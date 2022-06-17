Цены на некоторые видеокарты уже приближаются к рекомендованным

Какую стратегию лучше всего выбрать геймеру, когда цены на видеокарты падают? Этот вопрос прямо сейчас задают себе многие пользователи, ведь Эфир опускается на дно, а майнеры начинают распродавать свои фермы. Самым очевидным будет обратиться на вторичный рынок. Здесь цены поражают воображение, ведь иногда можно встретить видеокарты по цене намного ниже рекомендованной. Ну а сравнивать с магазинной не приходится, ведь отдельные товарищи открыто демпингуют, пытаясь избавиться от видеокарт быстрее других. Стоит помнить, что на вторичном рынке вас ждёт масса мошенников. К примеру, если видеокарта покупалась за границей, то на неё нет надёжной гарантии, а выдающий себя киберспортсмена майнер может подсунуть вам подгорелую модель.

реклама

Никто не сказал, что так и случится, но риск велик, поэтому мы всё же предпочитаем магазин. Цены здесь немного выше, но риски сведены к нулю, а в итоге вы сэкономите нервы и время, ведь видеокарта получит гарантию, а в случае неприятностей будет обслуживаться в официальном сервисе. Если вы думаете также, то мы предлагаем вам изучить некоторые видеокарты, которые могут заинтересовать настоящего фаната компьютерных игр.

Для многих GeForce RTX 3090 – это всего лишь красивая картинка, тогда как некоторые энтузиасты могут себе позволить купить флагманскую видеокарту NVIDIA. Благодаря наличию 24 Гб видеопамяти, GeForce RTX 3090 ещё долго будет оставаться актуальна, ну а пока не придумали ни одной игры, в которой флагман опускается ниже 60fps@4K на максимальных настройках. Стоит такое удовольствие немало, но за прошлый месяц наблюдается скидка в размере 100 000 рублей. Обращаем ваше внимание, что скидка сформировалась не за неделю, а за месяц.

Далеко не все любят переплачивать деньги за право обладания самой быстрой видеокартой. Если вы полагаете, что это глупо, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti. Разница с GeForce RTX 3090 не превышает 7%, но есть масса преимуществ, которые на первый взгляд трудно заметить. К примеру, за счёт уменьшенного количество видеопамяти нет проблем с перегревом, ну а сам графический чип принадлежит ко второму поколению, поэтому не такой горячий. Это значит, что получая ультимативный уровень производительности вы будете наслаждаться тишиной, поскольку даже в сложных сценах кулер не доставляет никакого дискомфорта.

Сэкономить 20 тысяч можно купив GeForce RTX 3080. Не торопитесь возмущаться, ведь перед вами обновлённая версия, получившая флагманский графический чип на 384-бита и 12 Гб видеопамяти. За счёт этого вы не увидите никакой разницы в производительности с GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку отличить GeForce RTX 3080 первой серии (на 10 Гб) от второй визуально невозможно, то многие геймеры по незнанию путаются. Обязательно обратите внимание на отличия в видеопамяти, благодаря этому можно не только сэкономить, но и получить очень быструю и современную видеокарту с отличным потенциалом.

Те же 110 тысяч рублей стоит Radeon RX 6900 XT. Противостояние флагманов продолжается уже полтора года. AMD так и не смогла захватить майку лидера, но это и не нужно, ведь Radeon RX 6900 XT предлагает высокий уровень производительности, но стоит дешевле прямых конкурентов. При этом модель производства GIGABYTE ещё и получила внушительный разгонный потенциал. Система жидкостного охлаждения уже в комплекте, а после сборки помпы можно добиться значительного преимущества над GeForce RTX 3080 Ti, вплотную приблизившись к GeForce RTX 3090.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Иногда нужно опуститься немного ниже, чтобы увидеть выгодную цену. Radeon RX 6800 XT не только предлагает уровень производительности сравнимый с GeForce RTX 3080, но и стоит дешевле. В 2021 году встретить Radeon RX 6800 XT в рознице было почти невозможно, поскольку видеокарту расхватывали майнеры. Сегодня эти ребята приуныли, поэтому геймеры получили возможность реванша. Нам Radeon RX 6800 XT кажется более перспективной хотя бы потому, что имеет 16 Гб видеопамяти, тогда как у прямого конкурента 10 Гб или 12 Гб.