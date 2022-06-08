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Жители РФ продолжают скупать остатки санкционных товаров, а поставки новинок упали до 15 раз
Спасти ситуации может только параллельный импорт
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Нет никаких сомнений, что проблемы российского ритейла впереди. Эксперты констатируют, что этой весной поставки товаров в РФ упали в 10-15 раз, а некоторые менее популярные или люксовые бренды и вовсе исчезли. Большая часть продукции находится в дефиците, ну а простых решений просто нет. В марте пресса бравировала, что китайские поставки смогут быстро залатать образовавшиеся бреши, вот только даже на этом направлении есть трудности. Во-первых, многие компании из Поднебесной не спешат на российский рынок. Присутствующее там игроки пытаются не попасть под американские санкции, ну а новички всё ещё обдумывают пути альтернативных поставок. Во-вторых, далеко не вся продукция выпускается в Китае. Так, многие европейские бренды, к которым привыкли российские потребители, напрямую производятся в Европе, поэтому получить из других стран крайне сложно. Даже если предположить, что попытка завоза будет произведена из того же Казахстана, то российским потребителям придётся доплачивать не только за логистические накладки, но и в полном объёме все налоговые и таможенные пошлины.

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И всё же, эксперты констатируют, что эффект может оказаться кратковременным, а многие жители РФ и вовсе не почувствуют изменений. Так, из Европы и США поступала косметика, брендовая одежда и в целом продукция направлений fashion и beauty. Альтернативные решения уже завозятся на рынок, правда объёмы пока сильно отстают от потребительского спроса. Особенно активны покупатели интернет-магазинов. Специалисты полагают, что почву для перехода российского ритейла в онлайн подготовила пандемия коронавируса. Больше двух лет действовали ограничения, поэтому в какой-то момент потенциальные покупатели осознали, что проще не только заказывать на дом пиццу, но и смартфоны с ноутбуками.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за первые 4 месяца текущего года онлайн-продажи принесли в корзину российских магазинов 1.5 триллиона рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее и самый внушительный показатель за всю историю. При этом аналитики отмечают, что рынок растёт, ведь пока на перспективный сегмент приходится всего 11.8% от общего объёма продаж. Интересны и потребительские предпочтения российского рынка. Так, 20% покупок – это электроника, 17% – мебель и различные товары для дома, 16.5% – одежда (куда входит и обувь), 13% – продукты питания и только 8% – красота и здоровье.

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Стоит понимать, что сегодня рынок выживает за счёт складских запасов, поскольку потоки новых товаров пока даже близко не вышли на показатели февраля. Глава одной из компаний отмечает, что после резкого обвала рынка до 15 раз мы наблюдаем скромное восстановление до 15% в месяц. Многие предлагают дождаться выхода на максимальные мощности параллельного импорта, вот только многие направления уже не восстановить. Скорее всего, о существовании отдельных брендов и торговых марок жителям РФ придётся забыть. На самом деле это не проблема, если есть альтернативные поставки, вот только пока не решены проблемы ни с автомобилями, ни с чипами для производства обычных пластиковых карт. Эксперты уверены, что в ближайшее время не стоит ждать ажиотажного спроса, ведь большая волна покупок уже прошла, а денег у населения на повторение мартовского сценария просто нет. Покупательская способность будет медленно увеличиваться, а значит нужны своевременные меры, позволяющие решить проблему пустеющих складов. Паниковать и бежать в магазин не стоит, но всё это даёт лишний повод для беспокойства, ведь американские политики твёрдо уверены, что без сладких батончиков российские потребители просто не выживут. Источник

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Bloodrender
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