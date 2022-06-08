Разбираемся в экономических противоречиях национальной валюты РФ

Бытует мнение, что курс национальной валюты определяется соотношением факторов спроса и предложения. Это значит, что ключевой переменной является способность экспортировать больше товаров и услуг, чем импортировать. В этом случае возникает профицит валюты, когда появляется возможность развития экономики и социальной сферы за счёт масштабных инвестиций. Позволить себе такое могут единицы, ну а большинство Западных стран давно живут в долг. К примеру, страны Балтии считаются откровенно депрессивным регионом, что не мешает правительству страны платить среднюю зарплату выше, чем в России. Есть мнение, что рано или поздно придётся платить по счетам, вот только иногда "правильная" политическая позиция гораздо важнее, чем способность решать проблемы собственной экономики.

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Возвращаясь к национальной валюте, стоит отметить, что уже месяц рубль демонстрирует невероятную стойкость. Сегодня за 1 доллар дают чуть меньше 60 рублей, а до недавнего рекорда в 56 рублей совсем недалеко. Эксперты уверяют, что происходящее не говорит о том, что в стране всё хорошо, поскольку есть ряд факторов, вызывающих опасения относительно стабильности российской экономики. Прежде всего нужно понимать, что падение курса в марте было связано с тем, что западные держатели рубля начали избавляться от него в невиданных до этого масштабах. Цель у этих ребят была одна: как можно сильнее навредить России, вынудив Центробанк потратить резервный фонд на поддержание падающего рубля. Вместо этого были приняты решения, результатом которых стал резкий разворот. Уже в апреле иностранные политики начали удивлённо поглядывать в сторону рубля, а в мае и вовсе схватились за головы.

Важно понимать, что текущий курс рубля выгоден исключительно тем, кто ввозит в страну те или иные товары. К примеру, в феврале вы закупали 1000 смартфонов по средней стоимости 500 долларов. В итоге товар стоил вам 500 000 вечнозелёных, а в переводе на рубли приходилось отдавать 37.5 миллиона долларов. С учётом всех налогов, маржи и других факторов конечная стоимость этих товаров в рублях для потребителя составляла не меньше 55 миллионов рублей или 733 тысячи долларов. При этом стоимость оставалась стабильной, поскольку курс рубля варьировался от 73 до 77. Сегодня партия смартфонов обходятся вам в те же 500 000 долларов, вот только в рублях это уже 30 миллионов, а значит конечная цена для потребителя должна быть ниже. Вы видели, чтобы цены на смартфоны упали? Вот и делайте выводы, ведь теперь эти ушлые ребята не только умудряются зарабатывать на своих привычных схемах (которые и без этого позволяли им ворочать миллиардами), но и воспользовались высоким курсом рубля, занимаясь откровенным обманом населения.

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И дело даже не в смартфонах, ведь весь рынок работает по указанному выше принципу. Ну а когда курс рубля внезапно начал снижаться, магазины тут же взвинтили цены, в результате чего смартфон начал стоить уже даже не 700 долларов, а 1000, хотя раньше за него просили вдвое дешевле. Экономисты полагают, что курс рубля будет снижаться. Ране прозвучало мнение, что сбалансированным будет считаться курс, при котором за 1 доллар дают около 71 рубля. В настоящее время экспортёры испытывают трудности, а бюджет теряет по 10 рублей на каждый доллар. Сегодня наблюдается резкий рост цен и спроса на энергоносители. Европа принимает ограничительные санкции, но делает их долгосрочными, что позволяет здесь и сейчас запастись нефтью и газом. Точно также поступают и в США, где в май увеличили закупки сырой нефти из РФ почти в 2 раза. Именно благодаря этому сегодня дорогой рубль может существовать. Как только сврехдоходы от энергоносителей начнут снижаться, правительству придётся что-то предпринять для спасения экономики. Но пока сроки вам не назовёт никто. Ну и не забывайте, что именно летом происходят основные закупки газа, что позволяет странам ЕС спокойно пережить зиму. Источник.