Плохая видеокарта как песня незнакомого репера, которая продаётся с большой скидкой. Ты покупаешь её в магазине, начинаешь слушать, но уже к началу первого куплета понимаешь, что пожадничал. Из песни слов не выбросишь, поэтому любителям экономии приходится страдать. И всё же, бывает такое, когда, даже потратив внушительную сумму на видеокарту, вы получаете производительность черепахи. Чаще всего это происходит по вине процессора, который просто не справляется с возложенной на него ответственностью. Если вы задумали обновить компьютер, то прежде всего оцените возможности своего процессора.
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Старый 4-ядерный камень не способен вытянуть даже посредственную видеокарту. Но всё это не значит, что вам нужно покупать исключительно флагманы. На самом деле здесь всё решает правильный выбор, а переплачивать десятки тысяч за цифры в синтетических тестах – это не самый разумный выбор. К слову, сегодня мы как раз и займёмся изучением процессоров, которые претендуют на звание оптимальных по соотношению производительности и цены.
Лидером списка стал Ryzen 7 5800X. 8-ядерный камень имеет всё необходимое для стабильной работы даже самой требовательной системы. А вообще вы можете собрать как простой компьютер с потенциалом на будущее, так и настоящего игрового монстра. Взвесьте все за и против, оцените бюджет и свои возможности, а после берите такую материнскую плату и оперативную память, какую вы себе можете позволить.
Летом 2022 года лучшим геймерским процессором для настоящих энтузиастов может стать Core i5-12600K. Здесь вас ждёт новая архитектура и высокая производительность в игровых задачах. Можно сказать, что этот камень заточен по однопоток, где показывает внушительные показатели. Учтите, что Core i5-12600K крайне зависим от сопутствующих компонентов. Если вы пожадничаете, купив скромную материнскую плату и бюджетную оперативную память DDR4, то не ждите рекордов скорости. Это не значит, что в таком виде Core i5-12600K не будет тянуть игры. Скорее вы просто подрежете ему крылья, лишив разгонного потенциала.
Самым лучшим процессором для фанатов World of Tanks является Ryzen 7 5700G. Вы просто покупаете мощный 8-ядерный камень, который легко справляется с любыми задачами, а после забываете о необходимости видеокарты. Вся хитрость в том, что здесь установлен самый быстрый интегрированный графический чип, поэтому онлайн-шутеры и танчики Ryzen 7 5700G тянет без особых проблем. В будущем, если у вас появятся лишние деньги на видеокарту, а вы сами решитесь на жанровые эксперименты, можно докупить отдельную видеокарту. Никаких ограничений, ведь Ryzen 7 5700G раскроет даже самую дорогую модель.
Core i5-12600 стоит ненамного дешевле модели с разблокированным множителем, но ценность данного процессора не в экономии на чистой стоимости. Дело в том, что он имеет сниженный теплопакет, а значит менее горячий и прожорливый, чем старшая версия. Вы можете установить его в небольшой системный блок, почти не потеряв в производительности. Добавьте сюда видеокарту уровня GeForce RTX 3070, и вы получите компьютер мечты любого геймера. И не забывайте, что комплект к Core i5-12600 обойдётся вам намного дешевле сборки на Core i5-12600K.
Core i5-11600KF имеет все шансы стать лучшим другом бережливого энтузиаста с ограниченным количеством денег. Прежде всего вас ждёт крайне мощный камень с высокой тактовой частотой до 4.9 ГГц. Сюда прибавьте разгонный потенциал, а значит заветные 5 ГГц покорятся вам без особого труда. Учитывайте, что сам процессор стоит очень недорого. Он не требует оперативную память DDR5, а материнские платы к нему дешевеют с каждым днём. Ну а в итоге вам останется только докупить хороший кулер, добрать стоящую видеокарту, после чего можно заткнуть за пояс любого владельца нового разрекламированного Core i5-12600K.