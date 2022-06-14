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Несуществующая видеокарта Radeon RX 6700 на 10 Гб показала низкий результат в 3DMark Time Spy
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Одна из главных проблем любой новой линейки графических чипов состоит в огромном разрыве в производительности между отдельными решениями. Ошибочно думать, что этим грешат только инженеры NVIDIA или AMD, ну а часто даже зрелая линейка имеет пустые места. Например, между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 на старте была огромная разница, поэтому через какое-то время в продажу поступила GeForce RTX 3070 Ti. Разрыв удалось сократить путём заполнения пустот, ну а заодно и неплохо заработать. А вот выпуск флагманских графических чипов GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 Ti выглядит немного неуместно. А ведь есть ещё обновлённая GeForce RTX 3080 на 12 Гб видеопамяти. Словом, иногда мы видим явные недоработки, а иногда инженеры излишне назойливы с попытками заполнить пустые места в продуктовой линейке.

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В качестве подтверждения нашей мысли можем привести графический чип Radeon RX 6700 XT, который оказался намного быстрее Radeon RX 6600 XT. Обновлённая модель Radeon RX 6650 XT не принесла видимых изменений, ведь за исключением отдельных игр мы не увидели реального прироста количества кадров в секунду как такового. Вполне возможно, что промежуточное решение готовилось изначально, но по непонятным причинам в продажу такой графический чип так и не поступил. Мало того, некоторое количество даже было выпущено, но в какой-то момент было принято решение отказаться от массовых продаж, а все карты ушли в пользу Sapphire. Ну а в итоге вместо геймеров видеокарты получили майнеры.

Если вы уже забыли, то речь идёт о Radeon 6700, о которой мы писали несколько дней назад. Чуть позднее представители AMD попросили Sapphire добавить правильные атрибуты в название, но на конечную производительность это никакого влияния не оказывает. Как видите, урезанная версия Radeon RX 6700 получила графический чип с частично заблокированными потоковыми процессорами, 10 Гб видеопамяти и 160-битную шину. Если вы хотели узнать, удалось ли у красных заполнить пустующее место между Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 XT, то мы предлагаем взглянуть на тесты ниже.

Инсайдеры отмечают, что первый драйвер был настолько плох, что Radeon RX 6700 фактически оказалась равна по производительности младшей видеокарте, но уже вчера появилась улучшенная версия программного обеспечения, в которой удалось исправить ошибки. Для справки: обычная версия Radeon RX 6700 XT в тестовом пакете 3DMark Time Spy набирает около 12 900 баллов (некоторые модели до 13 000), в то же время Sapphire RX 6700 удалось получить 11 166 баллов. Ну а стандартная версия Radeon RX 6600 XT набирает примерно на 10% меньше, что лишь немногим больше 10 тысяч в 3DMark Time Spy.

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RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Получается, что часть разрыва удалось заполнить за счёт Radeon RX 6700, но даже сегодня остаётся дыра в 20%. Это плохо для потенциальных покупателей, поскольку подсчитать какая из видеокарт выгоднее, крайне сложно. Эксперты отмечают, что официального анонса графического чипа не было, а значит количество готовой продукции может быть небольшим. Вполне возможно, как только запасы майнерских видеокарт у Sapphire подойдут к концу, спорная видеокарта и вовсе исчезнет из продажи. Ну а пока мы даже не знаем рекомендованную цену несуществующей Radeon RX 6700.

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#видеокарты #radeon rx 6700
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