Уже сегодня мощность прокачки по трубопроводу "Северный поток" будет снижена со 140 до 67 миллионов кубометров

На планету надвигается энергетический кризис. Цены на углеводороды растут, что приводит к повсеместному подорожанию базовых продуктов питания. Эксперты полагают, что первый удар был спровоцирован коронавирусом, но добить мировую экономику должны антироссийские санкции. Уже к концу лета в большинстве стран ЕС инфляция достигнет двухзначных показателей, но всё это мало беспокоит сильных мира сего, ведь совсем недавно было решено выйти из кризиса за счёт масштабной эмиссии. Увы, но дурной пример США оказался заразителен, а Европа просто накачает граждан деньгами. Пока неясно, сколько триллионов евро будет выброшено на рынок, но уже к концу года это должно спровоцировать рост инфляции до невиданных значений.

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Словом, хороших прогнозов нет, но пока никого из политиков еврозоны поиск выхода из сложившейся ситуации не интересует, ведь всё внимание сосредоточено вокруг введения очередного пакета санкций против РФ. Американцы уже платят так называемый "путниский налог", а скоро в платёжках за оплату ЖКХ у жителей ЕС появится точно такая же статья расходов. На этот раз проблема в газе. Казалось бы, все противоречия урегулированы, страны Европы перешли на новую систему оплаты, но тут подложить бомбу замедленного действия под Евросоюз решила компания Siemens. Напомним, ранее эти ребята взялись отремонтировать оборудование для прокачки газа для трубопровода «Северный поток». Восстановление проходило в Канаде, вот только после ремонта Siemens вдруг вспомнила о санкциях и отказывается возвращать высокотехнологическое оборудование в Россию. В Москве могли обратиться в суд, просить об отмене санкций, но поступили иначе. Так, 15 июня была ограничена прокачка газа на 40%, что ставит под вопрос планы западных стран заполнить хранилища до зимы. Сегодня вместо 140 миллионов кубометров в ЕС попадает только 100 миллионов, но это только начало. Так, уже 16 мая будет остановлен ещё один газотурбинный двигатель Siemens на станции «Портовая». Это только ухудшит положение, ведь прокачка снизится до 67 миллионов кубометров в сутки.

Как вы сами понимаете, происходящее тут же отразилось на цене газа, который подорожал до 1300 долларов за 1 тысячу кубометров (было $1100). На фоне это появились слухи о том, что в дело вмешалось правительство Германии. Там обеспокоены происходящим и лично просят Siemens вернуть отремонтированное оборудование в Россию. Эксперты отмечают, что обращаться нужное даже не к Siemens, а правительству Канады, которое удерживает газотурбинные двигатели. Неясно, удастся ли немцам решить проблему, но есть все основания полагать, что проблемы в Германии начнутся гораздо раньше, чем предполагалось.

Пикантность ситуации состоит в том, что правительство страны намерено отказаться от российского газа к лету 2024 года, но не предложило никакого конкретного плана действий. Вместо этого вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек утверждает, что верит в своих сограждан. Якобы, все 83 миллиона немцев в едином порыве начнут экономить, что навсегда изменит энергетику, позволив отказаться от российского газа. Всё это выглядит смешно, ведь теперь немцам предлагают реже мыться, не использовать кондиционеры и вообще пореже включать свет. Очевидно, что ничего подобного не произойдёт, но и это не главная проблема. Ситуация такова, что без российского газа можно уже сегодня останавливать выпуск автомобилей и закрывать заводы по производству химии, текстиля и многого другого.

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Ну а пока всё это происходит нужно напомнить, что в правительстве Германии нет единства. Зелёные выкрикивают антироссийские лозунги, а правящая партия пытается найти компромисс. Пока это удаётся с переменным успехом. Известно, что сегодня газовые хранилища страны заполнены на 55%, ну а для стабильного прохождения осенне-зимнего периода нужно от 90% и выше. Наиболее рациональные представители немецких элит пишут о коллапсе экономики, призывая правительство одуматься, но пока на шее у Германии стоит нога дядюшки Сэма, ожидать разумных решений не приходится. Источник.