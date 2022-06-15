Многие геймеры полагают, что самое лучшее время для покупки видеокарты наступает перед выходом нового поколения графических чипов. Вполне возможно, что эти ребята и правы, вот только GeForce RTX 4080 поступит в продажу не раньше ноября, а GeForce RTX 4070 и вовсе увидит свет под Рождество. А ведь мы говорим о видеокартах, которые никогда не были и не будут массовыми. Что до менее дорогой GeForce RTX 4060, то она и вовсе может заглянуть к нам к весне 2023 года. Получается, что вы станете заложником длительного ожидания, которое продлиться больше 9 месяцев. Согласитесь, что страдать столько времени без видеокарты просто глупо.
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Нам кажется, что подобные идеи актуальны только в том случае, если у вас есть вполне годная видеокарта, позволяющая спокойно пересидеть год. Ну а если вместо GeForce GTX 1660 Ti у вас потёртая временем GeForce GTX 1050 Ti, то мы рекомендуем перестать страдать. Сегодня в нашей подборке вы можете найти для себя скоростную видеокарту, которая не опустошит ваши карманы, заставив брать кредиты и считать каждый рубль.
GeForce RTX 3070 дороговата для среднего сегмента, но учитывая немалую скидку логика в покупке такой видеокарты есть. NVIDIA немного пожадничала, ведь здесь всего 8 Гб видеопамяти. В 2020 году ходили слухи о том, что производитель испытывает дефицит видеопамяти, поэтому понизил для каждого графического чипа этот показатель. И всё же, это не оправдывает тот факт, что за 75 тысяч вы получаете не 16 и даже не 12 Гб видеопамяти. В то же время было бы неверным отрицать высокую производительность GeForce RTX 3070, что позволяет запускать все игры в разрешении 2К на максималках.
Radeon RX 6750 XT не только имеет идентичную производительность с более дорогой GeForce RTX 3070, но и предлагает 12 Гб видеопамяти. Учтите, что перед нами ещё и обновлённая модель, получившая более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. В реальных задачах это даёт прирост не больше 5%, но может вытянуть даже самые сложные сцены. Вместе с 12 Гб видеопамяти это даёт отличный потенциал на следующие три года. Ну а низкая цена объясняется скидкой в 30%, которую эта видеокарта получила в магазине Ситилинк.
Фанаты NVIDIA при прочих равных предпочтут GeForce RTX 3060 Ti, а значит обойти эту видеокарту мы не можем. Из сильных сторон здесь достаточно внушительная производительность, ведь мощи GeForce RTX 3060 Ti хватит для запуска любых игр в разрешении 2К. Видеопамяти здесь всё те же 8 Гб, но стоит учитывать, что в 2К больше пока и не нужно. Пока не нужно. Кто знает, возможно через пару лет игровые студии научатся работать с видеопамятью, но пока можно смело брать GeForce RTX 3060 Ti, ведь она не только имеет высокий потенциал, но и стоит дешевле указанных выше графических чипов.
Самой выгодной видеокартой нашего списка за 15 июня стала Radeon RX 6650 XT. Даже базовая модель с видеопамятью со скоростью до 16 Гбит/с имела лучшее соотношение между ценой и производительностью, а здесь за 48 тысяч вас ждёт настоящий праздник мощности. Теоретически, Radeon RX 6650 XT идеально подходит для игр в разрешении 1080р, но благодаря технологии масштабирования AMD FSR вы всегда получите больше, чем ожидаете даже в 2К. Не всем геймерам нравится итоговый результат, но автор данного материала знаком с технологией и не нашёл в ней тех глобальных недостатков, о которых вещают некоторые блогеры.
В лагере NVIDIA за 42 тысячи есть GeForce RTX 2060. Оптимальным выбором её не назовёшь, но это только потому, что видеокарта немного устарела. Несмотря на это есть сильные стороны в виде поддержки трассировки лучей, высокой производительности в 1080р. Ну и не забывайте, что это самая недорогая видеокарта нашего перечня. Фанаты NVIDIA часто совершают противоречивые решения, поэтому неудивительно, что вместо более быстрой Radeon RX 6650 XT они выберут GeForce RTX 2060 с красивым зелёным шильдиком.