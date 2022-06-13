Сеть ресторанов "Вкусно - и точно" заработала на месте старого доброго McDonald’s

Этот материал должен был выйти ещё вчера, но автору было откровенно лень писать о вредной и нездоровой пище в 10 часов вечера. Именно поэтому продолжим это делать утром, когда даже такая весьма сомнительная вещь, как гамбургер, кажется привлекательной, а тем более на голодный желудок.

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Многие наши читатели ругают McDonald’s, предлагая разрушить рестораны быстрого питания, а на их месте построить пельменные и рюмочные. Нам кажется, что и первого и второго в стране достаточно, а люди сами способны сделать выбор, в какую сеть быстрого питания им отправиться. Кто вообще сказал, что пельмени, в которых вместо мяса картофель с луком, являются полезной альтернативой гамбургеру?

Но вернёмся к нашим реалиям. Вчера в Москве состоялось торжественное открытие обновлённой сети ресторанов под брендом «Вкусно – и точка». Всего открылось 12 точек раздачи, ну а новые владельцы уверяют, что будут наращивать темпы до тех пор, пока не запустят все 800 точек по всей России. Но всё самое интересное было именно вчера, ведь сотни журналистов съехались со всей страны, пытаясь найти изъяны в привычном для сотен миллионов любителей фастфуда меню. Судя по тем материалам, которые мы уже прочли, каждый нашёл именно то, что хотел. Есть разгромные материалы от диванных либералов. Эти ребята мечтают жить под началом добрых американцев, поэтому всем сердцем ненавидят любые успехи своей страны. Ну а большинство авторов пришло к выводу, что пока всё осталось по-прежнему.

Мы предлагаем вам посмотреть видео на канале Wylsacom, где всё описано максимально близко к реальности. Прежде всего хотим вас успокоить: вкус остался прежним. Кто бы что ни говорил, но картошка, бургеры и говяжья котлета не утратили традиционного вкуса. И это самое главное, ведь за время длительного посещения старого McDonald’s ваши вкусовые рецепторы привыкают к тем или иным оттенкам пищи, а привычка требует своего. Что до названия, то есть большие вопросы в адекватности маркетологов. По сети гуляли и более интересные предложения, но реализация явно находилась в руках бездарностей, поэтому всё визуальное оформление откровенно ужасное.

Цветовая гамма меню отвратительна. Упаковка – это просто какой-то позор. За полтора месяца маркетологи не только не придумали ничего интересного, но и умудрились оставить примитивный логотип в виде двух картофелин фри и капли соуса. Не будем придираться к деталям, но белые коробки в день открытия выглядели удручающе. Пожалуй, это единственно, что расстроило москвичей. Утром были довольно внушительные очереди, но ближе ко второй половине дня журналисты и блогеры разошлись по домам, что позволило любителям фастфуда насладиться поеданием вредной пищи без камер.

Кто-то считает происходящее победой, тогда как другие говорят о поражении. Дело в том, что уже вчера из меняю исчезли несколько рецептов. Это легендарный Бигмак, мороженое Макфлури и Хэппи Мил. Новые владельцы уверяют, что уже вскоре заменят всё это собственными альтернативами, но есть мнение, что именно в этом и кроется проблема. Всё дело в том, что McDonald’s постоянно развивается. Появляются новые рецепты, улучшается технология производства, и вообще есть незначительные перемены, которые обычный покупатель даже не видит. Вся сеть ресторанов продолжит двигаться в едином русле, тогда как в России всё пойдёт в другом направлении. Неясно, будут ли новые владельцы придумывать собственные рецепты. Если да – то со временем от старого McDonald’s останется только память.

Хорошо это или плохо, пусть каждый решает самостоятельно. Самый главный вывод состоит в том, что пока изменений почти нет, а вся атмосфера громко кричит вам о том, что вы зашли в какой-то новый McDonald’s со странной атрибутикой. Кстати, в меню есть привычная Coca-Cola. Что правда, только напиток без сахара. Скорее всего, на российском производстве осталось какое-то количество фирменного сиропа, поэтому мы бы не ставили на то, что Coca-Cola останется в новой сети «Вкусно – и точка» надолго.

P.S. Цены в меню выросли, и это весьма странно. Судя по всему, новые владельцы решили как можно быстрее отбить вложения. А помните нам говорили о том, что российские аналоги зарубежных брендов будут дешевле? А ведь новая торговая сеть перестала перечислять материнской компании в США выручку. Источник.

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