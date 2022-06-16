Это позволит сохранить хотя бы часть инвестиций

Нет никакого смысла рассказывать вам об очевидных вещах. Да, глобальная экономика находится не в лучшем виде. Вначале нас потрепал коронавирус, а вот теперь США планирует устроить всей планете шоковую терапию. Судя по всему, американцы верят, что они смогут выйти из длительной рецессии на более сильных позициях, чем ЕС, РФ и Китай, а иначе бы элиты не решились на столь резкие шаги. Мы часто видим заявления экспертов, утверждающих, что в США работают непрофессионалы. Якобы, там не видят дальше своего носа. Нам кажется, что страна, которая режиссировала 2 мировые войны в 20-м веке и десятки мелких конфликтов с цветными революциями за последние 100 лет, способна предсказать дальнейшее развитие событий. Главный вопрос: удастся ли американцем протолкнуть свой план, либо на этот раз всё выйдет из-под контроля, но пока всё складывается довольно неплохо. Европа уже готова к массовой эмиссии, а инфляция продолжает бить рекорды.

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И вот пока сильные мира сего решают такие глобальные вопросы, где-то рядом снуют инвесторы, вложившие миллиарды долларов в криптовалюты. Гиганты типа MicroStrategy делают вид, что ничего не происходит, но это только пока, ведь уже вскоре акционеры спросят у руководства подобных компаний о том, куда делись все деньги. Всё это происходит где-то далеко, а у обычных держателей есть свои собственные проблемы. Особенно сложно майнерам. Доходы этих ребят снизились настолько сильно, что отбить вложения стало невозможно. Уже не так важно, перейдёт Эфир на PoS, ведь курс криптовалюты снизился до 1100 долларов, что вынуждает всё больше фермеров распродавать свои риги по низким ценам. И всё же, если вы купили оборудование в середине 2021 года на 1 миллион рублей, то сегодня можете выручить за него от 500 тысяч, а значит потеряете только часть денег. Учитывайте, что на вашем кошельке останутся ещё и монетки, а вот у тех, кто предпочитает прямые инвестиции в криптовалюту, начинаются проблемы.

Предположим, вы купили Эфира на 40 тысяч долларов осенью 2021 года по 4 тысячи за монетку. Сегодня у вас чистая четырёхкратная потеря, а значит вы можете получить всего 10 000 вечнозелёных. Немногим лучше положение у держателей Биткоина, но и здесь есть свои подводные камни. Если вам кажется, что сегодня стоит затаиться, оставив монеты нетронутыми до лучших времён, то у нас есть для вас плохие новости. Так, президент крупной брокерской компании Euro Pacific Capital посоветовал как можно скорее продавать криптовалюту. Питер Шифф заявил, что Биткоин готов опуститься на глобальное дно. Уже вскоре цифровое золото протестирует отметку в 20 тысяч долларов за 1 монетку, а после опустится до 5 тысяч. При этом он полагает, что через какое-то время Биткоин вернётся к максимальным отметкам, но терять деньги сегодня в ожидании чудес – это неверная инвестиционная политика. Даже если вы купили Биткоины по 40 или 60 тысяч за монету, стоит от него избавиться. Ну а как только криптовалюты окончательно войдут в состоянии криптозимы, можно выкупить все монеты обратно.

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Помните, что Питер Шифф может ошибаться. Каждый должен решать самостоятельно судьбу своих накоплений, ну а поддаваться на панические настроения – не самая лучшая стратегия. Кстати, вчера руководство ФРС США всё же повысило базовую ставку. На этот раз у нас рекордные 75 пунктов. Это значит, что сегодня кредитная ставка вышла на отметку в 1.75%. Эксперты отмечают, что с 1994 года это самый рекордный рост, что свидетельствует о фундаментальных проблемах с экономикой и нарастающей инфляцией. На фоне действий американского регулятора, криптовалюты получили короткую передышку, но ситуация почти не поменялась. Эфир застрял на отметке 1140 долларов, а Биткоин оказался неспособен пробить потолок в 22 тысяч долларов за одну монетку. Биржи встретили новости от ФРС сдержанно, а прогнозы неутешительные.