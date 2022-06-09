Переход может состояться уже в 2023 году

Microsoft продолжает ставить палки в колёса собственной операционной системе Windows 11. Многие наши читатели знают о нескольких требованиях, которые блокируют возможность обновить десятки миллионов компьютеров только потому, что они имеют устаревшие процессоры. Подчеркнём, что в реальности процессоры не являются устаревшими и могут без проблем справляться со всеми задачами. Например, даже флагман Core i7-7700K, как и всё седьмое поколение процессоров Intel, официально считается устаревшим. Увы, но на этом руководство Microsoft решило не останавливаться. Так, если ваше железо не поддерживает подсистему TPM 2.0 UEFI с активацией функции Secure Boot, то даже на подходящих процессорах можно забыть о Windows 11.

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Бесплатное обновление уже стартовало, но количество желающих перейти на новую операционную систему не впечатляет. Эксперты полагают, что на начальных этапах Windows 11 могли установить чуть ли не все те, кто имеет современное оборудование, укладывающееся в официальные требования. Что же, если вы думали, что на этом сюрпризы завершились, то спешим вас разочаровать. Всё дело в том, что существует бюджетный сегмент ноутбуков и компьютеров. Чаще всего подобное железо поставляется в Индию и другие развивающиеся страны, где пользователи не могут позволить себе переплачивать за скорость.

Так вот, одним из способов сэкономить на сборке компьютера для ОЕМ-производителей является использование традиционных жёстких дисков. Для обычного пользователя нет никакой проблемы поставить SSD для системного диска, а игры, видео и всё остальное хранить на HDD. Но в супербюджетной сборке подобные вольности не допускаются. Как сообщается, Microsoft планирует запретить партнёрам устанавливать новую операционную систему на ноутбуки и компьютеры, которые комплектуются системным диском в виде устаревшего HDD. Что любопытно, в системных требованиях ничего подобного нет, поэтому информация кажется немного странной. Инсайдеры отмечают, что изначально Microsoft хотела принудить ОЕМ-сборщиков устанавливать твердотельные накопители во все компьютеры под Windows 11 уже с 2023 году, но после некоторых переговоров пошла на попятную.

Пока софтверный гигант предпочитает не комментировать происходящее, представители китайской Trendfocus повергли критике подобное решение. Отмечается, что сегодня бюджетные системы комплектуются жёстким диском объёмом 1 Тб. Если сделать прямой переход на твердотельный накопитель, то придётся ограничиться скромными 256 Гб. Этого достаточно для базовых задач, но ровно в 4 раза меньше, чем могут получать покупатели прямо сегодня. В конце концов, далеко не все пользователи выбирают скорость, ведь некоторым просто нужно чуть больше свободного пространства. Ну а попытка установить SSD хотя бы на 512 Гб приведёт к ощутимому удорожанию всего компьютера, не говоря уже о том, чтобы сохранить текущие 1 Тб.

Эксперты отмечают, что удешевления твердотельных накопителей, которое фиксировалось многие годы, остановилось. При этом обычные жёсткие диски даже немного подешевели. Получается, что у ОЕМ-сборщиков просто нет альтернатив, поэтому нет ничего удивительного в том, что эти ребята не хотят идти на уступки Microsoft. В качестве примера можно привести таблицу. Как видите, стоимость 1 Гб ёмкости на обычном жёстком диске не превышает 0.05 доллара, тогда как аналогичный объём твердотельного накопителя обойдётся вам в 0.14 доллара. Важно понимать, что цены могут разниться в зависимости от региона и поставок. Так, в РФ между обычными SSD SATA 3 и обычным HDD стартует с 2 раз, поэтому за переход на более скоростной носитель информации покупатель заплатит как минимум на 60 долларов больше. При этом, сама базовая система может стоить до 250 долларов, а значит речь об ощутимой переплате.

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Представители Trendfocus полагают, что уже вскоре Microsoft сможет принудить ОЕМ-сборщиков к правильному решению. В некоторых случаях сделать это будет сложно, но последствия для рынка окажутся катастрофическими. Дело в том, что низкие цены на жёсткие диски удерживаются ещё и за счёт высокого спроса. Если Microsoft решит вытеснить твердотельные накопители из бюджетного сегмента, то в будущем количество продаваемых HDD ощутимо снизится. В то же время эксперты полагают, что переход на более скоростные SSD позитивно скажется на всей отрасли, ведь это приведёт к снижению цен на твердотельные накопители, о чём так давно мечтают обычные пользователи. Ну а когда новые требования вступят в силу, пока неизвестно. Поскольку переговоры идут, предсказать их итог крайне сложно.