шанса купить видеокарту при близкой к рекомендованной цене. Сегодня GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 69 тысяч рублей. Никто не сказал, что это низкая цена, но по сравнению с безобразием, происходившим в 2021 – это очень неплохой шанс обновить свой компьютер. GeForce RTX 3060 Ti создана для игр в разрешении 1080р. Потенциала для роста нет, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. Именно поэтому рассчитывайте на то, что через 3 года придётся переходить на 1080р.

AMD продолжает радовать своих фанатов, ведь Radeon RX 6750 XT не только быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но и дешевле. Нужно понимать, что очень часто геймеры делают выбор на основании советов друзей и блогеров, ну а там полный хаос. Кто-то слышал о том, что драйверы AMD плохие. Другие уверяют, что были свидетелями вылетов, а некоторые и сами пострадали от этого. Всем им передаём большой привет, ведь в таком случае вам ещё долго придётся переплачивать за бренд. Что до Radeon RX 6750 XT, то она имеет более серьёзный потенциал ещё и за счёт наличия 12 Гб видеопамяти.

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Финальную точку поставим на GeForce RTX 3050. Когда эта видеокарта только появилась в продаже, то стоила 42 тысячи. После этого цена медленно поползла вверх, достигая 60 тысяч и выше. Сегодня купить такую видеокарту можно всего за 30 тысяч. Увы, в переводе на доллары, это бесконечно далеко от рекомендованной стоимости, вот только в РФ нет больше рекомендованной стоимости. Всё дело в том, что ранее цены устанавливала NVIDIA по курсу к доллару, но в какой-то момент эти ребята самоустранились. Уходить компания не планируют, но и что-то менять не может, ведь почти все поставки идут через каналы параллельного импорта и серых гастролёров. Всё это говорит о том, что переоценки не будет, а стоимость санкционной продукции останется высокой и крайне высокой.