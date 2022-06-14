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В 2018 году произошла первая волна майнинговой лихорадки. Копать Эфир хотели буквально все, хотя никто толком не знал, что вообще это такое, и как происходит процесс добычи. Автор данного материала и сам планировал купить небольшую ферму, но выгодных предложений не было, а заказывать с китайских площадок не хотелось. Примерно такая же ситуация была и с Биткоином, с той лишь разницей, что оборудование стоило намного дороже. После резкого падения стоимости криптовалют майнеры какое-то время держались. Крупные компании продолжили копать, ну а небольшие фермеры осознали, что добыча с трудом покрывает цену электричества. Нет ничего неожиданного в том, что на рынок хлынуло огромное количество видеокарт, что привело к резкому снижению продаж новинок в магазинах. Особенно сильный удар пришёлся по NVIDIA, а Джесену Хуангу потом долго вспоминали его недальновидность.

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Что же, в 2020 году глава NVIDIA сделала всё возможное, чтобы не попасть впросак. Не помогло, ведь вместо майнеров по рынку графических чипов вначале ударил полупроводниковый кризис, а после окончательно разрушить надежды геймеров решили фермеры. Дженсен Хуанг оказался просто неготов к такому развитию событий, ведь в планах не было майнеров. Маркетологи предусмотрительно посоветовали остановить производство графических чипов предыдущего поколения, что вызвало длительный дефицит, когда цены на видеокарты поднялись в несколько раз. Какое-то время NVIDIA не решалась начать массовый выпуск графических чипов, но время шло, майнинг Эфира оставался прибыльным, поэтому к концу 2021 года решено было сделать большой заказ на 9 миллиардов долларов у TSMC.

Решение правильное, но только с учётом того, что майнинг будет жив, а сегодня мы становимся свидетелями ухода Эфира в закат. Мы уверены, что через 2-3 года криптовалюты вернутся, но всё это время NVIDIA нужно как-то выживать. По итогам первого квартала стало ясно, что спрос на видеокарты рухнул, а Дженсен Хуанг сетовал на отсутствие спроса со стороны майнеров. Прибавьте сюда отказ от продажи графических чипов в РФ, и вы получите полный набор неприятностей. Ну а как вы сами догадываетесь, неприятности никогда не отказывают себе в удовольствии наведаться к вам в гости в самый неподходящий для этого момент. 

На носу выход графических чипов следующего поколения. Ожидалось, что GeForce RTX 4090 поступит в продажу в августе или даже июле, вот только на складах скопилось огромное количество видеокарт серии GeForce RTX 3000, поэтому ни о каком выходе новинок не может быть и речь. В данном случае у NVIDIA оставалось два выхода: либо отложить выход флагмана, либо скинуть цены на видеокарты текущего поколения. Ясно, что второе крайне вредно для бизнеса, поэтому Дженсен Хуанг решил повременить. Инсайдеры отмечают, что релиз перенесён на октябрь, что позволит распродать запасы. 4 месяца – это не так уж и мало, но мы ничего не знаем о том, остановлено ли производство графических чипов, как это случилось в 2020 году.

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Также сообщается, что GeForce RTX 4080 ожидается не раньше ноября, а менее дорогая GeForce RTX 4070 заглянет на огонёк прямо под новогоднюю ёлочку. Есть мнение, что AMD также планирует выпустить новую серию графических чипов к концу текущего года, поэтому такая задержка для NVIDIA не станет фатальной. Как будет на самом деле, сказать сложно, ведь перед нами всё же не официальная информация. Между тем озвученные данные кажутся логичными, но вызывают некоторые опасения. Представьте себе, что к концу текущего года Эфир снова начнёт дорожать, а майнинг вернётся с новой силой. Почему бы и нет? NVIDIA распродала все видеокарты, новых почти не осталось, а в продаже лежат флагманы по нереалистичным ценам. Будет весело.

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#nvidia #видеокарты
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