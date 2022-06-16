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Магазины РФ скинули цены на процессоры – Ryzen 9 5950X на 23 000р дешевле рекомендованной стоимости
Всего за 36 тысяч рублей можно взять Core i9-11900KF
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Многие пользователи не понимают, по какой причине одна видеокарта может стоить в несколько раз дороже другой. При этом разница в производительности оказывается на уровне 10%, а в разрешении 4К на макисмалках увидеть различия просто невозможно. На самом деле очень многое зависит от маркетинга и покупательской способности. Команда пиарщиков убеждает нас в том, что тот или иной продукт нам жизненно важен, а менее дорогой грозит снижением чистой производительности. До тех пор, пока находятся покупатели на флагманы, они будут продаваться. Всегда есть энтузиасты, но пользовательская любовь не вечна.

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Именно поэтому процессоры предыдущих поколений резко дешевеют, при этом скидки такие большие, что никак не объясняются 10% разницей в скорости. Поскольку у нас тут демократия, то мы не собираемся ограничивать вас только одним поколением. Текущая подборка будет полезна тем, кто находится в раздумьях и вот-вот сделает неверный шаг.

Предлагаем начать с Core i9-12900KF. Что бы там ни говорили фанаты Лизы Су, но именно этот процессор позволяет собрать ультимативную машину без компромиссов. Учтите, что цена процессора по сравнению со стоимостью материнской платы и оперативной памяти покажется вам мизерной. Ну и покупать такой камень без флагманской видеокарты непростительно. Мы даже не будем пытаться назвать итоговый ценник, но он точно будет выше 400 000 рублей без монитора. Ну а там всё зависит от вашей фантазии, ведь нужно ещё купить систему жидкостного охлаждения для раскрытия разгонного потенциала Core i9-12900KF.

Если у вас нет задачи собрать самый быстрый компьютер на планете, то мы предлагаем обратить внимание на Ryzen 9 5950X. В данном случае финальный уровень производительности будет зависеть только от вас. Например, вы хотите получить мощную систему для рабочих задач, где нет нужды в видеокарте. Что же, побеспокойтесь о блоке питания и надёжной материнской плате. Купите побольше оперативной памяти, а всё остальное сделает процессор. Любители разгона могут испытать массу радостных моментов от больших и малых побед, а геймерам и вовсе нужна только хорошая видеокарта. Напомним, на момент выхода в РФ Ryzen 9 5950X стоит 74 тысячи рублей, ну а сегодня он доступен за 51 тысячу. Экономия в 23 тысячи, что является новым рекордом.

Бывает такое, что вы хотите собрать мощный компьютер, но не хотите инвестировать в него 400 тысяч. В таком случае берите Core i9-12900F. Покупатель этого чуда технологической мысли получит 5.1 ГГц из коробки, минимальный теплопакет и крайне высокий уровень производительности в любых задачах. Нет никаких сомнений, что разогнанный Core i9-12900KF с оперативной памятью DDR5 окажется быстрее, вот только стоить дополнительные 7% будут не меньше 100 000 рублей.

Core i7-12700KF часто называют одним из самых правильных выборов для разумных пользователей. Нам кажется, что экономить 20 тысяч, а после брать самую дорогую материнскую плату и оперативную память – слегка глупо. Именно поэтому мы рекомендуем собрать разумную систему. Оставьте место для разгона, но не гонитесь за топовыми продуктами. Полученные 5% скорости дадут вам нужные ощущения, но не заставят потратить на сборку целое состояние. Core i7-12700KF может похвастать высокой тактовой частотой на 5 ГГц, что позволяет достигать высоких результатов в играх.

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Ещё совсем недавно Core i9-11900KF был самым быстрым процессором в линейке Intel, а сегодня он продаётся с 37% скидкой. В результате конечная стоимость составила 36 490 рублей, что открывает огромные перспективы перед потенциальным покупателем. Только вдумайтесь: тактовая частота 5.3 ГГц и 8 ядер могут расшевелить любую даже самую сложную задачу. Добавьте сюда скидки на материнские платы предыдущего поколения, и вы получите оптимальную сборку по выгодной цене.

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#процессоры #ryzen 9 5950x #оптимальные ценовые предложения
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