Radeon RX 6900 XT стоит всего 97 тысяч рублей, а речь о стоимости на момент выхода в 2020 году на российский рынок

Дорогие люксовые вещи никогда не были и не будут популярны. Всё дело в том, что большую часть ресурсов на планете захватили несколько процентов наиболее богатых бизнесменов и крупных транснациональных конгломератов. Делиться эти ребята ни с кем не хотят, поэтому остальные 98% населения планеты ведут борьбу за жалкие крохи. Сложно сказать, хватило ли бы всем нам ресурсов, если бы они принадлежали государствам, а не отдельным членам общества. Есть мнение, что благодаря недостаточному доступу к ресурсной базе планеты у жителей Земли вообще есть ресурсы. В пример приводят США. Эта страна потребляет немыслимое количество продукции, при этом не способна оплачивать её, даже учитывая огромное финансовое давление на остальную часть мира и возможность печатать доллары из бумаги.

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Всё это значит, что время, когда видеокарты за несколько тысяч долларов будут раскупаться как горячие пирожки, не придёт никогда. И всё же, если у вас вдруг завалялась нужная сумма в шкафчике стола, или вы выиграли в лотерею, то сегодня мы предлагаем вам купить несколько интересных моделей, каждая из которых имеет неплохое соотношение между ценой и производительностью.

Раз уж мы решили брать самую быструю видеокарту, то начнём с GeForce RTX 3090 Ti. Нет никаких сомнений, что этот графический чип сильно переоценён, но таков удел энтузиастов – платить втридорога за красивые цифры в синтетических тестах. Неплохо смотрятся и 24 Гб видеопамяти, ведь здесь впервые в истории NVIDIA использовала чипы на 21 Гбит/с. Нет никакой нужды повторять, что GeForce RTX 3090 Ti имеет столь высокий уровень производительности, что пока нет ни одной игры, способной загрузить эту видеокарту на максимуме возможностей. 4К для владельца такой видеокарты – это пройдённый этап, ведь здесь впору покупать монитор на 8К.

Если вы причисляете себя к разумным геймерам, для которых важно правильное соотношение между ценой и производительностью, то нужно брать флагманскую GeForce RTX 3080 Ti. По количеству кадров в секунду вы получите минус до 7%, но экономия в 45 тысяч рублей того стоит. Не стоит забывать, что GeForce RTX 3080 Ti может предложить менее требовательный и намного более эффективный графический чип. Видеопамять не перегревается, а гул кулеров не превышает допустимые пределы для комфортной игры.

Многие наши читатели слышали о том, что цены на видеокарты приближаются к рекомендованным. Что же самое время изучить этот процесс воочию. Так, Radeon RX 6900 XT впервые с момента старта продаж подешевела до 97 тысяч рублей. Мы не советуем вам пересчитывать рубли в доллары, ведь сегодня Россия находится под санкциями, а поставщики имеют проблемы с доставкой высокопроизводительной продукции. Если посчитать, что на старте продаж за Radeon RX 6900 XT просили около 90 тысяч рублей, то текущие 97 не выглядят так ужасно. Учтите, что перед нами модель с водоблоком, поэтому вам остаётся только докупить саму систему подачи жидкости, а после легко догнать более дорогую GeForce RTX 3080 Ti.

Нет сомнений, что все перечисленные выше видеокарты достойны своего звания флагманов, но далеко не всем нужна такая мощь. В конце концов, ведь у потенциального покупателя Radeon RX 6900 XT должен быть не только мощный современный процессор, но и блок питания на 850 Вт и выше. В то же время GeForce RTX 3070 Ti предъявляет намного более скромные требования к железу, а стоит всего 70 тысяч рублей. Нам кажется, что эта видеокарта намного выгоднее любой из указанных выше моделей, но бескомпромиссные геймеры могут с нами не согласиться. В любом случае, если вы хотите играть во все игры в 2К на максималках, то GeForce RTX 3070 Ti легко справится с реализацией это задачи не только сегодня, но и через 3 года.

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Завершить нашу подборку предлагаем с Radeon RX 6750 XT. Эта обновлённая модель может похвастать скоростной видеопамятью на 18 Гбит/с и стоит всего 54 тысячи рублей. По скорости видеокарта AMD уступает GeForce RTX 3070 Ti, но главное здесь не только разница в производительности, а способность обеспечить высокий уровень качестве даже в самых сложных сценах. Ну а с этим Radeon RX 6750 XT справляется даже в 2К на максималках. Если у вас нет ни желания, ни возможности тратить на видеокарту 180 тысяч рублей, берите Radeon RX 6750 XT. Ну или покупайте сразу три Radeon RX 6750 XT – неплохой вариант.