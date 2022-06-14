Индию и США уже терзает засуха, а получить дешёвые удобрения из РФ невозможно

Афера с вывозом зерна с территории Украины продолжается. Что самое любопытное, официальные лица делают настолько противоречивые заявления, что сделать однозначные выводы просто нереалистично. Кто-то уверяет, что сегодня запасы зерновых на специализированных складах достигают 30 миллионов тонн. Другие указывают, что есть не больше 20 миллионов тонн, а некоторые и вовсе склоняются к более реалистичным 16 миллионам тонн. Судя по всему, никто из них не обладает точными данными, а ведь есть ещё и фактор экспорта. Так, только за май удалось вывезти в Европу 1.86 миллиона тонн, что почти в 2 раза превысило среднегодичные показатели. Больше всех в этой ситуации удивлены бедные африканские страны. Судя по всему, там так и не дождутся зерна, ведь европейцы тоже хотят кушать.

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Но всё это только начало, ведь на носу глобальный неурожай. Назвать только одну проблему невозможно, ведь к санкциям прибавились ещё и погодные условия. Например, в Индии уже зафиксирована рекордная засуха, что заставило правительство страны ограничить экспорт зерновых. Ещё более суровые последствия ждут США, где ожидается неурожай. Можно было бы напомнить, что на Африку надвигается голод, ну а американские санкции только усложнили положение на мировом продовольственном рынке. Дефицит продовольствия ожидается по всему миру, а ключевая проблема заключается в резком сокращении количества удобрений на глобальном рынке.

В связи с этим правительство США оказалось в сложном положении. С одной стороны, там заставляют всех вокруг отказываться от российских удобрений. С другой – ищут возможность закупать санкционную продукцию в обход собственных запретов. Крупный бизнес осознаёт последствия для фермеров, поэтому предлагается убрать упоминание аграрной сферы из санкционных списков. Речь идёт не только о прямых санкциях, но и о вторичных запретах, которые мешают закупке российских удобрений и зерновых.

Кстати, только в текущем году экспорт зерновых из Украины и России превысит 100 миллионов тонн, а правительство США не может допустить дефицита продовольствия в местных магазинах. Эксперты отмечают, что несколько американских штатов активно закупали дешёвые удобрения из РФ, поэтому попытка сменить поставщика приведёт к нерентабельности производства. Аграрии бьют тревогу, а вместе с засухой вырисовывается нелицеприятная картина. Аналитики фиксируют увеличение темпов экономического кризиса. Финансовые рынки по всему миру штормит, акции гигантов дешевеют, а простого решения этого вопроса нет. Скромные попытки делает ФРС, но там пока слишком нерешительны, поэтому инфляция бьёт все рекорды.

Но куда более серьёзным может стать энергетический кризис. Всё дело в том, что США попытались ограничить поставки ресурсов из РФ, что уже привело к резкому росту цен на нефть и газ. Евросоюз сам себе запретил покупать в России чёрное золото и мечтает перекрыть газовый вентиль. В США впервые за всю историю средняя цена за 1 галлон превысила 5 долларов, а в некоторых штатах стоимость бензина перевалила за 9 долларов. Точно такая же ситуация и в Европе. Очевидно, что высокая стоимость бензина отразится на самых базовых продуктах, а ведь это уже нисходящая тенденция. Получается, что дефицит зерновых, засуха, экономический и энергетический кризисы будут бить по любителям санкций уже этой зимой. Ну а происходящее сегодня – это только начало.

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К слову, для доступа украинского зерна на мировой рынок уже предложено несколько сценариев, вот только правительство страны не готово принимать ни один из них. Ну а пока мы видим, как богатые страны пытаются создать запас нефти, газа и продовольствия. Всё это происходит на фоне громких политических заявлений и санкций, которые существуют только для того, чтобы их нарушать.