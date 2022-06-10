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Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
GeForce RTX 2060 SUPER стоит всего 45 тысяч рублей
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3050 MSI Gaming дешевле 40тр
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3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Многие геймеры мечтают о покупке флагманской видеокарты, но стоит спросить у этих ребят, зачем вообще им нужна такая мощь, как никто из них не может дать вменяемого ответа. Предположим, что у вас стоит суперскоростной Core i9-12900K с 32 Гб продвинутой памяти DDR5 и парочкой твердотельных накопителей по 2 Тб. Что же, в таком случае вам по статусу положена GeForce RTX 3090. Вот только даже зажиточные геймеры не всегда позволяют себе такие растраты. Ну а обычные пользователи с мониторами на 1080р и вовсе не способны оценить всю мощь флагманов. Нам кажется, что даже если у вас есть лишние деньги, а компьютер не самый свежий, то брать дорогую видеокарту сегодня не стоит.

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Причина в том, что в российской рознице цены всё ещё далеки от рекомендованных. Да, за последние пару месяцев наблюдается настоящий обвал, но впереди блокировка майнинга Эфира и выпуск нового поколения графических чипов. Вполне ожидаемо, цены пойдут вниз, а ваша GeForce RTX 3090 за 200 000 уже в январе будет стоить 70 000 рублей. Если вы испытываете острую нужду в видеокартах, но не хотите тратиться, то сегодня мы разберём наиболее интересные предложения от 80 тысяч рублей и ниже.

GeForce RTX 3070 сложно назвать идеальной видеокартой за свои деньги. Здесь всего 8 Гб видеопамяти, а производительность далека от флагманов, но сегодня модель производства Palit стоит 79 тысяч рублей. Это отличное предложение, ведь в разрешении 2К даже 8 Гб хватит надолго, а графический чип пусть и не флагманский, но способен обеспечить максимальные графические настройки во всех играх.

Лучшим соотношением между ценой и производительностью можно назвать Radeon RX 6750 XT. Это усиленная версия уже знакомого нам графического чипа, хотя из нового там только более быстрая память на 18 Гбит/с. В играх Radeon RX 6750 XT держит паритет с GeForce RTX 3070, хотя трассировка лучей традиционно не является сильной стороной красной команды. Мы не советуем вам обращать внимания на слухи о проблемах с драйверами, ну а пресловутые лучи и вовсе нравятся далеко не всем. Кстати, на стороне Radeon RX 6750 XT не только более выгодная цена, но и 12 Гб видеопамяти против 8 Гб на GeForce RTX 3070. Стоит задуматься.

Стоит признать, что видеокарты NVIDIA стоят немного дороже аналогичных моделей AMD. GeForce RTX 3060 Ti уступает Radeon RX 6750 XT во всех играх с отрывом от 7% и выше, но стоит почти столько же. Нам кажется, что лучше обратить внимание на красный лагерь, но в данном случае многие зависит лично от вас. Скорее всего, даже трассировка лучей не будет влиять на выбор, но это уже отдельная тема для разговора, поэтому берите то, что нравится больше именно вам.

Вполне возможно, что вам захочется немного сэкономить. В таком случае берите GeForce RTX 3060. Это не самый выгодный вариант, но покупка окупится со временем. Здесь вас ждёт 12 Гб видеопамяти и мощный GPU, который как минимум три года будет тянуть все игры в разрешении 1080р на самых высоких графических настройках. Palit установила неплохую систему охлаждения, хотя сама видеокарта нетребовательная и будет слегка шуметь в самых сложных сценариях, обеспечивая низкие температуры и неплохую энергоэффективность.

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-45% на i5 12400 в Ситилинке
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-25000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Отличной альтернативой GeForce RTX 3060 может стать GeForce RTX 2060 SUPER. Давайте перечислим её преимущества и недостатки: разница в играх не превышает 10%, но зато первая на 13 000 рублей дороже, а ведь речь идёт о среднем ценовом сегменте, где важна каждая тысяча. У GeForce RTX 3060 на 4 Гб больше видеопамяти и есть более продвинутый технологический процесс, но по энергоэффективности у нас паритет. Система охлаждения идентичная, ну а для разрешения 1080р обе видеокарты подходя как нельзя лучше. В сухом остатке имеем экономию с небольшими компромиссами. Мы выбираем GeForce RTX 2060 SUPER, ну а вы делайте выводы самостоятельно.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6750 xt
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