Radeon RX 6800 стоит всего 90 000 рублей

Маркетологи уже давно заметили, что рассказы о самых быстрых видеокартах, процессорах и даже автомобилях привлекают гораздо больше потенциальных читателей, чем подробный разбор твёрдых середняков. Наслушавшись сказок на ночь, покупатели берут самые стандартные модели, но в тайне мечтают о чём-то большем. Многие геймеры полагают, что достаточно заполучить самую быструю и дорогую видеокарту, как все проблемы решатся сами собой. Тучи на небе сменятся радугой, а солнышко будет греть даже посреди зимы. Увы, но чудес не бывает, ведь без мощного блока питания ваша система вообще не запустится. А представьте себе, что у вас скромный процессор уровня Core i3-6300. И зачем вам флагман, если ваша система будет задыхаться даже на видеокарте за 300 долларов?

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Словом, для каждой системы должна быть подобрана правильная видеокарта, именно поэтому мы сегодня обойдёмся без жутко переоценённой GeForce RTX 3090 Ti. Но оставить вас без суперскоростных моделей мы не можем, поэтому начнём наш обзор с GeForce RTX 3080 Ti. 9 июня в Ситилинк такая видеокарта стоит 140 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже официально рекомендованной стоимости, но пока более выгодных цен в РФ нет. Владелец GeForce RTX 3080 Ti получит внушительный запас прочности на многие годы вперёд, а даже спустя 6 лет вы сможете запускать все игры в 2К. Вполне возможно, что любителям флагманов такая перспектива не подходит, но никто ведь не запрещает продать видеокарту через пару лет, вернув большую часть стоимости.

GeForce RTX 3080 ровно на 20 тысяч рублей дешевле, а в данном случае мы говорим об обновлённом графическом чипе, получившем 12 Гб видеопамяти, 384-битную шину и скоростную видеопамять на 19 Гбит/с. Разница в производительности с более дорогой GeForce RTX 3080 Ti стремиться к нулю, поэтому мы рекомендуем присмотреться к модели производства Palit. Это вполне годная видеокарта с неплохой системой охлаждения и выгодной ценой.

Radeon RX 6900 XT примерно на одном уровне с указанной выше видеокартой, но имеет одно преимущество. Дело в том, что эта модель оснащена готовой системой жидкостного охлаждения, что даёт возможность легко разогнать её, получив неплохой буст. Ну а в итоге вы сможете не только обойти GeForce RTX 3080 Ti, но и приблизиться к более дорогой GeForce RTX 3090. Задумайтесь об этом, когда решите купить новый флагман.

Неплохой альтернативой более дорогим видеокартам может стать Radeon RX 6800 XT. Представленная модель производства GIGABYTE может удовлетворить запросы даже самых требовательных геймеров. Благодаря высокой производительности она справляется с любыми играми в 4К, а наличие 16 Гб видеопамяти обязательно пригодятся вам через несколько лет, ведь рано или поздно мы всё же увидим так называемый Next Gen, о котором говорят с 2020 года. Radeon RX 6800 XT не может соперничать с самыми дорогими видеокартами за 200 тысяч рублей, но учитывая её двукратное преимущество в цене этого и не требуется.

А вот GeForce RTX 3070 Ti дешевеет медленно. Учитывая скидки на все указанные выше модели, Ситилинк нужно было снижать цену до 80 тысяч, но это только наше мнение. Если вы хотите сэкономить, и вам жутко не нравится продукция AMD, то GeForce RTX 3070 Ti чуть ли не единственная видеокарта, которая может вас устроить в этом ценовом диапазоне.

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Рекордно подешевела Radeon RX 6800. По чистой производительности она опережает GeForce RTX 3070 Ti, а значит потенциальным покупателям мы советуем посмотреть тесты. Многие эксперты приходят к выводу, что ваш выбор будет зависить от списка предпочитаемых игр. В некоторых жанрах и отдельных тайтлах разрыв большой, тогда как иногда GeForce RTX 3070 Ti почти не отстаёт. Что до Radeon RX 6800, то она скинула почти 40% цены, что и позволяет купить её сегодня с большой выгодой.