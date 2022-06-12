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Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
Radeon RX 6400 стала самой выгодной видеокартой нашей подборки
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Многие геймеры ошибочно полагают, что для комфортной игры им нужна исключительно дорогая мощная видеокарта. Отрицать тот факт, что в Cyberpunk 2077 в 4К на максималках вам понадобиться что-то уровня GeForce RTX 3080 Ti глупо, вот только мониторов с поддержкой такого высокого разрешения у геймеров почти нет. По факту, всего несколько процентов от числа любителей блокбестеров нуждаются в видеокартах от 100 000 рублей и выше. Но и это не вся правда, ведь владельцев мониторов среди пользователей сервиса Steam чуть больше 10%. Ну и кому после этого нужна скоростная GeForce RTX 3060 Ti?

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Если у вас монитор имеет разрешение 1080р, то нет никакой нужды переплачивать за мощь, которой вы не сможете воспользоваться. В идеале взять более дорогую GeForce RTX 3060, но реальность такова, что далеко не у всех есть деньги на подобные решения. Именно поэтому сегодня мы предлагаем обратить внимание на нижний игровой сегмент. Кстати, это только кажется, что там нет ничего интересного. На самом же деле варианты имеются, но нужно изучать каждую отдельно взятую модель графического чипа. Увы, не все они одинаково выгодны с точки зрения соотношения между производительностью и ценой.

Пожалуй, оптимальным решением для нетребовательного бюджетного компьютера может стать GeForce GTX 1650. Никаких откровений. Вы просто сможете играть во все игры в разрешении 1080р. На этом достоинства исчерпаны, хотя нельзя не упомянуть о том, что вы получите срендевысокие настройки графики в современных проектах и высокие в играх пятилетней давности. Ну и скидка. Сегодня купить GeForce GTX 1650 можно с дисконтом от 20%, что весьма неплохо для графического чипа нижнего ценового сегмента.

А вот Radeon RX 6500 XT является крайне спорным продуктом. При использовании её с новыми процессорами, поддерживающими интерфейс PCIe 4.0, вы получите намного более мощную видеокарту, чем GeForce GTX 1650. Фактически, у вас за 22 тысячи будет уровень GeForce GTX 1660, которая стоит на 10 тысяч рублей дороже. Но это только в указанных выше условиях. Если же вы владеете старым компьютером, на котором есть только PCIe 3.0, то производительность Radeon RX 6500 XT будет полностью соответствовать её цене.

Бывает такие дни, когда GeForce GTX 1050 Ti является чуть ли не самой выгодной видеокартой в нижнем ценовом сегменте. Только не сегодня. Как видите, модель производства Palit стоит всего на 2 тысячи дешевле GeForce GTX 1650, ну а реальное отставание в играх достигает 20%. Мы крайне не рекомендуем эту видеокарту, хотя это уже ваше дело. Вдруг вы скопили ровно 20 тысяч и ни одним рублём больше. В таком случае рассчитывайте на средние настройки в играх и не удивляйтесь необходимости снижать разрешение дисплея в новинках 2022 года.

Самой выгодной видеокартой в нашем топе стала Radeon RX 6400. Да бюджетный графический чип AMD кажется бедным родственником против указанных выше моделей, вот только он имеет тот же нюанс, что и Radeon RX 6500 XT. Запомните, что с использованием PCIe 4.0 у вас окажется в руках даже более производительная видеокарта, чем GeForce GTX 1650. Разницу в цене вы видите сами, ведь в данной ценовой категории 4 тысячи – это довольно много. Ну а если у вас есть поддержка стандарта не выше PCIe 3.0, то мы крайне не советуем связываться с Radeon RX 6400. В среднем вы откатитесь на уровень GeForce GTX 1050 Ti, но в некоторых играх падение производительности может достигать 20%, а это уже недопустимо.

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Ну и на закуску предлагаем рассмотреть GeForce GT 1030. Как бы это странно не звучало, но у этой видеокарты есть свои плюсы. Во-первых, вы можете использовать её для вывода изображения даже на самый продвинутый монитор с разрешением 4К. Во-вторых, указанная нами модель может похвастать пассивной системой охлаждения. Это значит, что вы можете собрать бесшумный корпус, который будет служить вам для запуска браузера, просмотра фильмов и работы в нетребовательных программах. Мало того, в играх 7-летней давности GeForce GT 1030 чувствует себя вполне неплохо, а онлайн-шутеры и танки ещё долго будет радовать фанатов подобных жанров.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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