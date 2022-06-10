Только за счёт архитектурных улучшений нас ожидает рост производительности на Вт до 50%

В последнее время слухи о следующем поколении видеокарт выглядят устрашающе. Нам рассказывают о серии NVIDIA Ada Lovelace, флагман которой может получить до 18432 ядер CUDA и ранее невиданный пакет до 900 Вт. Всё это GeForce RTX 4090 Ti, выхода которого ждут истинные фанаты Дженсена Хуанга. Вообще, слухи весьма противоречивы, ведь совсем недавно инсайдеры уверяли нас в том, что новое поколение графических чипов появится этим летом. В итоге даже любители бежать впереди паровоза признали, что раньше октября ждать появления серии GeForce RTX 4000 не приходится, но пока отказываться от ожидаемого прироста производительности до 100% никто не хочет.

реклама

На самом деле мы не сомневаемся, что инженеры NVIDIA способны в результате перехода от 8-нм технологического процесса к 5-нм нормам совершить такой скачок, вот только одобрит ли это руководство, большой вопрос. Только подумайте, чем это грозит самым быстрым и дорогим видеокартам текущей серии. К примеру, сегодня даже в Европе GeForce RTX 3080 стоит около 700 евро. Есть откровенно бюджетные модели, но за добротные и проверенным временем бренды просят именно столько. GeForce RTX 3060 продают от 400 евро и выше. А если новая GeForce RTX 4060 покажет двукратный рост, то будет даже быстрее GeForce RTX 3090 Ti. Что же получается, NVIDIA за 400-500 евро уже вскоре будет продавать нам уменьшенную, экономную и тихую GeForce RTX 3090 Ti? Очень сомнительно, но время покажет, ведь Дженсен Хуанг на этот раз вынужден ориентироваться не только на рыночную конъюнктуру, но и на противостояние с AMD.

И вот здесь хороших новостей для зелёных нет. Текущее поколение доказало эффективность архитектуры. Так, Radeon RX 6900 XT не только быстрее GeForce RTX 3080, но и за счёт меньшего теплопакета и 256-битной шины намного тише и холоднее. Это значит, что потенциал для роста есть, что и было подтверждено старшим вице-президентом по разработке в отделении Radeon Technologies Group Дэвидом Вангом. Информация прозвучала в рамках Financial Analyst Day 2022. Была озвучена дорожная карта, а также несколько нюансов.

В первую очередь было подтверждено, что архитектура RDNA3 основана на чиплетной компоновке. Ранее AMD использовала нечто подобное только в высокопроизводительном сегменте для облачных вычислений, а значит чиплеты придут к нам на компьютеры впервые. Только за счёт архитектурных улучшений ожидается 50% прирост производительности на Вт по сравнению с уже существующими моделями. Никаких данных о росте производительности представлено не было, поэтому подобная информация осталась за кадром, но было подтверждено, что серия Radeon RX 7000 выйдет до конца 2022 года и точно будет основана на 5-нм техпроцессе.

Но и это не всё, ведь Дэвид Ванг раскрыл сроки выхода графических чипов одного из следующих поколений. Это видеокарты серии Radeon RX 8000 (предварительно), созданные на архитектуре RDNA4. Сроки указывают на 2024 год, что прекрасно укладывается в уже привычный график, когда вначале на рынок выходят флагманы и наиболее дорогие видеокарты, позднее появляются середняки. Ровно через год покупателей ждут бюджетные модели, а в конце жизненного цикла появляется обновлённая серия с более высокими тактовыми частотами и скоростной видеопамятью.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Ну и дабы доказать способность выпускать монструозные продукты с невероятной мощностью, было сказано несколько слов об архитектуре CDNA3. В рамках этого графического направления будет выпущен ускоритель Instinct MI300, который получит 5-нм технологический процесс и сможет впервые в истории выйти за рамки производительности в 1 экзафлопс. Подробностей на этот счёт мало, но указывается на интеграцию чиплетов графического чипа и процессора под одной крышкой. Ждём с нетерпением. Источник.