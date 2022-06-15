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Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
Radeon RX 6600 XT стоит всего 34 тысячи рублей
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3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

Где лучше всего покупать видеокарты? Некоторые горячие голову уверяют, что оптимальным решением является вторичный рынок. Там и цены ниже, и выбор больше, что позволяет купить то, что нужно именно вам. Отрицать логику такого выбора мы не станем, ведь оба утверждения логичны и правильны, если бы на вторичном рынке не было мошенников. Может так быть, что видеокарта сгорит через несколько дней, а ведь некоторые рискуют, покупая подобные товары по почте. А вообще бывают такие случаи, что даже во время тестов вскрыть все недостатки видеокарты с фермы невозможно. Именно поэтому мы советуем экономить только тогда, когда у вас действительно плохо с деньгами. В любом другом случае – только новые видеокарты.

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Если вы уже созрели, то сегодня вашему вниманию предлагается небольшой список из подешевевших видеокарт. Не все они стоят недорого, но на любой товар найдётся свой купец. Самый быстрый графический чип в нашем перечне – это GeForce RTX 3090. Здесь всё просто. Вы получаете ультимативную скорость на много лет вперёд, ведь сегодня ни одна игра не способна заставить владельца этой видеокарты снижать настройки графики или разрешение дисплея. 24 Гб решают, а 384-битная шина обеспечивает рекордную пропускную способность. С GeForce RTX 3090 вы можете не только играть, но и выполнять сложные расчёты, что недоступно большинству пользователей. Стоит такое удовольствие 178 тысяч рублей, поэтому стоит задуматься о том, нужно ли вообще тратить такие деньги на развлечения.

Radeon RX 6800 XT – куда более разумный выбор. Цена в 2 раза ниже, а производительность отстаёт на 15%. По факту, даже такой скорости достаточно для любых игр, ведь вам ещё долго не придётся задумываться о компромиссах. Ну а 60fps@4K будут доступны владельцу Radeon RX 6800 XT даже через несколько лет. 95 тысяч рублей такая видеокарта стоила только в 2020 году, поэтому сегодня такая покупка будет разумной, а выгода бесспорна.

GeForce RTX 3060 Ti плавно переносит нас в средневысокий ценовой сегмент. За 50 тысяч вы получаете внушительный уровень производительности, ведь эта видеокарта создана для разрешения 2К. В пересчёте на доллары такая цена кажется высокой, но в условиях санкций, когда поток графических чипов в российскую розницу стал намного уже, придираться к таким мелочам мы не будем. Отметим, что это самая низкая цена за видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, которую мы вообще видели. Возможно, будет ещё дешевле, но пока это только теория, а играть хочется уже сейчас.

Если в феврале у вас в кармане было всего 34 тысячи рублей, то можно было бы купить скромную GeForce GTX 1650, ну а сегодня в продаже есть Radeon RX 6600 XT. По чистой производительности перед вами даже более быстрая видеокарта, чем GeForce RTX 3060, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам к ней присмотреться. В 2К она тянет все игры на высоких графических настройках, ну а в народном 1080р будет ещё много лет обеспечивать ультимативное количество кадров в секунду. Кстати, на момент выхода Radeon RX 6600 XT в продажу, рекомендованная стоимость на неё стартовала с 33 259 рублей. Смекаете?

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Триумфальное возвращение к рекомендованным ценам мы видим и в отношение GeForce RTX 3050. На момент старта продаж в РФ NVIDIA озвучила для эталонной модели цену в 27 тысяч рублей. Как видите, сегодня модель производства Palit стоит всего 28 тысяч. Учитывайте, что здесь продвинутая система охлаждения на 2 кулера, тогда как эталонная имела всего 1 кулер, который жутко гудел под нагрузками. Если так пойдёт и дальше, то вскоре и другие видеокарты порадуют геймеров низкими ценами. Пока флагманы стоит достаточно дорого, но ведь Эфир постоянно дешевеет, а значит большие скидки ещё впереди.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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