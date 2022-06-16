Radeon RX 6500 XT почти вернулась к рекомендованной цене в РФ

Если почитать рекламные посты, то может сложиться впечатление, что геймеры покупают исключительно флагманские видеокарты за 200 000 рублей. В первую очередь берут GeForce RTX 3090, ведь без 24 Гб прожить просто невозможно. Не менее популярна Radeon RX 6900 ХТ, которая стоит намного дешевле, но обеспечивает ультимативный уровень производительности. Следом идут менее дорогие графические чипы, а среднебюджетные модели вообще никто не берёт.

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Увы, в реальности всё обстоит в точности до наоборот. Среднестатистический геймер может себе позволить видеокарту не дороже 250 долларов, простенький компьютер и монитор с разрешением 1080р. Что же, настало время поговорить о чём-то более реальном, поэтому давайте рассмотрим список наиболее выгодных видеокарт на 16 июня. Radeon RX 6600 пользуются высоким спросом, поскольку сочетает высокую производительность и неплохой ценник. Эта видеокарта немного дороже указанных выше 250 долларов, но за последнее время геймеры привыкли платить больше, поэтому воспринимают скидки как манну небесную. За 37 590 рублей вы получите доступ ко всем играм в 1080р, ну а сама Radeon RX 6600 обладает неплохим потенциалом и низким энергопотреблением.

На 15% медленнее GeForce GTX 1660 SUPER. Для разрешения 1080р этой видеокарты будет достаточно, но говорить о потенциале уже не приходится. Графический чип вышел достаточно давно, поэтому подрастерял свой геймерский шарм. Не впечатляет и сама видеокарта, ведь Palit оснастила её бюджетной системой охлаждения, которая слегка шумновата летом и может громко гудеть в требовательных играх. Это не значит, что мы вам не рекомендуем GeForce GTX 1660 SUPER. Скорее да, чем нет, но стоит ознакомиться со слабыми сторонами видеокарты, а иначе можно очень сильно разочароваться покупкой.

Оптимальным выбором может стать Radeon RX 6500 XT. Уровень производительность здесь немногим меньше, чем у предыдущей видеокарты, а теплопакет крайне мал. Это позволяет использовать карточку на самых бюджетных системах. И всё бы ничего, если бы не один критический недостаток. Когда инженеры AMD разрабатывали этот графический чип, то решили немного сэкономить на мелочах. В результате на старых компьютерах с поддержкой PCIe 3.0 вы потеряете до 15% производительности. Мы советуем брать Radeon RX 6500 XT только в том случае, если у вас есть полная поддержка PCIe 4.0.

Немного сэкономить можно на покупке GeForce GTX 1050 Ti. Большинство геймеров даже не взглянет в сторону этой бюджетной видеокарты, но ведь бывают всякие ситуации. Например, денег у вас мало, а играть хочется уже вчера. Неясно, когда получится выкроить на видеокарту 40 тысяч, поэтому выбора просто нет. GeForce GTX 1050 Ti открывает перед вами полноценный мир игр, а вот разрешение в некоторых новинках придётся снижать до 720р. Таковая цена экономии.

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В большинстве случаев Radeon RX 6400 с лёгкостью обходит GeForce GTX 1050 Ti и находится на уровне более дорогой GeForce GTX 1650. В этом случае вы можете не снижать разрешение, оставаясь на 1080р со средними настройками графики. Учитывая низкую цену – это очень хорошее предложение, но не обошлось без минусов. Как и старшая модель (Radeon RX 6500 XT), эта видеокарта имеет проблему с PCIe 3.0. Получается, что вы посмотрели тесты, заказали себе новенькую Radeon RX 6400, а уже дома заметили, что она даже медленнее старушки GeForce GTX 1050 Ti. Это крайне редкий случай, но и он укладывается в общую логику, ведь мы постоянно рекомендуем вам обращать внимание не мелочи. Если этого не сделать, то можно попасть впросак. Вы ведь этого не хотите?