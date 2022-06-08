Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
Разбираемся в экономических противоречиях национальной валюты РФ
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр
-110000р на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Бытует мнение, что курс национальной валюты определяется соотношением факторов спроса и предложения. Это значит, что ключевой переменной является способность экспортировать больше товаров и услуг, чем импортировать. В этом случае возникает профицит валюты, когда появляется возможность развития экономики и социальной сферы за счёт масштабных инвестиций. Позволить себе такое могут единицы, ну а большинство Западных стран давно живут в долг. К примеру, страны Балтии считаются откровенно депрессивным регионом, что не мешает правительству страны платить среднюю зарплату выше, чем в России. Есть мнение, что рано или поздно придётся платить по счетам, вот только иногда "правильная" политическая позиция гораздо важнее, чем способность решать проблемы собственной экономики.

реклама

Возвращаясь к национальной валюте, стоит отметить, что уже месяц рубль демонстрирует невероятную стойкость. Сегодня за 1 доллар дают чуть меньше 60 рублей, а до недавнего рекорда в 56 рублей совсем недалеко. Эксперты уверяют, что происходящее не говорит о том, что в стране всё хорошо, поскольку есть ряд факторов, вызывающих опасения относительно стабильности российской экономики. Прежде всего нужно понимать, что падение курса в марте было связано с тем, что западные держатели рубля начали избавляться от него в невиданных до этого масштабах. Цель у этих ребят была одна: как можно сильнее навредить России, вынудив Центробанк потратить резервный фонд на поддержание падающего рубля. Вместо этого были приняты решения, результатом которых стал резкий разворот. Уже в апреле иностранные политики начали удивлённо поглядывать в сторону рубля, а в мае и вовсе схватились за головы.

Важно понимать, что текущий курс рубля выгоден исключительно тем, кто ввозит в страну те или иные товары. К примеру, в феврале вы закупали 1000 смартфонов по средней стоимости 500 долларов. В итоге товар стоил вам 500 000 вечнозелёных, а в переводе на рубли приходилось отдавать 37.5 миллиона долларов. С учётом всех налогов, маржи и других факторов конечная стоимость этих товаров в рублях для потребителя составляла не меньше 55 миллионов рублей или 733 тысячи долларов. При этом стоимость оставалась стабильной, поскольку курс рубля варьировался от 73 до 77. Сегодня партия смартфонов обходятся вам в те же 500 000 долларов, вот только в рублях это уже 30 миллионов, а значит конечная цена для потребителя должна быть ниже. Вы видели, чтобы цены на смартфоны упали? Вот и делайте выводы, ведь теперь эти ушлые ребята не только умудряются зарабатывать на своих привычных схемах (которые и без этого позволяли им ворочать миллиардами), но и воспользовались высоким курсом рубля, занимаясь откровенным обманом населения.

анонсы и реклама
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
RTX 4000 в продаже за 100тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

И дело даже не в смартфонах, ведь весь рынок работает по указанному выше принципу. Ну а когда курс рубля внезапно начал снижаться, магазины тут же взвинтили цены, в результате чего смартфон начал стоить уже даже не 700 долларов, а 1000, хотя раньше за него просили вдвое дешевле. Экономисты полагают, что курс рубля будет снижаться. Ране прозвучало мнение, что сбалансированным будет считаться курс, при котором за 1 доллар дают около 71 рубля. В настоящее время экспортёры испытывают трудности, а бюджет теряет по 10 рублей на каждый доллар. Сегодня наблюдается резкий рост цен и спроса на энергоносители. Европа принимает ограничительные санкции, но делает их долгосрочными, что позволяет здесь и сейчас запастись нефтью и газом. Точно также поступают и в США, где в май увеличили закупки сырой нефти из РФ почти в 2 раза. Именно благодаря этому сегодня дорогой рубль может существовать. Как только сврехдоходы от энергоносителей начнут снижаться, правительству придётся что-то предпринять для спасения экономики. Но пока сроки вам не назовёт никто. Ну и не забывайте, что именно летом происходят основные закупки газа, что позволяет странам ЕС спокойно пережить зиму. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
TSMC планирует увеличить выручку на 30% по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
+
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
46
Решение необычной ошибки на ПК – почему интернет работает нестабильно из-за процессора Core i7-4790
19
Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
4
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
34
Геймерские видеокарты ощутимо подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT стоит всего 51 500р
16
Необычный кулер с жидкостным сердечником вернулся из 2000-х для теста с современным процессором
6
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
55
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
3
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
23
Курс Биткоина снова опустился ниже 30 000 долларов и может рухнуть до 20 000
12
Военные США "выстрелили" пучок энергии на один километр с помощью "большой микроволновки"
7
Китайский эксперт призвал власти страны захватывать TSMC в случае ухудшения отношений с США
10
Поставки видеокарт увеличиваются, а доходы AMD и NVIDIA падают – цены возвращаются к рекомендованным
13
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
9
Apple анонсировала iPadOS 16 с продвинутой многозадачностью
+
EMBO Reports: Ученые успешно провели терапию рассеянного склероза существующим противораковым препаратом
+
Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
44
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X стоит всего 23 000 рублей
8
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
3

Популярные статьи

RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
75
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
110
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
19
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
22
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
12
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
18:42
Для того, чтобы их ещё покупали, нужно чтобы майнеры скинулись программерам на переделку библиотек dll для современных API для добавления в них отдельного буфера (своего!) для SLI, чтобы он заработал ...
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
T.I.
18:39
Ложь и вранье, как обычно от правительства
Опрос: 65% российских автомобилистов готовы пересесть на "Москвич" хоть завтра
VRoman
18:38
А испарительная камера бы не помешала, чтобы мгновенно распределять теплого всей поверхности крышки.
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
vanyaindigo
18:37
Как это, порог в 40 лет же убрали! Специально для таких вот подпивасных патриотов )))
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
Ivan Fakov
18:36
«PoS вредит всему криптосообществу» — раздался пронзительный голос со стороны майнеров. Но пацаны, как всегда, не обратили внимания на это визгливое кукареканье. Пусть кукарекает, что с него взять? ...
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
Alex TOPMAN
18:35
"Садись - два!" (по физике). Толстый метал - накапливает тепло, а не отводит. Отводит - теплопроводность (т.е. вид материала). Кому нужно подробнее - гуглим ещё про теплоотдачу и теплопередачу.
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
Василий
18:34
Да все норм. Первые ревизии как всегда отработают на АМУДЭшных хомяках, они потестят за свои деньги Лизкины поделки, а потом восьми - девяти тысячной серии нормальные уже пойдут. Благо АМД хомяк насто...
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
mandysee
18:31
Поначалу очень увлекающая игра, которая задолго до середины заколебёт и мертвого. Я раза 3-4 давал ей шанс и начинал играть, уже осознавая ее недостатки - нет, это невыносимо. Правда, я и Ведьмака не ...
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
ddr22
18:25
4 часть уже делают, может там будет лучше)
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
Ottuda
18:23
Ватники беснуются и не понимают, что страна теряет рынки сбыта своей продукции. С таким подходом советские технологии скоро будут забыты, как произошло уже по многим направлениям. Ничего нового соврем...
Власти США придумали программу импортозамещения обогащенного урана из РФ за $5 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем