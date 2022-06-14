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Что лучше: Intel или AMD? На этот вопрос единого мнения не существует, а миллионы фанатов готовы сражаться в виртуальном пространстве чуть ли не ежедневно доказывая свою правоту. Если взглянуть на этот вопрос здраво, то можно сделать вывод, что обе компании имеют сильные и слабые позиции. При этом, в какой-то момент впереди оказывается красная команда, тогда как по большей части майку лидера удерживают синие. Это только общий вывод, а в реальности есть ещё и преемственность поколений, где AMD не только опережает Intel с большим отрывом, но и уходит далеко вперёд по этому показателю. К примеру, если вы в далёком 2017 году купили процессор Ryzen 5 1600, то прямо сегодня можете спокойно взять что-то из нового поколения и без смены материнской платы увеличить производительность больше чем в 2 раза.

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Intel так не может. Но ведь это только один сценарий, тогда как в реальности причин для покупки того или иного процессора множество. Если вы находитесь в поиске подходящего камня здесь и сейчас, то мы предлагаем небольшую подборку. Внутри вы найдёте камни Intel и AMD, каждый из которых достоин внимания.

Начнём с наиболее оптимального процессора для тех, кто хочет собрать мощный компьютер, но не планирует играть в новинки. Ryzen 7 5700G предлагает 8 ядер и огромный потенциал, которого вам хватит на много лет вперёд. Даже сегодня видеокарты стоят очень дорого, поэтому любителям шутеров и танчиков мы рекомендуем не переплачивать. В будущем никто не запрещает докупить отдельную видеокарту, ну а пока все классические игры и вообще всё тайтлы 5-летней давности будут у вас идти без проблем. То же касается и более новых игр, но нужно делать скидку для наиболее требовательных движков, где придётся снижать разрешение до 720р.

Пожалуй, самый популярный камень для обновления старых системных блоков – это Ryzen 5 5600X. Заплатив 23 тысячи, вы получаете внушительную производительность на много лет вперёд. Укомплектуйте систему видеокартой уровня GeForce RTX 3060, и следующие 3 года вы вообще можете не заглядывать в компьютерные магазины. Кстати, сегодня Ryzen 5 5600X стоит дешевле рекомендованной цены для РФ на начало продаж.

С помощью Core i5-11600K можно собрать компьютер мечты. В данном случае стоит сразу запомнить, что дешёвой система не будет, ведь вам потребуется материнская плата с разгонным потенциалом, также было бы неплохо взять оперативную память с низкими таймингами, а всё это добить мощной видеокартой. Ну а в результате за относительно небольшие деньги вы получите настоящего игрового монстра, который вообще не будет уступать новинкам 2022 года.

Ryzen 5 5600G позволит вам не только сэкономить, но и собрать достойный компьютер для повседневных нужд. Никто не считал, сколько процентов геймеров предпочитает самые новые игры, но нам кажется, что есть огромное количество тех, кто выбирает классику. Популярные серии РПГ, шутеров и многое другое Ryzen 5 5600G тянет даже без видеокарты. Но это не единственное достоинство камня, ведь он основан на самой современной архитектуре и позволяет собрать высокопроизводительную машину за небольшие деньги. К примеру, если вы не хотите ничего разгонять, можно взять материнскую плату на базе чипсета В450, а любители экспериментов смогут отточить свои оверклокерские навыки на чипсете В550.

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Core i5-12400 не может похвастать универсальностью Ryzen 5 5600G, но обходит красный камень в любых играх. Нужно помнить, что речь идёт только об использовании дискретного графического чипа, поскольку сам по себе Core i5-12400 пусть и имеет встроенную видеокарту, даже близко не может сравниться с Ryzen 5 5600G. Отметим, что Core i5-12400 подходит для сборки нового компьютера, поэтому предназначен для тех, кто хочет взять последнюю серию Intel, но не готов платить за прокачанные камни с неразумными ценниками. Кстати, за 16 990 рублей можно купить версию Core i5-12400F без интегрированной видеокарты.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-12400f
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