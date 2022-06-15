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Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
Стоит помнить, что это один из прогнозов, который вполне может оказаться неверным
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Люди привыкли давать прогнозы исходя из пережитого опыта. Так, если вы долгое время хранили накопления в национальной валюте, а в какой-то момент из-за резкого падения курса рубля потеряли большую часть инвестиций, то с большой долей вероятности в будущем не станете держать дома несколько миллионов рублей. Точно такая же ситуация и с криптовалютами. Мы помним, что в 2018 году майнинговая лихорадка не продлилась долго, поэтому уже весной 2021 года некоторые эксперты заговорили о начале криптозимы. На тот момент рынок устоял, а после продемонстрировал рекордный рост, а значит далеко не всегда те или иные события прошлого находят отражение в настоящем. И всё же, сегодня мнение экспертов разделилось.

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Кто-то уверяет, что мы прямо сейчас находимся в состоянии криптозимы, тогда как другие полагают, что происходящие на наших глазах события – это только начало большого ралли, победителей в котором не будет. Давайте рассмотрим обе позиции и сделаем выводы. Первые ссылаются на разум держателей криптовалют и финансовую подушку Китов. Аргумент следующий: огромное количество людей покупали Биткоин и Эфир на самых верхних отметках. Для них происходящее сегодня – настоящая катастрофа, когда вместо 20 000 долларов, которые эти ребята залили в цифровое золото осенью 2021 года, можно вернуть только треть или даже четверть. Несомненно, часть неудачливых инвесторов начнёт избавляться от накоплений, что и происходило последние дни, но большинство не захочет терять свои деньги, поэтому будет удерживать позиции несмотря на дальнейшее снижения курса. Также стоит обратить внимание на действия Китов (кошельки, на которых находится больше 10 000 монет в Биткоинах). За последнее время эти ребята не меняли тактику, медленно накапливая крупные суммы. Получается, что для кого-то дешёвая криптовалюта – это путь к разорению, тогда как крупная рыба ищет возможность заработать, скупая монеты по низкой стоимости.

Стоит учитывать, что у озвученной выше позиции есть как сильные, так и слабые стороны, а значит полагаться на сделанные выводы не приходится. В то же время есть и более реалистичное развитие событий. Эксперты предполагают, что экономике США грозит длительная рецессия. Инфляция продолжит нарастать, а в будущем станет настоящей проблемой, сжигающей заработные платы американцев ещё до того, как они придут со своими зелёными бумажками в магазин. Никто не сказал, что во всём мире будет лучше, но если жители РФ привыкли к подобному безобразию, то рядовые американцы впервые за многие десятилетия окажутся в таком положении. ФРС уже сегодня поднимет базовую ставку, а аналитики гадают о том, на сколько пунктов подпрыгнут проценты по кредитам. Кто-то говорит 0.5% (50 пунктов), есть риски роста до 1% (100 пунктов), но более реалистичны 0.75% (75 пунктов). Что самое любопытное, всё это не так важно, ведь биржевые индексы упадут в любом случае. SP500 и Nasdaq продолжат терять вес, а криптовалюты не смогут остаться в стороне.

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В качестве зоны сопротивления краху Биткоина называется отметка в 20 тысяч долларов, после чего есть возможность зацепиться за 19 тысяч, а дальше коротких позиций нет, а значит ухватиться резко падающему активу будет не за что. В связи с этим есть мнение, что уже вскоре цифровое золото может рухнуть до 6 тысяч долларов за 1 монетку. Но не стоит забывать, что есть немало людей, удерживающих свои накопления в Эфире, ну а им прочат курса в ближайшие дни до 800 долларов. Этим ребятам не позавидуешь, ведь в будущем их может ждать масса неприятных сюрпризов. Биткоин штормит, но это общая тенденция для рынка, а вот Эфир ко всему прочему имеет ещё и ряд внутренних противоречий. Начать стоит с неопределённой позиции разработчиков относительно сроков перехода на PoS. Слияние переносилось так часто, что многие уже перестали верить словам Виталика Бутерина. Не добавляет уверенности перенос Бомбы сложности, ну а выше вы и сами можете увидеть, что инвесторы уже не верят в возможность Эфира и Биткоина вырваться из холодных объятий криптозимы.

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#криптовалюты #биткоин #эфир
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