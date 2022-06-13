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Цены на геймерские видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070Ti стоит 70 000р
За 55 тысяч рублей можно купить Radeon RX 6750 XT
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3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Не все это понимают, но нужно покупать видеокарту, которая подходит именно под ваши нужны. Предположим, что большую часть времени вы проводите в Dota 2. В таком случае вас устроит самая бюджетная модель, цена которой не превышает 20 000 рублей. Нет смысла платить больше, если и такая видеокарта будет тянуть старую игру. Точно такая же ситуация и с любителями танков. Некоторые покупают для World of Tanks продвинутые графические чипы, используя не больше четверти потенциала видеокарты. Было бы неверным не указать важность учёта своих финансовых возможностей. Одно дело просто прийти в магазин и купить наиболее подходящую вам модель, а совершенно другое – взять большой кредит.

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И это далеко не всё, что нужно учитывать при покупке новой видеокарты. Ну а бывает и так, что вам просто хочется взять что-то подороже. Некоторые руководствуются скрытым потенциалом, который обязательно раскроется в будущем, тогда как другие мечтают о покупке монитора с разрешением 4К в самое ближайшее время. Если вы давно хотели купить видеокарту, но не решались это сделать, то сегодня есть возможность немного сэкономить. Скидки впечатляют, а конечная стоимость радует даже видавших виды геймеров.

С нашей точки зрения самым актуальным флагманом можно назвать GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вас ждут 12 Гб быстрой памяти, ультимативный графический чип и почти максимальное количество кадров в современных играх. Не стоит забывать, что GeForce RTX 3080 Ti не такая горячая, как выпущенные в 2020 году видеокарты, а значит вместо постоянного гула кулеров вы будете слышать полную тишину. Модель производства GIGABYTE имеет всё необходимое для сборки игрового компьютера, а цена за последние недели опустилась до 111 000 рублей.

Рекордная скидка ждёт потенциальных покупателей GeForce RTX 3070 Ti. Прежде всего вы экономите 40 тысяч рублей, которые можно направить на более мощный процессор и брендовую оперативную память. В разрешении 2К разницы в производительности вы не почувствуете, а вот в 4К придётся снижать настройки графики. Вот только всего 2.7% геймеров могут похвастать наличием монитора с разрешением 4К, поэтому как таковой необходимости тратить на 40 тысяч больше ради цифр в синтетических тестах мы не видим.

Ещё дешевле стоит Radeon RX 6750 XT. Если не требовать от видеокарты AMD продвинутой трассировки лучей, то перед нами чуть ли не самый оптимальный графический чип на рынке. Обновлённая модель с видеопамятью на 18 Гбит/с позволяет не терять темп в сложных сценах, а наличие 12 Гб видеопамяти в некоторых случаях позволяет приблизиться к более дорогим моделям производства NVIDIA. Мы настоятельно рекомендуем вам присмотреться к Radeon RX 6750 XT, поскольку она может предложить одно из лучших соотношений между ценой и производительностью на российском рынке.

А вот выгода от покупки GeForce RTX 2060 Super не так очевидна. На первый взгляд перед нами сильно устаревшая модель, вот только в реальности этот графический чип не имеет ничего общего с обычным GeForce RTX 2060. Так, здесь 6 Гб видеопамяти, 256-битная шина и высокая производительность. Говорить о разрешении 2К можно, но только с массой оговорок в виде снижения графических настроек, а вот в 1080р GeForce RTX 2060 Super чувствует себя словно рыба в воде.

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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
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Ну и самым бюджетным вариантом на сегодня стала GeForce RTX 3050. Было бы неплохо, если бы цена этой видеокарты была на тысяч рублей 5 ниже, но пока мы имеем именно такую картину. Указанная выше модель получила всего 1 кулер, что снижает эффективность работы в сложных сценах, повышая шум в комнате. В то же время не стоит забывать, что GeForce RTX 3050 построена на 128-битной шине и имеет небольшой холодный графический чип. По производительности здесь паритет с GeForce RTX 2060, ну а вы уже сами решайте, стоит эта видеокарта вашего внимания или нет.

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