Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12600K потерял 30% за несколько недель
За 21 590 рублей можно взять Core i5-11600KF
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Плохая видеокарта как песня незнакомого репера, которая продаётся с большой скидкой. Ты покупаешь её в магазине, начинаешь слушать, но уже к началу первого куплета понимаешь, что пожадничал. Из песни слов не выбросишь, поэтому любителям экономии приходится страдать. И всё же, бывает такое, когда, даже потратив внушительную сумму на видеокарту, вы получаете производительность черепахи. Чаще всего это происходит по вине процессора, который просто не справляется с возложенной на него ответственностью. Если вы задумали обновить компьютер, то прежде всего оцените возможности своего процессора.

реклама

Старый 4-ядерный камень не способен вытянуть даже посредственную видеокарту. Но всё это не значит, что вам нужно покупать исключительно флагманы. На самом деле здесь всё решает правильный выбор, а переплачивать десятки тысяч за цифры в синтетических тестах – это не самый разумный выбор. К слову, сегодня мы как раз и займёмся изучением процессоров, которые претендуют на звание оптимальных по соотношению производительности и цены.

Лидером списка стал Ryzen 7 5800X. 8-ядерный камень имеет всё необходимое для стабильной работы даже самой требовательной системы. А вообще вы можете собрать как простой компьютер с потенциалом на будущее, так и настоящего игрового монстра. Взвесьте все за и против, оцените бюджет и свои возможности, а после берите такую материнскую плату и оперативную память, какую вы себе можете позволить.

Летом 2022 года лучшим геймерским процессором для настоящих энтузиастов может стать Core i5-12600K. Здесь вас ждёт новая архитектура и высокая производительность в игровых задачах. Можно сказать, что этот камень заточен по однопоток, где показывает внушительные показатели. Учтите, что Core i5-12600K крайне зависим от сопутствующих компонентов. Если вы пожадничаете, купив скромную материнскую плату и бюджетную оперативную память DDR4, то не ждите рекордов скорости. Это не значит, что в таком виде Core i5-12600K не будет тянуть игры. Скорее вы просто подрежете ему крылья, лишив разгонного потенциала.

Самым лучшим процессором для фанатов World of Tanks является Ryzen 7 5700G. Вы просто покупаете мощный 8-ядерный камень, который легко справляется с любыми задачами, а после забываете о необходимости видеокарты. Вся хитрость в том, что здесь установлен самый быстрый интегрированный графический чип, поэтому онлайн-шутеры и танчики Ryzen 7 5700G тянет без особых проблем. В будущем, если у вас появятся лишние деньги на видеокарту, а вы сами решитесь на жанровые эксперименты, можно докупить отдельную видеокарту. Никаких ограничений, ведь Ryzen 7 5700G раскроет даже самую дорогую модель.

Core i5-12600 стоит ненамного дешевле модели с разблокированным множителем, но ценность данного процессора не в экономии на чистой стоимости. Дело в том, что он имеет сниженный теплопакет, а значит менее горячий и прожорливый, чем старшая версия. Вы можете установить его в небольшой системный блок, почти не потеряв в производительности. Добавьте сюда видеокарту уровня GeForce RTX 3070, и вы получите компьютер мечты любого геймера. И не забывайте, что комплект к Core i5-12600 обойдётся вам намного дешевле сборки на Core i5-12600K.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Core i5-11600KF имеет все шансы стать лучшим другом бережливого энтузиаста с ограниченным количеством денег. Прежде всего вас ждёт крайне мощный камень с высокой тактовой частотой до 4.9 ГГц. Сюда прибавьте разгонный потенциал, а значит заветные 5 ГГц покорятся вам без особого труда. Учитывайте, что сам процессор стоит очень недорого. Он не требует оперативную память DDR5, а материнские платы к нему дешевеют с каждым днём. Ну а в итоге вам останется только докупить хороший кулер, добрать стоящую видеокарту, после чего можно заткнуть за пояс любого владельца нового разрекламированного Core i5-12600K.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – флагманы со скидкой до 90 000 рублей
Цены на геймерские видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070Ti стоит 70 000р
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
19
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
7
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
30
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
3
В Diablo Immortal обнаружены скрытые игровые ограничения для бесплатных игроков
1
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
17
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
5
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
21
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
8
Геймеры из РФ избавляются от консолей PlayStation и Xbox – количество предложений увеличилось до 70%
14
Российские магазины ощутимо снизили цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti стоит 55 000р
11
Премьера геймплея Starfield: строительство базы и корабля, стрельба при 15 кадрах/c, а также около 1000 планет для исследования
29
Разработчик головоломки-платформера Lifeless Planet представил свежий геймплейный трейлер
+
VideoCardz: nVidia будет пытаться снижать стоимость RTX 30 за счёт переноса RTX 40
5
Выпуск видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 40 отложен
5
S.T.A.L.K.E.R. 2 указан в списке игр Microsoft как релиз 2023 года, а Atomic Heart — 2022-го
3
Сотрудник Google заявил, что ИИ компании обрел сознание, после чего его отправили в отпуск
4
Симулятор патологоанатома с элементами хоррора Autopsy Simulator представлен в новом видео
1
Трейлер и геймплейное видео Evotinction — стелс-боевика про борьбу с обезумевшим ИИ
+
Биткоин рухнул до 24 500 долларов США и может упасть ниже 20 000 долларов
13

Популярные статьи

Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
24
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
44
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
34

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
19:39
Куришь много, плохо для здоровья шеша. И для потенции не ок
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Шеша сидит с компа
19:39
у меня сейчас такая.ваще улетная.одно удовольствии пользования
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Pavelshakh
19:39
Razer любители в этом плане подкинуть гениальных инженерных решений)
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Adam Smith
19:36
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
Adam Smith
19:34
ты путаешь, это не желания, а реальность. ПС фишка в том, что интел - сила, амуда-могила)
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
Нешешбек
19:34
может на ней майнить можно?
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Шеша сидит с компа
19:28
хрен знает. сама в фортнайт играть за меня наверно будет
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Шеша сидит с компа
19:26
прикольная. ну там с кибербагом есть
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Нешешбек
19:26
и что в ней топ?, кроме цены
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Bloodrender
19:24
Желания типичного хомяка.
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем