За 18 тысяч можно взять Ryzen 5 5600G с одним из самых лучших на рынке интегрированных графических чипов

Бытует мнение, что игровой компьютер должен стоить не меньше 100 000 рублей. Возможно, некоторые из наших читателей и могут себе позволить собрать систему за миллион, но в большинстве случаев пользователи предпочитают экономить. Что поделать, но даже в европейских странах деньги всегда выходят на первый план, а значит приходится в чём-то себе отказывать. Мы полагаем, что далеко не всегда недорогая сборка равносильно плохому компьютеру без потенциала. На самом деле важно не то, сколько вы потратили на комплектующие, а насколько вы правильно их подобрали. К примеру, вы мечтаете влиться в ряды оверклокеров, но прямо сейчас не можете себе позволить мощный процессор. В магазине прекрасно понимают ваш порыв, поэтому предлагают взять материнскую плату не за 150 долларов, а что-то помощнее и с потенциалом эдак за долларов за 500. Вот и получается, что 350 вечнозелёных вы потратили зря, ведь никто не знает, будете ли вы вообще менять процессор, а воспользоваться функционалом материнской платы нет никакой возможности.

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В нашем текущем материале мы разберём процессоры до 20 000 рублей. На самом деле средняя цена составляет 15 тысяч, а есть вполне годный экземпляр и за 11 тысяч. Для тех, кто готов слегка потратиться, мы предлагаем взять Ryzen 5 5600X. Никто не мешает собрать новый ПК на базе этого камня, но особенно выгоден Ryzen 5 5600X может оказаться в руках того, кто уже владеет совместимой платформой на сокете АМ4. В этом случае вам придётся потратить всего 21 тысячу, удвоив чистую производительность скромного Ryzen 5 1600. Камень идёт в поставке ОЕМ, а значит вам потребуется ещё и кулер. Если хотите попробовать разгон, возьмите систему охлаждения от старшего Ryzen 7 5800Х.

То и дело наши читатели сетуют о том, что хороших игр стало выходить очень мало. Что же, если такая проблема коснулась вас лично, то нет никакой нужды тратиться на дорогую видеокарту. Берём Ryzen 5 5600G, который уже идёт с неплохой интегрированной графикой и наслаждаемся классическими играми 10-летней давности. Вообще этот камень может тянуть и новые проекты, но в блокбастеры играть не советуем, ведь потенциал Ryzen 5 5600G всё же не безграничный. Цена приятно радует, ведь ни один процессор Intel даже близко не включает столь мощный графический чип.

Для экономных геймеров есть Core i5-12400F. Поскольку процессор относится к новой серии Alder Lake, то вы можете не беспокоиться о том, что он не раскроет какую-то видеокарту. Стратегия следующая: экономим на всём, включая сам процессор, отказываемся от брендовой оперативной памяти и вообще игнорируем дорогие материнские платы. Добиваем сборку видеокартой уровня Radeon RX 6700 XT, и наслаждаемся ультимативным уровнем производительности даже в разрешении 2К. Core i5-12400F может разгоняться до 4.4 ГГц, а 6 ядер станут отличным подспорьем как в игровой сборке, так и на рабочем компьютере.

На целых 3 тысячи дешевле продаётся Core i5-11400F. Если вам кажется, что покупать процессоры предыдущего поколения – это глупо, то мы советуем как следует подумать. Здесь вся хитрость состоит не только в экономии на процессоре, но и на материнской плате. Очевидно, что подобные комплектующие для камней предыдущего поколения стоят дешевле, а значит вы экономите вдвойне. В играх Core i5-11400F будет уступать аналогичной сборке на Core i5-12400F, но позволит сэкономить дополнительные 5000 рублей на апгрейд твердотельного накопителя или монитора.

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Ну и самым выгодным предложением на сегодня стал Core i3-12100F. Помните, что перед вами всё тот же Alder Lake, но в минимальной комплектации. В играх бюджетный камень творит чудеса. Он нетребователен и может раскрыть потенциал любой видеокарты. Нет никаких сомнений, что для флагманов лучше взять процессор мощнее, но в качестве бодрого середняка Core i3-12100F зарекомендовал себя с лучшей стороны.