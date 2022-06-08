Core i3-12100F без проблем потянет любые игры в паре с хорошей видеократой

На первый взгляд кажется, что при покупке компьютера важно определиться с сегментом, подкопить денег и просто собрать все комплектующие вместе. Вот только в реальности всё куда сложнее, ведь далеко не всегда у вас есть достаточная сумма, а порой вы и вовсе не знаете, что купить. Больше 20 лет назад один из знакомых автора данного материала захотел купить себе компьютер. Он сверил свои доходы с ценами и придумал странную схему. Так, он не смог позволить себе купить весь системный блок в комплекте, поэтому купил только корпус. Через пару месяцев он наскрёб на материнскую плату, после на процессор, оперативную память, жёсткий диск и видеокарту. Всего на сборку ушло полтора года, но в итоге бедный студент смог себе позволить вполне солидный по тем временам компьютер только за счёт экономии и верного подхода.

реклама

Мы не советуем вам так поступать, но это и не нужно, ведь иногда собрать неплохую машину можно без больших вложений. Сегодня мы обсудим несколько процессоров, которые позволяют начать свой путь в мир персональных компьютеров даже тем, у кого ну очень мало денег. Первый на очереди – Ryzen 5 3600. Этот камень оставался популярным на протяжение многих лет, позволяя за небольшие деньги ворваться в мир скоростных компьютеров и требовательных игр. Сегодня Ryzen 5 3600 считается немного устаревшим, поэтому позволяет собрать очень экономный системный блок. Важно помнить, что вы в любой момент сможете заменить процессор на что-то побыстрее. Это значит, что, экономя сегодня, вы покупаете перспективную систему с отличным потенциалом.

Пожалуй, самым оптимальным процессором для создания игровой сборки можно назвать Core i3-12100F. Здесь вас ждёт самая современная архитектура и 4 полноценных ядра с тактовой частотой до 4.3 ГГц. Не стоит тратиться на брендовую оперативную память и материнскую плату. Core i3-12100F – это процессор для нетребовательного компьютера, который можно расшевелить неплохой видеокартой. Мощи камня не хватит для раскрытия флагманов, но даже GeForce RTX 3060 будет без проблем работать в паре с Core i3-12100F. Кстати, на тысячу рублей дешевле можно взять ОЕМ-версию. Если у вас есть подходящий кулер, можно ещё немного сэкономить.

Core i5-11400F кажется нам более перспективным для решения общих задач. Здесь вас ждут 6 ядер и 12 потоков, а тактовая частота достигает 4.4 ГГц. Стоит помнить, что это камень предыдущего поколения, поэтому в играх он может работать на равных с Core i3-12100F. Здесь мы советуем вам подумать, ведь не всегда больше ядер – это лучше. Хотя логика всё же говорит в пользу Core i5-11400F. За счёт экономии на материнской плате, можно попытаться выиграть пару тысяч рублей, ну а в перспективе заменить этот камень на что-то мощнее.

Ryzen 3 PRO 4350G предназначен для тех, кто не хочет покупать отдельную видеокарту, но иногда позволяет себе запускать игры 5-летней давности. Большинство тайтлов данный камень тянет без особых усилий, а в онлайн-шутерах демонстрирует выдающиеся результаты. Сам процессор уступает по производительности даже Core i3-12100F, что компенсируется более внушительными показателями интегрированной графики.

анонсы и реклама -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на 3090 Gigabyte Gaming 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Если вы решили собрать компьютер для студента или школьника с недорогой видеокартой уровня GeForce GTX 1650, то мы советуем вам присмотреться к Core i3-10100F. 4 ядра, 8 потоков и всё это может разместиться в тихом компактном корпусе. Такая система может проработать много лет и не нуждается в апгрейде, ведь за счёт самых дешёвых комплектующих она позволит получить максимальную производительность по минимальной цене. Ну а поиграть в Counter-Strike или Data 2 на нём вы сможете без особых проблем.