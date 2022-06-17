В конце 2021 году Toncoin была намного выгоднее Эфира в майнинге

Всё началось с того, что Павел Дуров решил подзаработать. Казалось, бы, зачем ему деньги, если их всё равно не потратить за 10 жизней? Вполне возможно, что лавры более удачливого Марка Цукерберга не давали спать Павлику по ночам, поэтому он придумал простой, но очень эффективный способ. Это раньше нужно было производить продукцию, искать рынки сбыта, а перед этим придумывать бренд и использовать рабский труд сотен тысяч людей. Ну а сегодня достаточно нарисовать нолики и единички в виртуальном мире, чем и воспользовался основатель ВКонтакте. Им была создана платформа Telegram Open Network, которая представляла собой закрытый токен на базе блокчейна. Ещё до того, как криптовалюта была готова, десятки богачей купили токены на миллиарды долларов, а в итоге всё дошло до того, что контракты перепродавали в разы дороже начальной стоимости.

реклама

Ситуация развивалась стремительно, ну а сегодня Павел Дуров мог бы похвастать состоянием не меньше 100 миллиардов долларов, но на его пути встала вся мощь американского финансового регулятора. Несколько раз нашего героя вызывали на закрытые заседания, после чего он сам огласил приговор своему детищу. Деньги за проданные монетки пришлось отдать, как и расстаться с мечтой, войти в том 10 самых богатых людей планеты. В тот момент, когда судьба Telegram Open Network была решена, появилась криптовалюта Toncoin. Команда разработчиков получила карт-бланш от Павла Дурова и пустилась в свободное плавание.

Какое-то время о токене ничего не было слышно, ведь в 2021 году пробиться в лидеры оказалось почти невозможно. Рынок заполонили собачьи монеты, а продвинутым технологичным проектам оставались крохи. Но разработчики придумали отличный способ, позволяющий поднять популярность криптовалюты. Отметим, что основная часть Toncoin работает по алгоритму Proof of Stake (PoS), но специально для майнеров были созданы 10 смарт-контрактов. Туда перевели 5 миллиардов монет, после чего началась их добыча с помощью видеокарт. Использовался алгоритм Proof of Work Giver, который также являлся уникальным для рынка и придуман с одной простой целью – заранее предотвратить все вопросы со стороны американского регулятора. В конце 2021 года году дела у Toncoin шли довольно неплохо. Были времена, когда добывать токен считалось выгоднее, чем Эфир, а ещё совсем недавнего некоторые майнеры копали одновременно две криптовалюты. Это позволяло ощутимо нарастить прибыль, но подходило далеко не всем.

Сегодня можно констатировать, что дела у майнеров становятся всё хуже, ведь 5 смарт-контрактов уже опустошены, а остальные полностью исчерпают запас монет в течение нескольких дней. По самым скромным оценкам, это может быть неделя, но не исключено, что уже в понедельник сеть Proof of Work Giver прекратит своё существование. Очевидно, что часть фермеров ощутит снижение прибыли уже на следующей неделе. Для многих двойной майнинг был единственным способом улучшить своё финансовое существование. Но и это ещё не всё, ведь уже осенью перед сообществом встанет проблема перехода Эфира на PoS. Блокировать майнеров единовременно не будут, но перспектив у добычи Эфира нет. Уже вскоре майнерам придётся либо отказываться от прибыльного дела, либо искать другую криптовалюту. Toncoin не стал и не мог стать альтернативой, а все остальные упали настолько сильно, что даже в перспективе не способны заменить собой Эфир.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ну и не забывайте, что сегодня курс Эфира крайне низкий. Криптовалюта вот-вот пересечёт отметку в 1100 долларов за 1 монетку, а многие эксперты уже даже не скрывают своих ожиданий скорого прихода криптозимы. Майнеры распродают фермы, а цены на новые видеокарты возвращаются к рекомендованным. На этом фоне исчезновение Toncoin с майнерских карт только ухудшит ситуацию, сделав фарминг неприбыльным.