Хакерам станет намного сложнее проникать в корпоративные сети

Сложно сказать, когда появились первые хакеры. Скорее всего, как только программисты придумали использовать сеть для оплаты за товары и услуги, наиболее предприимчивые и лишённые моральных угрызений ребята воспользовались многочисленными дырами для извлечения выгоды. Со временем противостояние вирусного программного обеспечения и специалистов, занимающихся предотвращением подобных атак приобрело современные очертания, а завершения борьбы наступит не раньше, чем победа мировой революции под красными знамёнами.

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В связи с этим не прекращаются споры о том, какое антивирусное ПО считать оптимальным, а какое лучше не использовать. Если у вас есть собственные предпочтения, можете рассказать о них в комментариях, вот только статистика демонстрирует, что всё больше людей останавливает свой выбор на базовой версии Microsoft Defender. В последнее время софтверный гигант подтянул качество продукции к мировым стандартам, а в большинстве задач штатный антивирусный пакет ничем не уступает именитым брендам. Одновременно с этим специалисты советуют задуматься о наличии второго эшелона защиты тем людям, которые работают с важными корпоративными данными. Вообще даже для этих ребят предусмотрена версия Microsoft Defender for Endpoint (MDE), гуляющая по просторам крупных компаний. Программа защищает корпоративный сектор, поскольку именно здесь курятся большие деньги.

Проблема стоит особенно остро, ведь очень часто после получения доступа к одному единственному компьютеру, хакеры незаметно проникают и во всю сеть. Похоже, Microsoft нашла способ остановить заражение. Мы бы не назвали происходящее панацеей, но это очередной вызов мошенникам по ту сторону экрана. Как стало известно, MDE получил полезную функцию, позволяющую изолировать потенциально небезопасное устройство в корпоративной сети. Предполагается, что система будет в реальном времени анализировать происходящее на всех подключённых компьютерах и при первой опасности отключит любой ПК, представляющий угрозу для других компьютеров.

Что любопытно, функция будет работать только на операционной системе Windows 10 и новее. Получается, что если у вас есть старые версии ОС, то они не только не получат должный уровень защиты, но и смогут и дальше заражать соседние компьютеры. Эксперты отмечают, что такая функция особенно актуальна сегодня, когда миллионы людей находятся на удалённой работе. Их компьютеры подключены в общую сеть, вот только эффективно следить за уровнем безопасности администраторы не в состоянии. При этом большинство пользователей не имеет достаточного уровня подготовки для отражения внешних атак.

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Но хуже всего тот факт, что домашние компьютеры используются не по назначению. К примеру, если та или иная компания могла ограничить своих сотрудников в выходе на определённые сайты, то принудить отказаться от просмотра интернета на домашнем компьютере просто невозможно. Ну а в результате вирус можно подцепить где угодно, а после распространить в общей корпоративной сети. Эксперты отмечают, что новая защита работает отлично, ведь мошенник, который захватит управление над заражённым компьютером, не сможет пробиться в общую сеть. К примеру, даже если он сменит IP, то это всё равно не позволить пробиться внутрь корпоративной сети. Получить больше информации можно по ссылке. Неясно, доступна ли новая функция российским пользователям, или же она обойдёт РФ стороной.