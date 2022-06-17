Есть мнение, что 10 заводов продолжат выпускать продукцию под новыми торговыми марками

Как мы уже неоднократно могли убедиться, западные компании часто делают громкие заявления, а после старательно стараются забыть о случившемся конфузе. Буквально вчера российское представительство NVIDIA заявило о полном отсутствие планов ухода из РФ. Эти ребята не будут мешать ввозу в страну продукции партнёров, даже если речь идёт о сером импорте. В марте представители Coca-Cola Hellenic Bottling сообщили о частичных ограничениях производства, но до мая выпускали продукцию в полном объёме. Совсем недавно руководство предположило, что может и вовсе покинуть российский рынок, а сегодня стало известно, что легендарный напиток перестанет выпускаться на территории РФ.

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Напомним, в портфолио американской компании есть такие популярные напитки, как: Sprite, Fanta, Burn, Schweppes, BonAqua, а также соки: Моя Семья, Rich, Добрый и многие другие. Полный цикл производства осуществлялся на российских заводах, которые расположены в 10 городах, но о судьбе предприятий ничего сказано не было. Есть мнение, что Coca-Cola постигнет судьба McDonald’s. Напомним, все торговые точки были проданы российскому собственнику. Пришлось отказаться от названия и нескольких рецептов, а всё осталось без изменений. Поскольку большая часть рецептов известна, то нет никакой проблемы выпускать газировку под другими брендами. Что до самого главного напитка, то представители компании уверяют, что выпуск его прекратится сразу после исчерпания запасов концентрата, на основе которого и производится легендарная Coca-Cola.

Напомним, до недавнего времени на долю Coca-Cola приходилось 6.2% всего российского рынка безалкогольных напитков, который составляет внушительные 5.76 триллионов рублей. На втором месте с показателем в 5.2% размещалась PepsiCo. И вот эти цифры уже гораздо лучше отражают реальную ситуацию на рынке, когда, отказавшись от продаж в России американские компании теряют не жалкие копейки, о которых принято говорить на западе, а миллиарды долларов. Считайте, если сложить доли обеих компаний и вычислить процент от всего рынка безалкогольных напитков, то мы получим 11.5 миллиарда долларов по текущему курсу рубля. И вот здесь и начинается уличная магия. Поскольку PepsiCo (Pepsi, Mirinda и 7Up) находится в аналогичном положении с Coca-Cola, то нужно придумывать обходные пути для собственных санкций. Прежде всего сообщается о намерении изменить дизайн упаковки, сделав напиток узнаваемым, но без привязки к PepsiCo.

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Следом идут планы расширить производство под брендом Русский дар, но есть и юридические коллизии. Всё дело в том, что просто переименовать брендовую продукцию нельзя. Это не только может навредить имиджу, но и создать негативное впечатление перед западными инвесторами. Получается, что нужно ещё и слегка подкорректировать рецепт. Нет никаких сомнений, что сделать это легко даже без ощутимого изменения вкусовых качеств. Российские эксперты смотрят на эти движения с большим интересом. С одной стороны, многие отечественные производители годами прозябали под гнётом американских компаний, не имея ни одного шанса на успех. С другой – никто в РФ не запрещает продажи американских напитков, мало того, нет никаких указаний даже со стороны американского правительства, а значит это собственная инициатива указанных выше брендов. Никто не знает, зачем все эти движения завершатся, ведь потери на российском рынке огромны, а ошибка может стоить очень дорого. К примеру, если Coca-Cola действительно уйдёт с рынка, то вернуться будет сложно. Нужно будет строить новые заводы, заходить в супермаркеты и платить буквально всем. Мало того, что закрытие производства влетит в копеечку, так возврат и вовсе разорит несчастных инвесторов.