Radeon RX 6650 XT можно купить всего за 49 тысяч рублей

Многие геймеры полагают, что самое лучшее время для покупки видеокарты наступает перед выходом нового поколения графических чипов. Вполне возможно, что эти ребята и правы, вот только GeForce RTX 4080 поступит в продажу не раньше ноября, а GeForce RTX 4070 и вовсе увидит свет под Рождество. А ведь мы говорим о видеокартах, которые никогда не были и не будут массовыми. Что до менее дорогой GeForce RTX 4060, то она и вовсе может заглянуть к нам к весне 2023 года. Получается, что вы станете заложником длительного ожидания, которое продлиться больше 9 месяцев. Согласитесь, что страдать столько времени без видеокарты просто глупо.

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Нам кажется, что подобные идеи актуальны только в том случае, если у вас есть вполне годная видеокарта, позволяющая спокойно пересидеть год. Ну а если вместо GeForce GTX 1660 Ti у вас потёртая временем GeForce GTX 1050 Ti, то мы рекомендуем перестать страдать. Сегодня в нашей подборке вы можете найти для себя скоростную видеокарту, которая не опустошит ваши карманы, заставив брать кредиты и считать каждый рубль.

GeForce RTX 3070 дороговата для среднего сегмента, но учитывая немалую скидку логика в покупке такой видеокарты есть. NVIDIA немного пожадничала, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. В 2020 году ходили слухи о том, что производитель испытывает дефицит видеопамяти, поэтому понизил для каждого графического чипа этот показатель. И всё же, это не оправдывает тот факт, что за 75 тысяч вы получаете не 16 и даже не 12 Гб видеопамяти. В то же время было бы неверным отрицать высокую производительность GeForce RTX 3070, что позволяет запускать все игры в разрешении 2К на максималках.

Radeon RX 6750 XT не только имеет идентичную производительность с более дорогой GeForce RTX 3070, но и предлагает 12 Гб видеопамяти. Учтите, что перед нами ещё и обновлённая модель, получившая более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. В реальных задачах это даёт прирост не больше 5%, но может вытянуть даже самые сложные сцены. Вместе с 12 Гб видеопамяти это даёт отличный потенциал на следующие три года. Ну а низкая цена объясняется скидкой в 30%, которую эта видеокарта получила в магазине Ситилинк.

Фанаты NVIDIA при прочих равных предпочтут GeForce RTX 3060 Ti, а значит обойти эту видеокарту мы не можем. Из сильных сторон здесь достаточно внушительная производительность, ведь мощи GeForce RTX 3060 Ti хватит для запуска любых игр в разрешении 2К. Видеопамяти здесь всё те же 8 Гб, но стоит учитывать, что в 2К больше пока и не нужно. Пока не нужно. Кто знает, возможно через пару лет игровые студии научатся работать с видеопамятью, но пока можно смело брать GeForce RTX 3060 Ti, ведь она не только имеет высокий потенциал, но и стоит дешевле указанных выше графических чипов.

Самой выгодной видеокартой нашего списка за 15 июня стала Radeon RX 6650 XT. Даже базовая модель с видеопамятью со скоростью до 16 Гбит/с имела лучшее соотношение между ценой и производительностью, а здесь за 48 тысяч вас ждёт настоящий праздник мощности. Теоретически, Radeon RX 6650 XT идеально подходит для игр в разрешении 1080р, но благодаря технологии масштабирования AMD FSR вы всегда получите больше, чем ожидаете даже в 2К. Не всем геймерам нравится итоговый результат, но автор данного материала знаком с технологией и не нашёл в ней тех глобальных недостатков, о которых вещают некоторые блогеры.

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В лагере NVIDIA за 42 тысячи есть GeForce RTX 2060. Оптимальным выбором её не назовёшь, но это только потому, что видеокарта немного устарела. Несмотря на это есть сильные стороны в виде поддержки трассировки лучей, высокой производительности в 1080р. Ну и не забывайте, что это самая недорогая видеокарта нашего перечня. Фанаты NVIDIA часто совершают противоречивые решения, поэтому неудивительно, что вместо более быстрой Radeon RX 6650 XT они выберут GeForce RTX 2060 с красивым зелёным шильдиком.