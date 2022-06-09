А ещё за 89 тысяч можно купить Radeon RX 6800 XT

Сколько вообще должна стоить видеокарта, чтобы геймеры перестали возмущаться, называя её слишком дорогой? Сегодня российские пользователи вынуждены сильно переплачивать за подобную продукцию, но были времена, когда GeForce GTX 1660 SUPER стоила до 15 тысяч рублей, а флагманы продавались даже дешевле рекомендованной производителем стоимости для эталонных графических чипов. Что странно, даже тогда все вокруг жаловались на высокие цены, обвиняя производителей в беспределе. Ещё в январе цены на видеокарты были в 2 раза выше, чем сегодня, но после небольшого падения, геймеры начали опустошать полки. Сегодня, несмотря на снижение поставок, магазины ажиотажа не фиксируют.

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Вполне возможно, что некоторые геймеры просто ждут более серьёзных скидок. Ну а другие и вовсе хотят купить видеокарту следующего поколения. Помните, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно, поэтому ожидание длиной в 2 года может превратить вас из геймера в любителя пеших прогулок, или даже спортсмена. Если вы опасаетесь подобной трансформации, то сегодня мы готовы рассказать о нескольких видеокартах, каждая из которых ощутимо подешевела за последние недели.

Традиционно дорого стоит GeForce RTX 3090. Магазины прекрасно понимают, что продажи подобных графических чипов минимальны, поэтому стараются выжать из каждой модели максимум. Если вы можете себе позволить потратить так много денег на развлечения, то мы даже не будем вас отговаривать. В конце концов, кому может помешать 24 Гб скоростной видеопамяти и самый быстрый графический чип на планете?

Если деньги у вас есть, но тратить 200 тысяч на развлечения жутко не хочется, можно попробовать сэкономить, ведь всего за 113 тысяч есть GeForce RTX 3080 Ti. Учитывая огромную разницу в цене, многие потенциальные покупатели неверно полагают, что эта видеокарта намного медленнее указанного выше флагмана. На самом деле производительность в играх в разрешении 4К почти одинаковая, ну а мы видим только плюсы: холодный графический чип, тихая система охлаждения и полное отсутствие опасений по поводу перегрева оперативной памяти.

Даже сегодня AMD предлагает больше, чем просит. Так, скоростная Radeon RX 6900 XT не уступает более дорогим видеокартам NVIDIA, но стоит чуть меньше 105 тысяч рублей. В последнее время на российский рынок завозят ограниченное количество моделей, поэтому в наличии есть видеокарта производства Gigabyte. Она имеет штатную систему жидкостного охлаждения, но требует помпу и саму систему отвода жидкости. Стоит всё это около 8 тысяч рублей, но даже после этого Radeon RX 6900 XT окажется выгоднее, ведь вы всегда можете выжать из видеокарты дополнительные 5-7%, а это уже уровень GeForce RTX 3090.

Ещё более выгодная для покупки Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта имеет огромный потенциал и может на равных соревноваться с лучшими представителями зелёной команды. Что и говорить, если она часто обходит более дорогу. GeForce RTX 3080 в играх. Мы впервые за полтора года видим Radeon RX 6800 XT за 89 тысяч рублей. Повторимся, что рекомендованная стоимость этой видеокарты намного ниже, но пока санкции и проблемы с поставками сильно ограничивают возможности торговых сетей.

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Мы просто не можем оставить фанатов NVIDIA без мощной видеокарты дешевле 70 тысяч рублей. Сегодня почётное место занимает GeForce RTX 3070 Ti. Признайтесь честно, когда вы могли в последний раз купить эту видеокарту за 69 990 рубчиков? Не трудитесь, мы ответим за вас: никогда. Несколько раз в ДНС проходила сомнительная распродажа, когда несколько моделей были доступны примерно за такую сумму, но их разбирали перекупщики, а обычные геймеры просто смотрели на неработающий сайт. Если вы ещё не забыли это время, то смело берите GeForce RTX 3070 Ti. Она будет много лет тянуть все игры в 2К, а в большинстве случаев даже порадует вас полноценным 4К на высоких графических настройках.