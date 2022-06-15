Ещё одна студия будет открыта в Сербии

Если вы не способны учиться на ошибках других людей, то обязательно набьёте себе множество шишек на пути к прозрению и переосмыслению собственного жизненного опыта. Это простая истина, которая продолжает оставаться актуальной, ведь в мире ничего не меняется. Простой пример, Роман Абрамович инвестировал в экономику Великобритании миллиарды долларов. Он раздал бесплатной формы для английских мальчишек и девчонок на миллионы, не говоря уже о щедрых дарах местным клубам, стадионам и в целом финансирование тех или иных спортивных мероприятий. Казалось, что Ромка свой среди своих, но при первой же возможности ему указали на выход, заморозили активы на миллиарды долларов, вынудив продать клуб Челси. Что самое смешное, получить деньги за клуб Абрамович не сможет, ведь тратить их разрешат исключительно на гуманитарные цели.

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Всё это не значит, что не нужно пытаться вести дела с западными компаниями и странами. Нужно, но всегда стоит помнить, что ваша национальность играет против вас, поэтому всерьёз рассчитывать на тёплый приём глупо. Судя по всему, пример Романа Абрамовича прошёл мимо руководства Wargaming. Как вы знаете, в апреле эти ребята выступили против проведения спецоперации на территории Украины, а после приступили к закрытию офиса в Беларуси. Уход стал неожиданным для сотрудников минского отделения, которых просто выставили на улицу. В качестве компенсации предложили 4 заработные платы единовременно, поэтому мы не станем уж сильно пинать Wargaming. И всё же, стратегия, выбранная Виктором Кислым, явно ошибочная и уже вскоре приведёт издателя к краху.

Напомним, сегодня русскоязычные серверы World of Tanks и World of Warships контролируются петербургской Lesta Studio. Представители Wargaming уверяют, что максимально дистанцировались от российского рынка, не получают доходов и не участвуют в проекте. Очевидно, что там откровенно лукавят, ведь те или иные изменения будут общими для всех рынков, поэтому тесное сотрудничество гарантированно. Ну а пока всё это происходит, руководство Wargaming сообщило об открытии двух представительств в Польше и Сербии. Общее количество новых сотрудников достигнет 400 человек, а отделение в Белграде должно взять на себя обязанности международного хаба. Несмотря на то, что в портфолио ранее считавшейся белорусской студии, числятся десятки проектов, основной доход планируют получать с танков и кораблей.

Виктор Кислый рассказал о планах компании. По его словам, Wargaming планирует масштабную экспансию на европейский рынок, а новые представительства будут развиваться за счёт привлечения новых технологий. Отметим, что офисы издательства располагаются на Кипре, в Литве, Чехии, Украине, Англии и Германии. Мы предлагаем запасаться попкорном. Пока у европейских политиков достаточно жертв, которых они могут доить, но очень скоро очередь дойдёт и до Wargaming. От себя мы можем посоветовать Виктору Кислому сменить фамилию и имя. Например, Vikkie Sour. В танках и кораблях нужно вырезать советские линейки военной техники, а после уволить ценных сотрудников, которые были перевезены в новые офисы из Беларуси в рамках релокации.

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Кстати, в портфолио Wargaming есть несколько легендарных игровых серий. Например, Supreme Commander, Dungeon Siege, F.E.A.R и другие. Будет любопытно, если всё это достояние американского игропрома окажется конфисковано в пользу бедных. Но мы забегаем на несколько лет вперёд.