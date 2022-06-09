Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
Radeon RX 6800 стоит всего 90 000 рублей
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Маркетологи уже давно заметили, что рассказы о самых быстрых видеокартах, процессорах и даже автомобилях привлекают гораздо больше потенциальных читателей, чем подробный разбор твёрдых середняков. Наслушавшись сказок на ночь, покупатели берут самые стандартные модели, но в тайне мечтают о чём-то большем. Многие геймеры полагают, что достаточно заполучить самую быструю и дорогую видеокарту, как все проблемы решатся сами собой. Тучи на небе сменятся радугой, а солнышко будет греть даже посреди зимы. Увы, но чудес не бывает, ведь без мощного блока питания ваша система вообще не запустится. А представьте себе, что у вас скромный процессор уровня Core i3-6300. И зачем вам флагман, если ваша система будет задыхаться даже на видеокарте за 300 долларов?

реклама

Словом, для каждой системы должна быть подобрана правильная видеокарта, именно поэтому мы сегодня обойдёмся без жутко переоценённой GeForce RTX 3090 Ti. Но оставить вас без суперскоростных моделей мы не можем, поэтому начнём наш обзор с GeForce RTX 3080 Ti. 9 июня в Ситилинк такая видеокарта стоит 140 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже официально рекомендованной стоимости, но пока более выгодных цен в РФ нет. Владелец GeForce RTX 3080 Ti получит внушительный запас прочности на многие годы вперёд, а даже спустя 6 лет вы сможете запускать все игры в 2К. Вполне возможно, что любителям флагманов такая перспектива не подходит, но никто ведь не запрещает продать видеокарту через пару лет, вернув большую часть стоимости.

GeForce RTX 3080 ровно на 20 тысяч рублей дешевле, а в данном случае мы говорим об обновлённом графическом чипе, получившем 12 Гб видеопамяти, 384-битную шину и скоростную видеопамять на 19 Гбит/с. Разница в производительности с более дорогой GeForce RTX 3080 Ti стремиться к нулю, поэтому мы рекомендуем присмотреться к модели производства Palit. Это вполне годная видеокарта с неплохой системой охлаждения и выгодной ценой.

Radeon RX 6900 XT примерно на одном уровне с указанной выше видеокартой, но имеет одно преимущество. Дело в том, что эта модель оснащена готовой системой жидкостного охлаждения, что даёт возможность легко разогнать её, получив неплохой буст. Ну а в итоге вы сможете не только обойти GeForce RTX 3080 Ti, но и приблизиться к более дорогой GeForce RTX 3090. Задумайтесь об этом, когда решите купить новый флагман.

Неплохой альтернативой более дорогим видеокартам может стать Radeon RX 6800 XT. Представленная модель производства GIGABYTE может удовлетворить запросы даже самых требовательных геймеров. Благодаря высокой производительности она справляется с любыми играми в 4К, а наличие 16 Гб видеопамяти обязательно пригодятся вам через несколько лет, ведь рано или поздно мы всё же увидим так называемый Next Gen, о котором говорят с 2020 года. Radeon RX 6800 XT не может соперничать с самыми дорогими видеокартами за 200 тысяч рублей, но учитывая её двукратное преимущество в цене этого и не требуется.

А вот GeForce RTX 3070 Ti дешевеет медленно. Учитывая скидки на все указанные выше модели, Ситилинк нужно было снижать цену до 80 тысяч, но это только наше мнение. Если вы хотите сэкономить, и вам жутко не нравится продукция AMD, то GeForce RTX 3070 Ti чуть ли не единственная видеокарта, которая может вас устроить в этом ценовом диапазоне.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Рекордно подешевела Radeon RX 6800. По чистой производительности она опережает GeForce RTX 3070 Ti, а значит потенциальным покупателям мы советуем посмотреть тесты. Многие эксперты приходят к выводу, что ваш выбор будет зависить от списка предпочитаемых игр. В некоторых жанрах и отдельных тайтлах разрыв большой, тогда как иногда GeForce RTX 3070 Ti почти не отстаёт. Что до Radeon RX 6800, то она скинула почти 40% цены, что и позволяет купить её сегодня с большой выгодой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
Поставки видеокарт выросли на 32% за год и теперь ожидается спад
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
+
Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
4
Геймерские видеокарты ощутимо подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT стоит всего 51 500р
17
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
34
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
60
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
3
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
24
Курс Биткоина снова опустился ниже 30 000 долларов и может рухнуть до 20 000
13
Военные США "выстрелили" пучок энергии на один километр с помощью "большой микроволновки"
7
Китайский эксперт призвал власти страны захватывать TSMC в случае ухудшения отношений с США
11
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
6
Поставки видеокарт увеличиваются, а доходы AMD и NVIDIA падают – цены возвращаются к рекомендованным
13
EMBO Reports: Ученые успешно провели терапию рассеянного склероза существующим противораковым препаратом
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
10
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
10
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
20
Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
44
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
8
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
26

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
150
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
17
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
25
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
9

Сейчас обсуждают

saf-saf
02:10
Всегда норма доставки по времени из Китая была 45-60 дней. Все что сильно быстрее - это авиа - вот только не все выгодно везти самолетом.... А вот увеличение спроса из РФ скорее всего породит новые Ки...
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
Александр Еремеев
02:01
Вот это я понимаю, поддержка игры.
Techland официально прекращает поддержку Dying Light спустя семь лет
saf-saf
02:00
Какая война? Где? Украина? Это что? Разве есть такая страна?
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Александр Еремеев
02:00
Это потому что "санкции нам только на пользу".
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
Fess 11fess11
01:38
Видимо человек чуть побегал и уже сделал выводы о крутости проекта и не понимает, что в донатных помойках час "Ж" наступает, когда тебе проект успел понравится и ты готов вылепить ему хорошую оценку. ...
Diablo Immortal стала худшей игрой Blizzard по версии пользователей Metacritic, обогнав даже Warcraft III Reforged
Матрикс
01:24
Одним выгодно, другим нет. Потребителю было бы здорово сильный рубль, только беда сейчас в том, что его трудно потратить за бугром. А так ничего удивительного. Доллары сейчас в РФ мало кому нужны. Вот...
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
linux4ever
01:24
Круто, лайк тебе.
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
Матрикс
01:21
А кто то их вообще покупал после того как их отрезали от Google?
Компания Huawei начала закрывать торговые точки в России
Роман Жуков
01:19
Цены на видеокарты снизились до уровня в три раза дороже адекватных! Завтра они ещё снизятся, будут стоить как бэха х6! Надо брать-зелот говна не посоветует!)
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
VRoman
01:06
Вот именно по этому они - самая худшая авиакомпания. Они доэкономились, что никто у них летать не хочет. Пока цену на билеты не опустят на 20%, все остальные компании будут выглядеть лучше. А потом у ...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем