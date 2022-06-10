За несколько недель Core i5-12600K потерял до 30% стоимости

Уже много лет пользователи спорят о том, какой процессор можно назвать самым оптимальным. С нашей точки зрения, оптимальным можно назвать только тот продукт, который подходит именно вам. Здесь нужно ориентироваться на ваш сценарий работы с компьютером. Например, вы занимаетесь обработкой видео, а значит без мощной видеокарты и крутого процессора не обойтись. А иногда достаточно скоромного 4-ядерного камня, ведь ваши запросы ограничиваются интернетом и браузерными играми. Ну а большинство геймеров скажет вам спасибо за видеокарту GeForce RTX 3050 и скромный 6-ядерный процессор трёхлетней давности.

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Покупайте только то, что подходит лично вам, а всё остальное – это глупые цифры, воспользоваться которым невозможно. В связи с этим мы предлагаем начать с относительно дорогих процессоров, плавно переместившись к более выгодным предложениям. Начнём с Ryzen 9 5900X. Совсем недавно автор данного материала обновлял компьютер одному из своих знакомых. Так вот, вместо довольно неплохого Ryzen 7 2700X, мы установили Ryzen 9 5900X. В качестве видеокарты трудилась скромная GeForce RTX 2060 SUPER, но даже она стала работать до 30% быстрее с новым камнем. При этом вся система буквально ожила. Если вы хотите ощутимо поднять мощность своего старого ПК, то лучше Ryzen 9 5900X ничего не найти.

Core i7-12700F – это процессор для разумных геймеров. Смотрите: вы экономите деньги на процессоре, не теряя в производительности, ведь здесь вас ждут внушительные 5 ГГц. Дальше экономим на материнской плате, ведь разгона на процессоре всё равно нет. Отказываемся от переплаты за переоценённую оперативную память DDR5, а в итоге направляем эту сумму на видеокарту. Например, вы планировали взять GeForce RTX 2060, но благодаря тотальной экономии можете себе позволить даже GeForce RTX 3070, а значит получите до 50% прироста количества кадров в играх.

Core i7-11700KF – это лучший камень для тех, кто хочет почувствовать себя оверклокером, но не может себе позволить флагманы. Материнская плата на такой камень стоит относительно недорого, а оперативная память с низкими таймингами обойдётся значительно дешевле DDR5. Если вы не планируете разгонять данный камень, то советуем присмотреться к Core i7-12700F. Игровой потенциал у него выше, а цена сборки окажется ниже. Ну а Core i7-11700KF можно превратить в настоящего игрового монстра, но стоить это будет уже совсем другую сумму.

В последнее время неплохо подешевел Core i5-12600K. Текущая скида составила 31%, что придётся по вкусу любителям скоростных сборок. Этот процессор входит в число самых популярных по продажам в Европе и США, и стоит своих денег. Даже без использования разгона он способен раскрыть потенциал любой видеокарты, ну а инвестиции в полноценный комплект с DDR5 обойдутся вам в пару сотен тысяч рублей.

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Ну и завершить обзор предлагаем на Ryzen 7 5800X. Это прекрасная альтернатива более дорогому Ryzen 9 5900X. Учитывайте, что потенциал у 12-ядерного камня намного выше, поэтому с хорошей видеокартой он будет ещё долго служить вам верой и правдой. Ну а если вы просто хотите получить мощный компьютер, не желая тратить на него слишком много денег, то 8-ядерный Ryzen 7 5800X сможет полностью удовлетворить все запросы даже самого привередливого геймера. Кстати, по сравнению с начальной рекомендованной ценой на начало продаж, Ryzen 7 5800X скинул 13 тысяч рублей. Это не рекорд, но мы говорим о среднем ценовом сегменте. Сэкономленные деньги можно докинуть на покупку более ёмкого накопителя.