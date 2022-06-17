Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
Есть мнение, что 10 заводов продолжат выпускать продукцию под новыми торговыми марками
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

Как мы уже неоднократно могли убедиться, западные компании часто делают громкие заявления, а после старательно стараются забыть о случившемся конфузе. Буквально вчера российское представительство NVIDIA заявило о полном отсутствие планов ухода из РФ. Эти ребята не будут мешать ввозу в страну продукции партнёров, даже если речь идёт о сером импорте. В марте представители Coca-Cola Hellenic Bottling сообщили о частичных ограничениях производства, но до мая выпускали продукцию в полном объёме. Совсем недавно руководство предположило, что может и вовсе покинуть российский рынок, а сегодня стало известно, что легендарный напиток перестанет выпускаться на территории РФ.

реклама

Напомним, в портфолио американской компании есть такие популярные напитки, как: Sprite, Fanta, Burn, Schweppes, BonAqua, а также соки: Моя Семья, Rich, Добрый и многие другие. Полный цикл производства осуществлялся на российских заводах, которые расположены в 10 городах, но о судьбе предприятий ничего сказано не было. Есть мнение, что Coca-Cola постигнет судьба McDonald’s. Напомним, все торговые точки были проданы российскому собственнику. Пришлось отказаться от названия и нескольких рецептов, а всё осталось без изменений. Поскольку большая часть рецептов известна, то нет никакой проблемы выпускать газировку под другими брендами. Что до самого главного напитка, то представители компании уверяют, что выпуск его прекратится сразу после исчерпания запасов концентрата, на основе которого и производится легендарная Coca-Cola.

Напомним, до недавнего времени на долю Coca-Cola приходилось 6.2% всего российского рынка безалкогольных напитков, который составляет внушительные 5.76 триллионов рублей. На втором месте с показателем в 5.2% размещалась PepsiCo. И вот эти цифры уже гораздо лучше отражают реальную ситуацию на рынке, когда, отказавшись от продаж в России американские компании теряют не жалкие копейки, о которых принято говорить на западе, а миллиарды долларов. Считайте, если сложить доли обеих компаний и вычислить процент от всего рынка безалкогольных напитков, то мы получим 11.5 миллиарда долларов по текущему курсу рубля. И вот здесь и начинается уличная магия. Поскольку PepsiCo (Pepsi, Mirinda и 7Up) находится в аналогичном положении с Coca-Cola, то нужно придумывать обходные пути для собственных санкций. Прежде всего сообщается о намерении изменить дизайн упаковки, сделав напиток узнаваемым, но без привязки к PepsiCo.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Следом идут планы расширить производство под брендом Русский дар, но есть и юридические коллизии. Всё дело в том, что просто переименовать брендовую продукцию нельзя. Это не только может навредить имиджу, но и создать негативное впечатление перед западными инвесторами. Получается, что нужно ещё и слегка подкорректировать рецепт. Нет никаких сомнений, что сделать это легко даже без ощутимого изменения вкусовых качеств. Российские эксперты смотрят на эти движения с большим интересом. С одной стороны, многие отечественные производители годами прозябали под гнётом американских компаний, не имея ни одного шанса на успех. С другой – никто в РФ не запрещает продажи американских напитков, мало того, нет никаких указаний даже со стороны американского правительства, а значит это собственная инициатива указанных выше брендов. Никто не знает, зачем все эти движения завершатся, ведь потери на российском рынке огромны, а ошибка может стоить очень дорого. К примеру, если Coca-Cola действительно уйдёт с рынка, то вернуться будет сложно. Нужно будет строить новые заводы, заходить в супермаркеты и платить буквально всем. Мало того, что закрытие производства влетит в копеечку, так возврат и вовсе разорит несчастных инвесторов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #coca-cola
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Санкции против РФ могут оставить Германию без газа – Siemens блокирует возврат российских турбин
Суд обязал Sony заменить россиянину его PlayStation 5 Digital Edition на версию с дисководом
NVIDIA не планирует уходить с российского рынка и не намерена мешать продажам своих видеокарт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
39
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
16
Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
19
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
20
Начинается публичное тестирование HarmonyOS 3.0 Developer Beta — список поддерживаемых устройств
+
Биткоин дорожает, но эксперты ожидают падения курса до $5000 и советуют продавать криптовалюту
10
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
48
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
21
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
57
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
20
Motorola G32 с чипом UNISOC T606 и экраном IPS LCD может быть представлен в июле
+
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
4
Разработчики DUSK анонсировали классическую ролевую игру, до неприличия похожую на первые Fallout
5
Starlink начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета – подключение стоит $600
11
Магазины РФ скинули цены на процессоры – Ryzen 9 5950X на 23 000р дешевле рекомендованной стоимости
10
Colorful представила геймерский моноблок G-One Plus с Core i7-12700H и RTX 3060
1
Поток видеокарт хлынул на вторичный рынок — на eBay есть GeForce RTX 3080 по 420 долларов США
18
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
14
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
53
Россиянин выиграл иск к Sony из-за отключения PlayStation Store
22

Популярные статьи

Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
95
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
89
Prodeus: Doom с Kickstarterа
15
Полицейское кино: Эдди Мёрфи возвращается в Беверли-Хиллз
8
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
4
Запоздалый мини-отзыв Amazon Kindle Paperwhite 2015 - верный спутник на долгие годы
34
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

ахахах
15:18
отрубишь сто,вырастет 300
К Илону Маску, SpaceX и Tesla подали иск на 258 миллиардов долларов США из-за криптовалюты Dogecoin
felsher 03
15:18
Все железо на одних и тех-же заводах в китае делается. От чего через 2 месяца сдохнет именно это?))
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
D3m0n
15:17
Я про конкретную блокировку, а не всякие там прошивки и прочее. Самсунг был. Не фанат их.
Samsung в России блокирует активацию смартфонов, ввезённых по «параллельному импорту»
Robby
15:15
С самсунгами полно проблем, но так как у вас их не было вы об этом не знаете.
Samsung в России блокирует активацию смартфонов, ввезённых по «параллельному импорту»
ахахах
15:12
ты не тот канал смотришь,но и на рутьюбе есть кое-что
Rutube взломали ещё в марте – хакеры выжидали и изучали системы безопасности ресурса
EGWizard
15:11
144 миллиона человек в России- это как вся европа. И даже если мы не берем топовые карточки, то это все равно не вяжется с 2% даже не считая серого импорта. У каждого в семье есть компьютер-ноут. Прос...
NVIDIA не планирует уходить с российского рынка и не намерена мешать продажам своих видеокарт
Педофрин_амауэнсис
15:08
Надо и десять и сто отрубит,это же не Батут Жиробасович БорогоZин,йопта.
К Илону Маску, SpaceX и Tesla подали иск на 258 миллиардов долларов США из-за криптовалюты Dogecoin
[Леди Яга]
15:08
Ахаха. Местный болтун-блохер ссылается на буржуйского блохера уверяя что брендовая техника ака HP, Dell. Lenovo etc это ненадежное дерьмо. А самозборка в белорусском подвале за доширак это вершина инж...
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
ахахах
15:06
ты чё думаешь только Соловьёва бывает передача.Там все каналы в них.Да и у Соловьёва и на рутьюбе есть и на другом канале тв и по радио идёт на фм и в интернете по онлайну,много всего есть
Rutube взломали ещё в марте – хакеры выжидали и изучали системы безопасности ресурса
EGWizard
15:06
А в диаблу за неделю свыше 10 лямов...
В вампирский «выживастик» V Rising за месяц сыграли два миллиона человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем