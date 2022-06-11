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Магазины РФ продолжают снижать цены на видеокарты – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
Radeon RX 6500 XT стоит всего на 5 тысяч дороже рекомендованной цены на момент старта продаж в РФ
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Как происходит, что одни видеокарты годами пылятся на полках, тогда как другие расходятся в рознице словно горячие пирожки? Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь есть целый комплекс особенностей, влияющих на привлекательность того или иного графического чипа. Во-первых, видеокарта должна быть достаточно быстрой, чтобы запускать все игры в народном разрешении 1080р на высоких настройках графики. При этом запаса производительности должно хватить на 4 года и больше. Видеокарта без потенциала никому не нужна. Во-вторых, видеокарта не должна стоить дорого. В пример неверного ценообразования можно привести GeForce RTX 2060. Вначале NVIDIA установила на неё непривычную для своего сегмента цену и только через полтора года задумалась о снижении стоимости. Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 3060. Эта видеокарта из-за майнеров подорожала в несколько раз, а значит оба графических чипа не смогут претендовать на звание бестселлера.

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Но есть ещё одно условие. Дело в том, что прямо перед анонсом нового поколения графических чипов в 2020 году NVIDIA остановила выпуск видеокарт предыдущей серии. В результате геймеры не смогли купить видеокарты ни старого, ни нового поколений. Сегодня мы с вами разберём неплохие видеокарты. Все они имеют прекрасное соотношение между ценой и производительностью. Вот только это верно для рекомендованной стоимости, поскольку цены в РФ до сих пор не восстановились. И всё же, если вы хотите получить запас прочности на пару лет, любая из указанных видеокарт может вас устроить. Главное – убедить себя пойти на компромисс с выбором графических настроек.

GeForce RTX 2060 – это самая дорогая видеокарта из нашего списка. Нужно понимать, что вышла видеокарта достаточно давно, поэтому уже не может похвастать огромным потенциалом. И всё же, для игр в 1080р её хватит на много лет. А благодаря высокой производительности, нет причин снижать настройки, ведь GeForce RTX 2060 всё ещё тянет игры на максималках. Модель производства GIGABYTE получила спокойный дизайн и два массивных кулера. Благодаря этому можно не беспокоиться о завышенном шуме, как и волноваться о перегреве, ведь система охлаждения способна обеспечить беспроблемную работу в режиме 24/7.

Radeon RX 6600 может стать прекрасно альтернативой видеокарте NVIDIA. По скорости видеокарта AMD оставляет свою конкурентку позади, но разница в реальных задачах не превышает 10%, а значит в некоторых случаях больше зависит от кривых настроек операционной системы, устаревшего процессора и недостатка оперативной памяти. Radeon RX 6600 нравится нам больше, но в трассировке лучей GeForce RTX 2060 выходит вперёд.

GeForce RTX 3050 имеет сходную производительность с GeForce RTX 2060, но стоит немного дешевле. Первая предлагает 8 Гб видеопамяти против 6 Гб, но уступает по ширине шины: 128 бит против 256 бит. Учитывайте, что реальная разница в производительности отсутствует, а выигрыш той или иной видеокарты зависит от предпочитаемого сценария. Нам кажется, что стоит выбрать наиболее дешёвый вариант, но вы можете купить любую из указанных выше моделей.

GeForce GTX 1660 SUPER почти не уступает GeForce RTX 3050 по производительности, но относится к слегка устаревшей серии. Также она имеет 6 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Трассировки лучей нет, но выгода в цене огромна. Если вы не против снизить настройки в 1080р до средневысоких в самых требовательных играх, то потенциала GeForce GTX 1660 SUPER вам хватит на несколько лет.

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Radeon RX 6500 XT многим кажется огромным провалом, но на самом деле многое решает конечная стоимость. Рекомендованная цена на этот графический чип составила 17 тысяч рублей, ну а сегодня эта видеокарта стоит всего 23 тысячи. Учитывайте, что эталонная модель имеет всего один кулер, ну а здесь у нас полноценная система охлаждения. Мы не стали бы утверждать, что GIGABYTE сделала тихую видеокарту, но даже под нагрузками они не будет оглушать вас пронзительным гулом кулеров. Ну а в играх можно получить почти такую же производительность, как на более дорогих видеокартах NVIDIA. Нам кажется, что есть смысл сэкономить. Отметим, что не обошлось без минусов. Так, максимальную производительность можно получить только при наличии на компьютере нового интерфейса PCIe 4.0. Если у вас удручающий PCIe 3.0, то брать Radeon RX 6500 XT не стоит, ведь потери чистой производительности достигают 15%.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6500 xt
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