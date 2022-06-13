Видеокарты дешевеют, но пока не приблизились к рекомендованным ценам в РФ

Если судить по статистике Steam, то всего 2.59% геймеров смогли себе позволить монитор с разрешением 4К. Неясно, сколько из этих ребят владеют флагманскими видеокартами, но нет никаких сомнений в том, что в большинстве случаев обычным пользователям не нужны дорогие графические чипы. И дело даже не в том, что интересных игр становится с каждым годом всё меньше, ведь весь маркетинговый мусор, который нам вбивают в головы годами, разбивается о суровую реальность. Автор данного материала в 2021 году всерьёз планировал купить монитор с разрешением 4К, но в какой-то момент решил, что GeForce RTX 2070 Super просто его не вытянет. Из всего вышеперечисленного можно сделать простой вывод: в большинстве случаев дорогая видеокарта за 200 тысяч вам просто не нужна.

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И всё же, если сильно хочется, то нет никакой причины себе отказывать. Тем более, что на фоне падения курса рубля мы видим ощутимое падение цен на геймерскую продукцию. Самой быстрой видеокартой нашего сборника будет GeForce RTX 3090. Нам кажется, что мощь этого графического чипа излишня для игрового компьютера в 2022 году, но есть масса блогеров и энтузиастов, которые с нами не согласятся. После остановки выплат со стороны YouTube, отбить инвестиции в видеокарту с помощью просмотров роликов стало невозможным, поэтому остаётся только снимать видео в своё удовольствие. Ну а GeForce RTX 3090 предлагает 24 Гб скоростной видеопамяти и 384-битную шину. В большинстве игр даже в 4К вы получите стабильные 100+ кадров в секунду, а потенциал у видеокарты просто огромен.

GeForce RTX 3080 Ti не только стоит дешевле, но и почти не уступает старшей модели в играх. Если вы запустите синтетические тесты, то двукратная разница по количеству видеопамяти обязательно отразиться на конечном результате, но на этом все преимущества заканчиваются. С нашей точки зрения, нет никакого смысла переплачивать за цифры на экране монитора, особенно если вы вообще не можете увидеть разницу в реальных задачах. Назвать GeForce RTX 3080 Ti дешёвой не поворачивается язык, поэтому мы обращаем внимание на тот факт, что до рекомендованной цены этой видеокарте ещё очень далеко.

Особый интерес для бережливых мажоров представляет GeForce RTX 3080. В данном случае речь не о первой версии этой видеокарты, а о более мощной, которая основана на полноценном флагманском чипе. Здесь также 384-битная шина и 12 Гб видеопамяти, как и на графическом чипе GeForce RTX 3080 Ti. Между видеокартами вообще отсутствует разница в производительности, поэтому мы настоятельно рекомендуем купить именно GeForce RTX 3080. Если вам захочется выбрать другую модель, обязательно обращайте внимание на количество видеопамяти. За 120 тысяч рублей её 12 Гб.

За ту же цену можно взять Radeon RX 6900 XT. На прошлой неделе некоторые модели на базе этого графического чипа стоили на 10 тысяч дешевле, поэтому в данном случае мы видим не самую выгодную видеокарту. Возможно, это компенсируется наличием готовой системы жидкостного охлаждения. Как бы то ни было, но Radeon RX 6900 XT способна составить достойную конкуренцию GeForce RTX 3080 Ti, поэтому обязательно присмотритесь к этой видеокарте на досуге. Тесты противоречивы, а в трассировке лучей продукция NVIDIA выходит на первое место, поэтому учитывайте все переменные при выборе флагманской видеокарты.

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Ну и последняя на очереди GeForce RTX 3080. А вот здесь у нас именно представительница первой серии на 10 Гб. Покупать такую видеокарту или нет, сложный вопрос. Если говорить о потенциале, то графический чип на 12 Гб гораздо перспективнее, вот только есть все основания полагать, что через 4 года вы не будете замечать разницу в реальных играх, а настройки графики в 4К на всех указанных выше видеокартах придётся снижать с максимальных на средневысокие. Ясно, что GeForce RTX 3090 покажет больше кадров в секунду, но и цена за такое удовольствие в 2 раза выше. Стоит задуматься.