Сложившийся курс рубля вреден для экономики РФ

Прежде чем говорить о курсе рубля, стоит сходить в близлежащий супермаркет. Заметили снижение цен на продукты питания на 20%, а может есть скидки на электронику, бытовую технику и смартфоны? Удивительно, но ещё в феврале, когда за 1 доллар давали 75 рублей, всё это стоило дешевле. К примеру, 4 месяца назад смартфон стоил 7500 рублей. Сегодня, когда курс национальной валюты укрепился, аппарат должен стоить как минимум 6 тысяч, вот только ничего этого не происходит. Получается, что все вокруг радуются дорогому рублю, отпуская шуточки в адрес Байдена и неуклюжих экономистов из США, вот только небольшая группа лиц неплохо зарабатывает на подобных курсовых перепадах.

реклама

Может показаться, что всё не так уж плохо, ведь параллельный импорт только начал свою работу, но у правительства на этот счёт есть иное мнение. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сегодня рубль «переукреплён», что сильно вредит экономике страны. Как результат мы видим дефляцию и высокие процентные ставки, когда Центробанк пытается привести положение в статус-кво за счёт снижения процентных ставок. Несмотря на это рубль остаётся «слишком крепким», что вредно для крупных экспортёров. Логика здесь следующая: Газпром продаёт в Европу углеводороды, получая за них доллары или евро, а после конвертирует в рубли и переводит деньги в бюджет. Поскольку экономические показатели основаны на курсе выше 70 рублей за 1 доллар, то сегодня потери достигают до 13 рублей на 1 доллар США.

Точно такая же ситуация и с другими экспортёрами, которые поставляют в страну валюту, продавая сталь, зерно и любые другие продукты производства. Неудивительно, что цены на всё растут, ведь промышленники пытаются компенсировать убыток за счёт граждан, а значит единственным выходом из создавшегося положения будет снижение курса рубля. Андрей Белоусов полагает, что оптимальным курсом сегодня можно считать зону в районе 70-80 рублей за доллар. По мнению первого вице-премьера, нужно как следует обдумать необходимость перераспределения сверхдоходов от продажи нефти и газа, а высвободившиеся деньги должны инвестироваться в экономику. Здесь есть свои нюансы, но в целом ключевая мысль заключается в необходимости использования финансов на благо страны.

Эксперты утверждают, что рост курса рубля никак не связан с оздоровлением экономики. По их мнению, главная причина состоит в недостаточном импорте зарубежной продукции. Проще говоря: нефтедоллары некуда девать. Профицит бюджета давит на экономику, а прежде всего нужно решить проблему импорта. Как только будут выстроены логистические цепочки ввоза товаров, рубль начнёт дешеветь, что должно привести курс в равновесие. Одновременно с этим отмечается возрастающий спрос на доллары со стороны обычных граждан. На носу пора отпусков, а значит жители России будут сдавать рубли, пытаясь купить побольше долларов, которые нужны для поездок на зарубежные курорты.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Когда рубль подешевеет, Андрей Белоусов сказать не готов. В то же время он поделился своим видением развития страны на ближайшее будущее. По его словам, государство двигается по пути трансформации экономики с активным ситуационным реагированием. К примеру, когда эксперты видят нарастающие проблемы, которые могут стать насущными через 3-5 лет, то предпринимают все необходимые шаги для купирования сложностей. Ожидать раскачивания экономики не стоит, ведь пока нет никаких причин для паники и отказа от текущего курса. Источник.