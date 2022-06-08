Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
Core i3-12100F без проблем потянет любые игры в паре с хорошей видеократой
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-110000р на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

На первый взгляд кажется, что при покупке компьютера важно определиться с сегментом, подкопить денег и просто собрать все комплектующие вместе. Вот только в реальности всё куда сложнее, ведь далеко не всегда у вас есть достаточная сумма, а порой вы и вовсе не знаете, что купить. Больше 20 лет назад один из знакомых автора данного материала захотел купить себе компьютер. Он сверил свои доходы с ценами и придумал странную схему. Так, он не смог позволить себе купить весь системный блок в комплекте, поэтому купил только корпус. Через пару месяцев он наскрёб на материнскую плату, после на процессор, оперативную память, жёсткий диск и видеокарту. Всего на сборку ушло полтора года, но в итоге бедный студент смог себе позволить вполне солидный по тем временам компьютер только за счёт экономии и верного подхода.

реклама

Мы не советуем вам так поступать, но это и не нужно, ведь иногда собрать неплохую машину можно без больших вложений. Сегодня мы обсудим несколько процессоров, которые позволяют начать свой путь в мир персональных компьютеров даже тем, у кого ну очень мало денег. Первый на очереди – Ryzen 5 3600. Этот камень оставался популярным на протяжение многих лет, позволяя за небольшие деньги ворваться в мир скоростных компьютеров и требовательных игр. Сегодня Ryzen 5 3600 считается немного устаревшим, поэтому позволяет собрать очень экономный системный блок. Важно помнить, что вы в любой момент сможете заменить процессор на что-то побыстрее. Это значит, что, экономя сегодня, вы покупаете перспективную систему с отличным потенциалом.

Пожалуй, самым оптимальным процессором для создания игровой сборки можно назвать Core i3-12100F. Здесь вас ждёт самая современная архитектура и 4 полноценных ядра с тактовой частотой до 4.3 ГГц. Не стоит тратиться на брендовую оперативную память и материнскую плату. Core i3-12100F – это процессор для нетребовательного компьютера, который можно расшевелить неплохой видеокартой. Мощи камня не хватит для раскрытия флагманов, но даже GeForce RTX 3060 будет без проблем работать в паре с Core i3-12100F. Кстати, на тысячу рублей дешевле можно взять ОЕМ-версию. Если у вас есть подходящий кулер, можно ещё немного сэкономить.

Core i5-11400F кажется нам более перспективным для решения общих задач. Здесь вас ждут 6 ядер и 12 потоков, а тактовая частота достигает 4.4 ГГц. Стоит помнить, что это камень предыдущего поколения, поэтому в играх он может работать на равных с Core i3-12100F. Здесь мы советуем вам подумать, ведь не всегда больше ядер – это лучше. Хотя логика всё же говорит в пользу Core i5-11400F. За счёт экономии на материнской плате, можно попытаться выиграть пару тысяч рублей, ну а в перспективе заменить этот камень на что-то мощнее.

Ryzen 3 PRO 4350G предназначен для тех, кто не хочет покупать отдельную видеокарту, но иногда позволяет себе запускать игры 5-летней давности. Большинство тайтлов данный камень тянет без особых усилий, а в онлайн-шутерах демонстрирует выдающиеся результаты. Сам процессор уступает по производительности даже Core i3-12100F, что компенсируется более внушительными показателями интегрированной графики.

анонсы и реклама
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр
-60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Если вы решили собрать компьютер для студента или школьника с недорогой видеокартой уровня GeForce GTX 1650, то мы советуем вам присмотреться к Core i3-10100F. 4 ядра, 8 потоков и всё это может разместиться в тихом компактном корпусе. Такая система может проработать много лет и не нуждается в апгрейде, ведь за счёт самых дешёвых комплектующих она позволит получить максимальную производительность по минимальной цене. Ну а поиграть в Counter-Strike или Data 2 на нём вы сможете без особых проблем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i3-12100f
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
+
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
48
Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
4
Геймерские видеокарты ощутимо подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT стоит всего 51 500р
17
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
34
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
59
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
3
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
24
Курс Биткоина снова опустился ниже 30 000 долларов и может рухнуть до 20 000
13
Военные США "выстрелили" пучок энергии на один километр с помощью "большой микроволновки"
7
Китайский эксперт призвал власти страны захватывать TSMC в случае ухудшения отношений с США
11
Поставки видеокарт увеличиваются, а доходы AMD и NVIDIA падают – цены возвращаются к рекомендованным
13
EMBO Reports: Ученые успешно провели терапию рассеянного склероза существующим противораковым препаратом
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
10
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
6
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
20
Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
44
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
6
Игрок потратил в Diablo Immortal кучу денег, но не получил того, что хотел
9

Популярные статьи

RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
77
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
150
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
19
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
24
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
14
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
9

Сейчас обсуждают

Я против войны
23:29
Войну объявляет тот кто нападает. Путин ссыкло и не объявил войну Украине, а тупо объявил "специоперацию". По его мышлению и в Чечне была "спецоперация", ведь Чечне войну никто не объявлял
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Rey.B.
23:23
Нету в России никакого дефицита. По туалетной бумаге Россия давно экспортёр. Её переизбыток! Лишь некоторые бренды ушли. Точнее ушли их названия, а производства остались.
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
ахахах
23:23
войну чё никто необъявляет тогда,может и нет тогда её.Тебе киевские новости,ещё нето расскажут
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
warmuza
23:22
С определённой точки цифры начнут складываться в установленной последовательности. Это доказательство существования бога и ключ к Вознесению.
В Google вычислили число пи с точностью до 100 триллионов знаков после запятой
Rey.B.
23:21
Именно так и происходит. - Д'эффективные управленцы чуть-чуть, чуть-чуть, и ещё чуть-чуть. Декларируют невиданные профиты. А потом выходит, что конкуренты оказываются лучше во всём. А American Airline...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Я против войны
23:21
В Украине война и часть предприятий разбомбили рашисты. В Украине введено военной положение. На Роисии военного положения нет и нет разрушенных предприятий. Спрашивается, откуда дефицит туалетной бума...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
ахахах
23:19
на украине соль дефицитной стала,а раньше она соль поставляла-это провал
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Rey.B.
23:18
Какой бред! - На Земле сейчас несколько миллирадов людей веруют, что им кто-то чего-то должен. А по факту, это лохи. Которым поддерживают иллюзию "должны" лишь для того, чтобы их поиметь. А будут вяка...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Я против войны
23:17
Какая может быть выгода производителю туалетной бумаги на её экономии?
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Влад Чухманов
23:13
Ля, увидел статью и приготовился прочитать огромную порцию говна про этот высер, а тут хвалебная песнь. Инквизишн - худшая игра по вселенной Драгон Эйдж из всех вышедших (спойлер, худшая будет следующ...
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем