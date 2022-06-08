Важно понимать, что все подобные утечки носят неподтверждённый характер

Инсайдеры всё настойчивее заявляют о том, что осенью 2022 года NVIDIA выпустит новое поколение графических чипов Ada Lovelace. На это указывает активная информационная бомбардировка и готовность начать внутренние тесты. Совсем недавно ходили слухи, согласно которым мы не видели ни одного живого теста только потому, что даже партнёры зелёных ещё не получили инженерных экземпляров серии GeForce RTX 4000. Поскольку вся следующая информация основана на слухах, то мы настойчиво рекомендуем вам отнестись к ней как к одному из возможных вариантов развития событий. Слишком часто пользователи доверяются тем или иным утечкам, а после разочарованно разводят руками. Дабы этого не случилось и на этот раз, стоит помнить, что есть и противоположная позиция, в рамках которой некоторые эксперты вещают о приросте производительности до 50% между поколениями графических чипов.

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Но не будем о грустном, ведь сегодня у нас оптимистичная позиция. Эксперты полагают, что целый ряд инженерных ухищрений позволит оптимизировать внутреннюю компоновку, что увеличит и без того немаленький потенциал видеокарт. Ожидается, что флагман GeForce RTX 4090 будет как минимум в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090. Важно учитывать, что очень многое будет зависеть от тех или иных решений Дженсена Хуанга, ведь он вполне может посчитать, что такой прорыв вреден для индустрии. И всё же, есть такое понятие, как конкуренция, а значит выбора просто может и не быть. Изменений по ширине шины нет. Так, флагман получит всё те же 384 бита, тогда как младшие SKU AD103 и AD104 смогут претендовать только на 256 бит. И вот здесь можно предположить, что таким образом NVIDIA не только хочет сэкономить, но и ограничить производительность графических чипов. В конце концов, кто будет покупать горы лежащих на складах GeForce RTX 3090 Ti, если скромная GeForce RTX 4070 быстрее?

Ну а в итоге инсайдеры уверены, что флагман получит 16 128 ядер CUDA, что даёт ощутимый прирост по сравнению с текущим поколением. Ходили слухи, что позднее в 2023 году есть планы выпустить видеокарту на полноценном ядре с 18432 ядрами CUDA. Это так называемая GeForce RTX 4090 Ti или пресловутый Titan. Якобы, энтузиастам выдадут 48 Гб видеопамяти, работающей на скорости 24Гбит/с и 18432 ядер CUDA. Благодаря такой щедрости, суперфлагман впервые в истории настольных пользовательских решений сможет перешагнуть планку в 1 ТБ/с. Но поскольку это отдалённая перспектива, то вернёмся к более близкому GeForce RTX 4090.

Инсайдеры полагают, что в следующем поколении ожидается не только рост чистой производительности, но и значительный рывок в трассировке лучей. Напомним, даже сегодня флагманы с трудом справляются с играми в разрешении 4К с активной RTX-ON. Будем надеяться, что инженеры NVIDIA действительно смогли совершить на этом направлении большой скачок. А вот платить за всё это придётся не только деньгами. Так, теплопакет флагмана будет доходить до 600 Вт, хотя ранее ходили и более устрашающие слухи о пересечении планки в 900 Вт. Важно уточнить, что в таком случае владельцам подобных видеокарт понадобится блок питания свыше 1 кВт.

Что до экономической составляющей, то никакой конкретики пока нет. Инсайдеры указывают, что роста цен не ожидается. Вот только на рынке есть GeForce RTX 3090 Ti за 2000 долларов, а GeForce RTX 4090 будет значительно быстрее, поэтому в данном случае возникает масса вопросов к ценообразованию. Если новинка будет стоить те же 2000 долларов, то в таком случае NVIDIA придётся спешно выводить с рынка GeForce RTX 3090 Ti.

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Если предположить, что сроки выхода нового поколения графических чипов верны, то уже в августе должно начаться массовое производство. Ну а уже в июле мы увидим первые тесты. Напомним, примерно в это же время AMD выпустит и новую серию Radeon RX 7000. Ну а кто победит на этот раз: Лиза Су или Дженсен Хуанг, предсказать сложно.