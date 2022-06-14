Сегодня можно купить GeForce RTX 3080 после майнинга всего за 70 тысяч рублей

Вы ещё помните, как в 2019 году все барахолки были завалены недорогими видеокартами? На тот момент автор данного материала владел видеокартой GeForce GTX 1070, поэтому вынужден был проигнорировать суперскидки, оставив GeForce GTX 1080 Ti без должного внимания. Мысль купить этот графический чип преследовала несколько месяцев, но в какой-то момент удалось от неё отказаться, ведь на носу был выход видеокарт NVIDIA нового поколения. Это долгая история, но суть заключается в том, что первая волна майнинга в 2018 году завершилась полным фиаско. Сотни тысяч людей по всей планете вложились в фермы, стоимость которых превышала рекомендованную в несколько раз. Вот только никто из них не предполагал, что вместе с Эфиром уйдут на дно и доходы. Отбить вложения оказалось невозможно, а большая часть энтузиастов потеряла немалые суммы в долларах.

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Стоит отметить, что некоторые из этих ребят продолжили копать. Они делали это в 2018, в 2019 и даже в 2020, а в 2021 наступил звёздный час, когда появилась возможность увеличить накопления в десятки раз. Ещё недавно казалось, что вторая волна майнинга пришла к нам надолго. Все вокруг рассказывали о том, что Эфир должен подорожать до 10 000 долларов, а Биткоин уже вскоре поднимется до 100 000 вечнозелёных, но это будет только начало, ведь цифровое золото сильно недооценено, ну а реальная стоимость одной монетки должна составлять 1 миллион долларов. Сегодня такие заявления воспринимаются с улыбкой. Забегая вперёд отметим, что в 2025 году не исключена третья волна, что будет связано с очередным халвингом. Если вы забыли, это двукратное снижение количества монет, выпадающих из одного блока. В настоящее время это 6.5 ВТС, а значит в ноябре 2024 это будут скромные 3.25 ВТС.

Но всё это теория, тогда как нас с вами интересуют более реальные события, ну а этого добра сегодня предостаточно. О том, что в начале криптозимы на вторичный рынок хлынет огромное количество видеокарт, говорили давно, но случилось это только 14 июня. Если вы ждали именно этого, то есть два варианта, о которых мы и поговорим. Итак, уже сегодня вы можете заглянуть на Авито, где вас дожидаются паникующие фермеры. Что любопытно, все они в душе киберспортсмены, геймеры и просто хорошие парни, которым срочно нужны деньги. Цены на GeForce RTX 3090 поражают воображение настолько сильно, что автору данного материала самому захотелось купить суперфлагман на 24 Гб видеопамяти за 100 000 рубликов.

Но есть и более правильная стратегия. Стоит подождать. Падение Эфира только началось, а уже 15 июня ФРС повысит ключевую ставку. Это приведёт к очередной панике на биржах, в результате чего криптовалюты снова пойдут вниз. Будет глупо, если сегодня вы купили GeForce RTX 3080 за 70 тысяч, а уже через неделю майнеры будут умолять дать за неё 50 тысяч рублей. Учтите, что в случае резкого обвала рынка, цены на геймерскую продукцию могут уйти очень низко. Мы не берёмся давать предсказания, но хороших приложений будет много. Обращаем ваше внимание, что распродажи только начались. Сегодня видеокарты сбрасывают те, кто вынужден выплачивать проценты по кредитам. Это неудачники, которые надеялись заработать, а теперь ещё долго будут платить за несбывшиеся мечты. А вот фермеры на несколько ригов могут похвастать крепкими нервами. К счастью, и они живут в реальном мире, где нужно платить за коммунальные услуги, не говоря уже о том, что за 2021 год многие привыкли тратить много денег.

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Самое главное – это первый шаг, а он уже пройдён. Данный пост не имеет ничего общего со злорадством. Наоборот, мы советуем майнерам не продавать видеокарты, поскольку за следующие месяцы большая часть конкурентов сольётся, а вам будет выпадать намного больше монет. Нужно потерпеть 3-4 года, а после можно будет снова стать миллионером. Или нет. Ну а что делать с вашими стремительно сгорающими инвестициями, решайте самостоятельно.