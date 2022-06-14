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Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
Видеокарты дешевеют, но цены пока не вернулись к рекомендованным
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Очень часто сборка нового компьютера начинается с процессора. Геймеры стараются вложиться по максимуму, при этом при любой возможности берут камень с разгонным потенциалом. В этом случае не обойтись без флагманской материнской платы, ну а там нужно раскошелиться на оперативную память с низкими таймингами. После этого диванные оверклокеры приступают к разгону, а каждые 50 МГц воспринимаются как настоящая победа над системой. Несложно догадаться, что реальная польза от разгона сегодня минимальна, а гораздо выгоднее собрать сбалансированную систему, добавив мощную видеокарту.

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К примеру, нет никакого смысла брать Core i5-12600K если после покупки всех комплектующих у вас останутся скромные 45 тысяч на видеокарту. Мы не говорим, что вам стоит забыть о мощных процессорах, но, когда вы хотите сэкономить, не потеряв в производительности, нужно позабыть об амбициях оверклокера, купив неплохой процессор, среднебюджетную материнскую плату и хорошую видеокарту.

Если вы уже готовы потратить внушительную сумму на видеокарту, подобрав комплект железа, то самое время обратиться к нашему перечню самых выгодных флагманов. Ну а начать предлагаем с GeForce RTX 3080. Никаких откровений, ведь перед вами один из самых мощных графических чипов на планете. Благодаря росту курса рубля видеокарта неплохо подешевела, но бесконечно далека от рекомендованной стоимости в 64 тысячи рублей. Если вы не привыкли зацикливаться на цифрах, предпочитая реальную производительность, то GeForce RTX 3080 за 100 000 рублей вам обязательно понравится.

Прямым конкурентом для видеокарты NVIDIA стала Radeon RX 6800 XT. Производительность здесь идентичная, но больше видеопамяти. Уже шина, но ниже энергопотребление и ниже температура графического чипа. Есть вопросы к трассировке лучей, но за счёт 16 Гб GDDR6 можно получить преимущество в сложных сценах по сравнению с GeForce RTX 3080. Нам видеокарта AMD кажется перспективнее, но разница между моделями настолько мала, что мы советуем вам делать выбор исходя из собственных предпочтений.

Сэкономить 10 тысяч можно на покупке GeForce RTX 3070 Ti. Для 97% геймеров этой видеокарты будет достаточно, ведь всего около 2.6% пользователей Steam могут похвастать монитором с разрешением 4К. Вообще это не значит, что GeForce RTX 3070 Ti не тянет 4К. Тянет, но с компромиссами, ну а в блокбастерах 2023 года вам и вовсе придётся снижать настройки до средневысоких.

Раз мы заговорили об альтернативе, то можно предложить вам присмотреться к Radeon RX 6800. Традиционно, видеокарты примерно равны по производительности в играх и имеют незначительные отличия в том или ином популярном движке. Для 2К Radeon RX 6800 хватит на 4 года, а там уже подоспеет очередное поколение графических чипов. Нам кажется, что к этому моменту GeForce RTX 3070 Ti будет выглядеть не так интересно, как Radeon RX 6800, поскольку последняя может предложить немалые 16 Гб видеопамяти. В то же время, о важности этого показателя нам вещают уже много лет, но ничего подобного с момента выхода GeForce GTX 1080 Ti не происходит. Вполне возможно, что и спустя 4 года 8 Гб будет достаточно для всех игр.

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-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ну и поставим жирную точку с помощью видеокарты GeForce RTX 3070. Скинув 10 тысяч, вы перемещаетесь ещё на одну ступень вниз, получив небольшую потерю в производительности, но не потеряв возможность запускать все игры в 2К. В данном случае перед нами всё та же проблема с жадностью руководства NVIDIA, которое экономит на видеопамяти даже на дорогих видеокартах. В целом GeForce RTX 3070 очень неплохая видеокарта, модель производства поэтому стоит просто принять тот факт, что пока вам 16 Гб видеопамяти не нужно. Возможно, и не пригодится в будущем.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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