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Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
Россия заблокировала поставки неона на мировой рынок, а у TSMC остался запас на полтора месяца
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Десятилетиями мы слышим о том, что российская экономика слаба, что в стране кроме нефти и газа ничего нет, а за технологии нужно быть вечно благодарными щедрым парням из США. Отрицать роль Америки в этом направлении глупо, но этого никто и не делает, вот только чуть ли не все вокруг забывают массу ключевых деталей. Например, немалая часть высокотехнологичных разработок в Силиконовую долину пришла из РФ. Так, в начале 90-х годов наблюдался рекордный отток специалистов из страны, многие из которых осели в Штатах. Кто-то привёз с собой только мозги, но некоторые имели на руках чертежи процессоров и интегральных схем, которые превосходили западные аналоги на годы.

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Если у вас есть на этот счёт сомнения, то мы рекомендуем как следует изучить вопрос, ну а главная проблема состояла в том, что в СССР не считали высокотехнологичную отрасль ключевой, поэтому инновационные разработки тут же уходили в стол. В последние десятилетия сложилось, что Россия поставляла на мировой рынок немалую часть компонентов, необходимых для создания полупроводников. При этом никому и в голову не приходило кричать, что 30% от каждого выпущенного на планете чипа имеют русские корни. Ну или не приходило до недавнего времени, ведь согласно новому указу президента, запрещён экспорт целого ряда минералов в недружественные страны. Например, в Германии планировали начать сборку танков, но вдруг выяснилось, что в стране нет титана, без которого создать бронированную машину просто невозможно. Точно такая же ситуация и с сурьмой. Нет сурьмы – нет высокоточных снарядов для систем РСЗО. Но это далеко не всё, ведь миру грозит неоновый голод.

Эксперты отмечают, что выпуск полупроводниковых изделий без гелия и неона невозможен. Перед нами фундаментальные законы физики, которые были использованы учёными для производства высокотехнологичной продукции с использованием кремния. Возможно, лет через 10 инженеры придумают другой способ, для которого не нужны инертные газы, вот только у этих ребят нет на это времени. Всё дело в том, что ещё в феврале рынок неона (и других газов) между собой делили Россия, Украина и Китай. С территории РФ напрямую на рынок поступало до 30% неона, при этом неочищенный газ также продавали в Украину, где на нескольких предприятиях осуществлялась обработка. В итоге Китаю оставались ещё 30%, ну а сегодня до 40% всех поставок инертных газов осуществлялись из Украины и сегодня недоступны.

Президент РФ осложнил вывоз неона за рубеж, ну а громкие крики на тему: «А нам всё равно» сменились надвигающимся напряжением. Дело в том, что тайваньская TSMC недавно пересчитала запасы неона и пришла к выводу, что газа хватит на полтора месяца. Что будут делать эти ребята в августе, неясно. Теоретически, можно было бы купить неон в Китае, но сегодня там есть политическое желание наказать власти Тайваня. Мятежный остров оказался в сложном положении, поэтому попытается выкупить излишка газа в партнёров. Ну а пока всё это происходит у нас на глазах, эксперты констатируют, что мир находится на пороге самого масштабного дефицита полупроводников, ну а нехватка чипов 2021 года покажется потребителям лёгкой прогулкой. Samsung не справляется с наращиванием производства микросхем по 4-нм технологическим нормам. В результате часть клиентов оказалась ни с чем, тогда как другие попытались забронировать мощности на TSMC. Даже без учёта неонового голода перспективы не радужные. Эксперты отмечают, что сроки перехода на более продвинутый техпроцесс с каждым годом увеличиваются, вот только потребители привыкли получать более мощные смартфоны, процессоры и видеокарты регулярно.

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Будет достаточно сложно продавать не 2 года одни и те же видеокарта, а 4. Точно такая же ситуация и с любыми другими технологиями. Но это информация без учёта гигантских расходов на строительство новых фабрик. Клиентам нужны всё более продвинутые чипы, а значит выбора у технологических гигантов просто нет. При этом, если переход на 3-нм нормы уже запланирован и случится в 2023 году (пусть и не будет массовым), то освоить 2-нм нормы и вовсе проблематично. Эксперты отмечают, что в 2024 году спрос превысит предложение на 20%.

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#полупроводники #санкции
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