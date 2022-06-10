Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
AMD представила дорожную карту GPU – чиплеты в массовом сегменте, Radeon RX 8000 в 2024г и 1 экзафлопс
Только за счёт архитектурных улучшений нас ожидает рост производительности на Вт до 50%
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

В последнее время слухи о следующем поколении видеокарт выглядят устрашающе. Нам рассказывают о серии NVIDIA Ada Lovelace, флагман которой может получить до 18432 ядер CUDA и ранее невиданный пакет до 900 Вт. Всё это GeForce RTX 4090 Ti, выхода которого ждут истинные фанаты Дженсена Хуанга. Вообще, слухи весьма противоречивы, ведь совсем недавно инсайдеры уверяли нас в том, что новое поколение графических чипов появится этим летом. В итоге даже любители бежать впереди паровоза признали, что раньше октября ждать появления серии GeForce RTX 4000 не приходится, но пока отказываться от ожидаемого прироста производительности до 100% никто не хочет.

реклама

На самом деле мы не сомневаемся, что инженеры NVIDIA способны в результате перехода от 8-нм технологического процесса к 5-нм нормам совершить такой скачок, вот только одобрит ли это руководство, большой вопрос. Только подумайте, чем это грозит самым быстрым и дорогим видеокартам текущей серии. К примеру, сегодня даже в Европе GeForce RTX 3080 стоит около 700 евро. Есть откровенно бюджетные модели, но за добротные и проверенным временем бренды просят именно столько. GeForce RTX 3060 продают от 400 евро и выше. А если новая GeForce RTX 4060 покажет двукратный рост, то будет даже быстрее GeForce RTX 3090 Ti. Что же получается, NVIDIA за 400-500 евро уже вскоре будет продавать нам уменьшенную, экономную и тихую GeForce RTX 3090 Ti? Очень сомнительно, но время покажет, ведь Дженсен Хуанг на этот раз вынужден ориентироваться не только на рыночную конъюнктуру, но и на противостояние с AMD.

И вот здесь хороших новостей для зелёных нет. Текущее поколение доказало эффективность архитектуры. Так, Radeon RX 6900 XT не только быстрее GeForce RTX 3080, но и за счёт меньшего теплопакета и 256-битной шины намного тише и холоднее. Это значит, что потенциал для роста есть, что и было подтверждено старшим вице-президентом по разработке в отделении Radeon Technologies Group Дэвидом Вангом. Информация прозвучала в рамках Financial Analyst Day 2022. Была озвучена дорожная карта, а также несколько нюансов.

В первую очередь было подтверждено, что архитектура RDNA3 основана на чиплетной компоновке. Ранее AMD использовала нечто подобное только в высокопроизводительном сегменте для облачных вычислений, а значит чиплеты придут к нам на компьютеры впервые. Только за счёт архитектурных улучшений ожидается 50% прирост производительности на Вт по сравнению с уже существующими моделями. Никаких данных о росте производительности представлено не было, поэтому подобная информация осталась за кадром, но было подтверждено, что серия Radeon RX 7000 выйдет до конца 2022 года и точно будет основана на 5-нм техпроцессе.

Но и это не всё, ведь Дэвид Ванг раскрыл сроки выхода графических чипов одного из следующих поколений. Это видеокарты серии Radeon RX 8000 (предварительно), созданные на архитектуре RDNA4. Сроки указывают на 2024 год, что прекрасно укладывается в уже привычный график, когда вначале на рынок выходят флагманы и наиболее дорогие видеокарты, позднее появляются середняки. Ровно через год покупателей ждут бюджетные модели, а в конце жизненного цикла появляется обновлённая серия с более высокими тактовыми частотами и скоростной видеопамятью.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ну и дабы доказать способность выпускать монструозные продукты с невероятной мощностью, было сказано несколько слов об архитектуре CDNA3. В рамках этого графического направления будет выпущен ускоритель Instinct MI300, который получит 5-нм технологический процесс и сможет впервые в истории выйти за рамки производительности в 1 экзафлопс. Подробностей на этот счёт мало, но указывается на интеграцию чиплетов графического чипа и процессора под одной крышкой. Ждём с нетерпением. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD представила дорожную карту архитектур Zen4 и Zen5 с V-Cache
Процессоры AMD EPYC Zen4 Genoa-X получат 1 ГБ кэш-памяти L3
4-нм APU AMD Phoenix Point выйдут в 2023 году, а к 2024 появится Strix Point с Zen 5 и RDNA 3+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
72
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
19
Xiaomi официально объявила о прекращении поддержки восьми старых смартфонов и двух планшетов
3
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
20
Кооперативный режим наконец-то появится в игре Halo Infinite
+
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
9
Первая тестовая сеть Эфира отказалась от майнинга — Ethereum 2.0 все ближе
6
Геймерские видеокарты сильно подешевели в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 000 рублей
5
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
31
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
34
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
40
AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
+
Скафандры для российских космонавтов станут делать из "самозатягивающегося" материала
+
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
10
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Как DNS забывает о правах потребителей, а сервисы в РФ имитируют ремонт ПК – реальная история от PRO Hi-Tech
9
Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
5
Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
7
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
21
Курс доллара опустился до 58 рублей
149

Популярные статьи

Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
56
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
19
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
7
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
9
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
18
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
+
Об играх, где главный герой — зверёк
2

Сейчас обсуждают

MadEA
12:09
Автор проснулся только? .. это как бы уже давно завертелось
Россиянам запретили покупать на Aliexpress в долларах
ахахах
12:08
выборы промежуточные у демократов США 8 ноября будут и они будут давить на Россию до этого времяни,а потом проиграют там они в конгрессе республиканцам и неодин закон байдуна уже непройдёт после
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Renegat174
12:08
Я взял точно такую же Аорус, по курсу вышло 39 тыс отправил через бандерольку.
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
daimos
12:08
А, ну теперь ясно, почему хотят 70 баксов за игру, нефть кстати продолжает дорожать, как бы не продешевили
Премьера геймплея Call of Duty: Modern Warfare II: атмосферная высадка на танкер под проливным дождём
itmanager85
11:57
> и сможет впервые в истории выйти за рамки производительности в 1 экзафлопс. MI300 это APU для exascale систем, для суперкомпов короче экзафлопсных .. а одиночный ускоритель - вряд ли вообще когда ...
NASA планирует провести независимое исследование материалов по неопознанным воздушным явлениям
Дмитрий
11:55
на алике кста видеокарты китайцы 1 год гарантии. колорфул там всякие.
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
&lt;TopUpdate&gt;
11:55
Лол, на графике значок стоит больше 35%, то есть не до 35%, а от 35%. То есть будут задачи в которых производительность будет заметно выше.
Ryzen 9 7950Х получит рост производительности до 35%, но может оказаться медленнее Core i9-13900K
djon3volta
11:53
Ты же с Казахстана, какое отношение ты имеешь к Ситилинку? Ах да,погуглил, там типа есть пункты выдачи Ситилинка.. 🤡
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
Александр Рязанцев
11:53
Получается сокет 1700 прожил 1 поколение. Разочаровались в нем
Последние утечки о Meteor Lake и Arrow Lake говорят о сокете LGA 1851
Артём Николаев
11:53
Пара недоядер работает примерно как одно ядро уровня Coffee Lake c гипертредингом. А их там 16 штук насыпят. Так что, Интел сможет хорошо себя показывать и в однопотоке, и в числодроблении на 32 поток...
Ryzen 9 7950Х получит рост производительности до 35%, но может оказаться медленнее Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем