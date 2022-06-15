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Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
Достаточно ли купить мощную видеокарту и сэкономить на оперативной памяти? Давайте разбираться
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Сколько оперативной памяти нужно для полного счастья? Ответ на этот вопрос и сложный и одновременно простой, ведь у многих наших читателей на этот счёт есть своё мнение. При этом ключевую роль в определении минимального количества ОЗУ играет сценарий, в котором ваш компьютер будет использоваться. К примеру, если системный блок нужен вам для моделирования трёхмерных сцен и кодирования видео в разрешении 8К, то без 32 Гб не обойтись. Многие и вовсе рекомендуют взять все 64 Гб, дабы устранить любую вероятность снижения производительности компьютера. В данном случае владелец подобного ПК с лёгкостью отрабатывает свои вложения, поэтому нет ничего удивительного в том, что инвестиции быстро окупаются.

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В то же время многие геймеры предпочитают останавливаться на 16 Гб. Автор данного материала решил взять оперативной памяти с запасом ещё в 2018 году. Все знакомые удивлённо качали головами, когда видели 8 Гб, но в целом такое количество понадобилось лет через 5. Ну и не забывайте, что есть бюджетные машины, которые предназначены для решения офисных задач. Часто подобные компьютеры основаны на устаревших процессорах и дешёвых видеокартах, поэтому никто не предъявляет к ним никаких претензий. А вообще среди наших читателей ходят упорные споры о том, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта. Авторы канала Testing Games решили ввести ещё одну переменную.

Эти ребята установили на достаточно мощную и современную систему всего 4 Гб оперативной памяти и прогнали её в новых играх. В качестве процессора использовался Core i9-10900K, ну а видеокарта была представлена сверхмощной GeForce RTX 3080. Разрешение дисплея выставлено на отметке в 1080р, а качество графики высокое. Мы не составляем график, ведь на этот раз цифры вообще не отражают происходящего на экране. Так, в большинстве игр наблюдается больше 100 кадров в секунду. В обычной ситуации на этом можно было бы завершить наш материал, но только не сегодня.

Проблема в том, что тестовому компьютеру катастрофически не хватает оперативной памяти. В спокойных сценах, когда на экране почти ничего не происходит, либо картинка меняется медленно, можно добиться свыше 60 кадров в секунду даже в требовательных проектах. Вот только стоит вам выйти в поле, как всё меняется. Например, в PUBG показатель fps обрушился до нуля, а спасти положение удалось только снижением настроек на низкие. Играть в God of War нереалистично, ведь наблюдаются кратковременные зависания. При этом среднее количество кадров выходит далеко на 100 единиц. В Dying Light 2 происходит какая-то каша, а в CYBERPUNK 2077 всё настолько плохо, что даже средние показатели опускаются до единицы. Что и говорить, если даже в GTA 5 ваша машина двигается рывками. Изучить всё это вы можете в ролике ниже, а мы попробуем подытожить.

Скорее всего, если бы вместо высоких настроек автор ролика выбрал низкие, то в большинстве тестовых дорожек можно было бы получить приемлемое количество кадров в секунду. Вот только речь идёт о системе, где стоит флагман 2020 года и одна из самых быстрых видеокарт на планете. Представьте себе, что вас ждёт, если вы попробуете поиграть с более скромным железом. Стоит признать, что выбранный сценарий нереалистичен, но отвергать его ценность не стоит. С нашей точки зрения, он подтверждает, что собирать компьютер нужно неспешно, не делая резких движений и глупых покупок. В этом случае с дорогим процессором будет соседствовать скоростная видеокарта, а выбрав недорогой камень вам не нужно тратить 500 долларов на материнскую плату. Ну а оперативная память важна не меньше, чем другие компоненты. Если вы пожадничаете, и в геймерский компьютер поставите 8 Гб, то уже завтра получите небольшие лаги, которые заставят вас пережить массу неприятных моментов.

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