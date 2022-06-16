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В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Сложившийся курс рубля вреден для экономики РФ
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Прежде чем говорить о курсе рубля, стоит сходить в близлежащий супермаркет. Заметили снижение цен на продукты питания на 20%, а может есть скидки на электронику, бытовую технику и смартфоны? Удивительно, но ещё в феврале, когда за 1 доллар давали 75 рублей, всё это стоило дешевле. К примеру, 4 месяца назад смартфон стоил 7500 рублей. Сегодня, когда курс национальной валюты укрепился, аппарат должен стоить как минимум 6 тысяч, вот только ничего этого не происходит. Получается, что все вокруг радуются дорогому рублю, отпуская шуточки в адрес Байдена и неуклюжих экономистов из США, вот только небольшая группа лиц неплохо зарабатывает на подобных курсовых перепадах.

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Может показаться, что всё не так уж плохо, ведь параллельный импорт только начал свою работу, но у правительства на этот счёт есть иное мнение. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сегодня рубль «переукреплён», что сильно вредит экономике страны. Как результат мы видим дефляцию и высокие процентные ставки, когда Центробанк пытается привести положение в статус-кво за счёт снижения процентных ставок. Несмотря на это рубль остаётся «слишком крепким», что вредно для крупных экспортёров. Логика здесь следующая: Газпром продаёт в Европу углеводороды, получая за них доллары или евро, а после конвертирует в рубли и переводит деньги в бюджет. Поскольку экономические показатели основаны на курсе выше 70 рублей за 1 доллар, то сегодня потери достигают до 13 рублей на 1 доллар США.

Точно такая же ситуация и с другими экспортёрами, которые поставляют в страну валюту, продавая сталь, зерно и любые другие продукты производства. Неудивительно, что цены на всё растут, ведь промышленники пытаются компенсировать убыток за счёт граждан, а значит единственным выходом из создавшегося положения будет снижение курса рубля. Андрей Белоусов полагает, что оптимальным курсом сегодня можно считать зону в районе 70-80 рублей за доллар. По мнению первого вице-премьера, нужно как следует обдумать необходимость перераспределения сверхдоходов от продажи нефти и газа, а высвободившиеся деньги должны инвестироваться в экономику. Здесь есть свои нюансы, но в целом ключевая мысль заключается в необходимости использования финансов на благо страны.

Эксперты утверждают, что рост курса рубля никак не связан с оздоровлением экономики. По их мнению, главная причина состоит в недостаточном импорте зарубежной продукции. Проще говоря: нефтедоллары некуда девать. Профицит бюджета давит на экономику, а прежде всего нужно решить проблему импорта. Как только будут выстроены логистические цепочки ввоза товаров, рубль начнёт дешеветь, что должно привести курс в равновесие. Одновременно с этим отмечается возрастающий спрос на доллары со стороны обычных граждан. На носу пора отпусков, а значит жители России будут сдавать рубли, пытаясь купить побольше долларов, которые нужны для поездок на зарубежные курорты.

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Когда рубль подешевеет, Андрей Белоусов сказать не готов. В то же время он поделился своим видением развития страны на ближайшее будущее. По его словам, государство двигается по пути трансформации экономики с активным ситуационным реагированием. К примеру, когда эксперты видят нарастающие проблемы, которые могут стать насущными через 3-5 лет, то предпринимают все необходимые шаги для купирования сложностей. Ожидать раскачивания экономики не стоит, ведь пока нет никаких причин для паники и отказа от текущего курса. Источник

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#экономика #рубль
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