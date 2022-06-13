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Геймеры из РФ избавляются от консолей PlayStation и Xbox – количество предложений увеличилось до 70%
Несмотря на рост предложений, цены не только не снижаются, но и растут
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Нет ничего удивительного в том, что США обложили Россию санкциями. Эти ребята довольно предсказуемы, то и дело подталкивая ЕС и ряд других стран к демократическому изъятию чужой собственности и денег. Скорее всего, правительство РФ не ожидало такого активного давления, но это уже из области предположений. Самым странным во всей этой ситуации выглядят действия зарубежных брендов, которые бросают торговые точки, теряют прибыль и уходят из страны. Кто-то отделался минимальными убытками, тогда как для некоторых это десятки и даже сотни миллионов долларов. Но если уход производителей брендовой одежды ещё можно пережить, то поведение создателей игровых приставок выглядит самым настоящим демаршем.

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В целом, представители Sony и Microsoft не отрицают желания навредить обычным геймерам, хотя прикрываются несуществующими проблемами с оплатой. Всем ясно, что любые сложности можно было бы решить, ну а приход политики прямиком на консоли не сулит ничего хорошего. Следом за Sony и Microsoft российский рынок начали покидать и другие студии, а в итоге сегодня доступ к играм сильно ограничен. Меньше всего пострадали честные флибустьеры, вот только все они благополучно сидят на персональных компьютерах, где взломанные игры годами кочуют по торрентам. А вот для владельцев приставок нет хороших новостей. Дыру в защите консолей последних двух поколений так и не удалось найти (способ взлома PlayStation 4 существует, но там слишком мало доступных игр), поэтому геймерам остаётся только страдать. И это не фигура речи. Всё сводится к тому, что купить новинки либо невозможно, либо крайне сложно.

Ну а результат ожидаем. Эксперты констатируют, что на популярных сервисах резко выросло количество объявлений по продаже игровых приставок. Чаще всего пытаются избавиться от PlayStation 4 Pro (+70%), на втором месте PlayStation 4 (+25%), а вот отказываться от PlayStation 5 пока никто не торопится (+5%). В среднем же количество объявлений на «Юла» и «Объявления ВКонтакте» выросло на немалые 40%. Казалось бы, цены должны снижаться, но российский рынок и здесь демонстрирует странное поведение. Так, PlayStation 5 за последние месяцы подорожала на 50% (была 64 500, а стала 96 000 рублей), а вот Xbox Series S остаётся нишевой (была 32 700 рублей, а стала 35 500 рублей). В то же время Xbox Series X пользуется стабильной популярностью, а цена на неё увеличилась на 22% (была 62 тысячи, а стала 76 000 рублей).

Эксперты отмечают, что высокая цена связана с дефицитом игровых приставок на российском рынке, но найти покупателя на консоль не так уж и просто. Проблема в невозможности достать новые игры. Проще говоря, если вы купили приставку без аккаунта, то она будет лежать бесполезным грузом. Можно попытаться зарегистрироваться под флагом Аргентины, но придётся ещё и искать возможность оплатить игры, ведь российские пластиковые карты в цифровом магазине не принимают. Хуже всего продаются PlayStation 5 Digital Edition без аккаунтов. Стоимость таких консолей почти вышла на отметку рекомендованных в России, ну а PlayStation 4 с десятками игр может стоить больше сотни тысяч рублей.

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Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Есть мнение, что немалый эффект на рынок оказывает параллельный импорт. Якобы, это предприниматели завозят игровые приставки, поэтому их количество на рынке растёт. Вполне возможно, что эффект будет виден уже этим летом, но в таком случае мы бы уже сегодня видели снижение цен, а пока вместо этого стоимость консолей растёт. Кстати, эксперты уже зафиксировали рост игровых компьютеров. Судя по всему, геймеры избавляются от консолей в пользу возможности скачивать бесплатные игры с торрентов. Источник

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#xbox #playstation
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