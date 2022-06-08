Вначале ноутбук 2 раза не могли отремонтировать, а после он вообще исчез в неизвестном напарвлении

Если вы когда-либо покупали бракованный товар, то обязательно сталкивались с сопротивлением сервис-центров и магазинов, не желающих следовать букве Закона о правах потребителей. Однажды, автор данного материала получил в подарок планшет, который вышел из строя через несколько месяцев. Попытка договориться с сервис-центром не увенчалась успехом, а магазин отказался принимать планшет, поскольку по всем чекам этот товар в указанный день не продавался. Решить проблему помог знакомый, который лично позвонил заведующему торговой сетью в данном регионе. Уже к вечеру планшет с извинениями был заменён на новый, а в подарок дружелюбные продавцы подарили ещё и два фирменных чехла.

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Вот только далеко не у всех есть такие знакомые, а значит беспредел торговых сетей достигает каких-то невероятных масштабов. В пример мы можем привести рассказ известного блогера, который опубликован на канале PRO Hi-Tech. Послушать историю вы можете самостоятельно, а мы подведём краткие итоги. Был куплен ноутбук, который спустя несколько месяцев стал демонстрировать проблемы с определением твердотельного накопителя. Неудачливый покупатель отнёс устройство в сервис-центр, где решено было произвести гарантийный ремонт. Вот только перед тем, как отдать устройство мастерам, были переписаны все коды основных комплектующих. Представьте, каково было удивление владельца, когда через какое-то время ему вернули рабочий отремонтированный лэптоп, в котором вообще ничего не меняли. Мало того, что все комплектующие остались на местах, так мастера даже не проводили тесты, что стало видно после анализа количества данных на SSD.

Последовала вторая попытка, но уже в другой сервис того же производителя. Увы, результат был аналогичный. Судя по всему, мастера запустили ноутбук, увидели, что он работает и отчитались о проведённом ремонте. Ну а в итоге покупатель обратился в точку продажи в DNS. На этот раз казалось, что всё решилось, ведь продавцы предложили выбрать одну из лежащих на прилавке моделей в обмен на проблемный лэптоп. Увы, без сюрприза не обошлось, ведь главному герою нашего материала предложили доплатить всего 20 тысяч рублей. Всё дело в том, что ноутбук полгода назад стоил 55 тысяч, а сегодня аналогичная модель обойдётся вам в немалые 75 тысяч.

На первый взгляд кажется, что всё в рамках официальных требований, ведь даже в Законе о правах потребителей сказано, что за более дорогой товар при обмене нужно доплачивать, вот только здесь не всё просто. Суть в том, что доплачивать нужно только за более дорогой товар, тогда как примерно такая же модель сегодня на сайте DNS стоит от 75 тысяч и выше. Получается, что продавцы намеренно занизили стоимость гарантийного ноутбука. Ну а пока владелец разбирался во всех юридических коллизиях, блогер с канала PRO Hi-Tech предложил ему бесплатный ремонт. Нужно было взять лэптоп и переслать его в Москву. Всё просто, если не считать, что сервис-центр куда-то подевал сам ноутбук. Устройство отсутствует на складе, а выяснить его судьбу не удалось.

Судя по всему, его как восстановленный продали другому невезучему покупателю, но теперь уже в проблеме будет разбираться суд. Нет никаких сомнений, что DNS не сможет выиграть дело, но проблема намного шире, чем кажется. Блогер полагает, что пытающиеся выжать из вас последние копейки продавцы в магазине и мастера в сервис-центрах действуют не по собственной инициативе. Очевидно, что это политика руководства торговой сети, направленная на получение максимальной прибыли. Уверяем вас, что там знают на память все права потребителей, но старательно делают вид, что никаких законов не существует.

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