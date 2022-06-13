Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Старый McDonald’s под новым соусом – что изменилось, и как прошло открытие фастфуда в Москве
Сеть ресторанов "Вкусно - и точно" заработала на месте старого доброго McDonald’s
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Этот материал должен был выйти ещё вчера, но автору было откровенно лень писать о вредной и нездоровой пище в 10 часов вечера. Именно поэтому продолжим это делать утром, когда даже такая весьма сомнительная вещь, как гамбургер, кажется привлекательной, а тем более на голодный желудок. 

реклама

Многие наши читатели ругают McDonald’s, предлагая разрушить рестораны быстрого питания, а на их месте построить пельменные и рюмочные. Нам кажется, что и первого и второго в стране достаточно, а люди сами способны сделать выбор, в какую сеть быстрого питания им отправиться. Кто вообще сказал, что пельмени, в которых вместо мяса картофель с луком, являются полезной альтернативой гамбургеру?

Но вернёмся к нашим реалиям. Вчера в Москве состоялось торжественное открытие обновлённой сети ресторанов под брендом «Вкусно – и точка». Всего открылось 12 точек раздачи, ну а новые владельцы уверяют, что будут наращивать темпы до тех пор, пока не запустят все 800 точек по всей России. Но всё самое интересное было именно вчера, ведь сотни журналистов съехались со всей страны, пытаясь найти изъяны в привычном для сотен миллионов любителей фастфуда меню. Судя по тем материалам, которые мы уже прочли, каждый нашёл именно то, что хотел. Есть разгромные материалы от диванных либералов. Эти ребята мечтают жить под началом добрых американцев, поэтому всем сердцем ненавидят любые успехи своей страны. Ну а большинство авторов пришло к выводу, что пока всё осталось по-прежнему.

Мы предлагаем вам посмотреть видео на канале Wylsacom, где всё описано максимально близко к реальности. Прежде всего хотим вас успокоить: вкус остался прежним. Кто бы что ни говорил, но картошка, бургеры и говяжья котлета не утратили традиционного вкуса. И это самое главное, ведь за время длительного посещения старого McDonald’s ваши вкусовые рецепторы привыкают к тем или иным оттенкам пищи, а привычка требует своего. Что до названия, то есть большие вопросы в адекватности маркетологов. По сети гуляли и более интересные предложения, но реализация явно находилась в руках бездарностей, поэтому всё визуальное оформление откровенно ужасное.

Цветовая гамма меню отвратительна. Упаковка – это просто какой-то позор. За полтора месяца маркетологи не только не придумали ничего интересного, но и умудрились оставить примитивный логотип в виде двух картофелин фри и капли соуса. Не будем придираться к деталям, но белые коробки в день открытия выглядели удручающе. Пожалуй, это единственно, что расстроило москвичей. Утром были довольно внушительные очереди, но ближе ко второй половине дня журналисты и блогеры разошлись по домам, что позволило любителям фастфуда насладиться поеданием вредной пищи без камер.

Кто-то считает происходящее победой, тогда как другие говорят о поражении. Дело в том, что уже вчера из меняю исчезли несколько рецептов. Это легендарный Бигмак, мороженое Макфлури и Хэппи Мил. Новые владельцы уверяют, что уже вскоре заменят всё это собственными альтернативами, но есть мнение, что именно в этом и кроется проблема. Всё дело в том, что McDonald’s постоянно развивается. Появляются новые рецепты, улучшается технология производства, и вообще есть незначительные перемены, которые обычный покупатель даже не видит. Вся сеть ресторанов продолжит двигаться в едином русле, тогда как в России всё пойдёт в другом направлении. Неясно, будут ли новые владельцы придумывать собственные рецепты. Если да – то со временем от старого McDonald’s останется только память.

Хорошо это или плохо, пусть каждый решает самостоятельно. Самый главный вывод состоит в том, что пока изменений почти нет, а вся атмосфера громко кричит вам о том, что вы зашли в какой-то новый McDonald’s со странной атрибутикой. Кстати, в меню есть привычная Coca-Cola. Что правда, только напиток без сахара. Скорее всего, на российском производстве осталось какое-то количество фирменного сиропа, поэтому мы бы не ставили на то, что Coca-Cola останется в новой сети «Вкусно – и точка» надолго.

P.S. Цены в меню выросли, и это весьма странно. Судя по всему, новые владельцы решили как можно быстрее отбить вложения. А помните нам говорили о том, что российские аналоги зарубежных брендов будут дешевле? А ведь новая торговая сеть перестала перечислять материнской компании в США выручку. Источник

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mcdonald’s #вкусно - и точка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
Как западные компании получают новую прописку в РФ – особенности национальной работы Valio, Paulig и McDonald’s
McDonald’s переименуют и сменят вывеску – РБК раскрыла возможное название сети ресторанов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
+
Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
+
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
+
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
+
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
+
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
+
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
+
Вышла открытая бета Симулятора Сборщика ПК 2
+
Sapphire начала продавать майнерские видеокарты геймерам – несуществующий GPU Radeon 6700
+
В РФ поступила первая партия iPhone 13 Pro по параллельному импорту: цены стартуют со 130 тыс. руб.
+
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
+
Представлен процессор Intel «Meteor Lake-P» с 6 производительными и 8 эффективными ядрами
+
Tachyum представила 128-ядерный процессор мощностью 950 Вт
+
Обновления повысят системные требования Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и 3
+
PornHub уволил единственного сотрудника в России из-за санкций
+
Исследователи тестируют экспериментальный суперкомпьютер RISC-V
+
Российские магазины ощутимо снизили цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti стоит 55 000р
+
Анонсирована The Constructors — необычная градостроительная стратегия с реалистичным вниманием к деталям
+
Сотрудник Google заявил, что ИИ компании обрел сознание, после чего его отправили в отпуск
+

Популярные статьи

Считаем выгодность майнинга в июне 2022
+
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
+
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
+

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
16:23
Товарищ, ты хоть эмиссию настраивал на разные типы материалов, чтобы замеры нормальные были? У тебя проблемы с головой, если ты доказываешь что-то человеку, намного более компетентному судя по вашему ...
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
VRoman
16:19
Поставили бы мотор помощнее, КПД бы повысился с дальностью пробега.
Электромобиль с солнечными батареями Lightyear 0 уже доступен для заказа
Мать шешенбека
16:17
зелот прекращай
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
mandysee
16:15
Ни в одной подсанкционной стране никто ничье место не занял, а импортозамещение не сработало. В Иране сейчас живут ХУЖЕ, чем 40 лет назад. пилят оставшиеся западные самолеты на запчасти, а параллельны...
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
terenty79
16:09
это все из за хохлов. во первых все эти базы хохлядские аутсортиры ранее клепали. а сейчас из за работы сбу, они сливаются один за одним. во вторых реально, из за военной операции, многие it дриснули ...
Количество утечек баз данных российских компаний возрастает три месяца подряд
Мать шешенбека
16:08
ПОСТ, кек, ты шо говел? православный шеша
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Мать шешенбека
16:07
на каком пуле майнил? скинь скрин с кошелем, можешь потереть его
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
RadeoForce
16:04
не ругайте гармониста, он играет, как умеет
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
RadeoForce
16:04
да понятно, что за тип этот автор. Пост для тех, кто его продолжает читать по незнанию
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
LastAtlant
15:59
К сведению автора алюминий и медь в водной среде это и есть проблема))
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем