А ещё можно купить Core i5-12400F за 17 тысяч

Если вы когда-либо покупали процессор, то обязательно сталкивались с тем, что один из них помечен как «BOX», тогда как другой – «OEM». Если заглянуть в интернет, то всё быстро проясняется, ведь в первом случае вам продадут стандартный коробочный вариант, тогда как во втором – крошечный пластиковый блистер с чипом внутри. Некоторые полагают, что BOX обязательно предполагает наличие кулера, вот только это не так. На самом деле переплачивая 3-5 тысяч рублей иногда вы покупаете простую картонную коробку. Что бы не запутаться нужно быть внимательным, ведь флагманы и камни с разгонным потенциалом никогда не поставляются вместе с кулером. Например, Core i5-12600K в коробочном варианте идёт без системы охлаждения, а вот Core i5-12600 – укомплектован вполне неплохой системой отхождения. Поставка OEM предполагает, что ранее она предназначалась для сборки готовой системы, но была продана в розницу. Ну и здесь нет и в помине кулера, только экономия в чистом виде.

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Мы советуем вам обращать внимание на такие мелочи, ведь благодаря правильному выбору можно неплохо сэкономить. Сегодня мы рассмотрим несколько относительно недорогих процессоров, а также обсудим, какой из них выгоднее в той или иной комплектации. Прежде всего хотим заметить, что сегодня есть проблемы с поставками комплектующих. Из-за этого количество товаров ниже обычного, поэтому выбирать не приходится. Именно поэтому мы возьмём Ryzen 5 5600X в коробочной версии. Сэкономить не выйдет, но в целом процессор и так неплохо подешевел в последние месяцы. Это один из самых популярных камней AMD, поскольку он сочетает выгодную цену и высокую производительность. Пользователи со всего мира используют Ryzen 5 5600X не только для новых сборок, но и для обновления устаревших систем на базе процессоров AMD первых двух поколений с архитектурой Zen.

А вот следующий процессор как раз можно взять в двух вариантах. Так, Core i5-11600KF в коробочном варианте стоит 21 590 рублей, тогда как Core i5-11600K за 21 790 рублей – уже в комплектации OEM. Цена почти одинаковая, но второй может предложить интегрированную графику и обычно на несколько тысяч рублей дороже. В данном случае разницу съела бесполезная коробка, поэтому задумайтесь как следует. Оба процессора подходят для новой сборки. Главное не забыть купить материнскую плату с возможностью разгона, поскольку без этого вы не сможете раскрыть весь потенциал указанных выше камней.

Лучшим выбором на сегодня стал Ryzen 5 5600G. Есть только коробочный вариант, но цена не может не радовать, ведь за сверхскоростной камень с одним из самых быстрых интегрированных чипов на рынке просят всего 18 990 рублей. Мы впервые видим, чтобы Ryzen 5 5600G стоил так мало, а значит есть смысл купить его прямо сейчас. Кстати, старшие камни AMD текущего поколения даже в коробочном варианте идут без кулера, ну а здесь он уже лежит в комплекте.

Идеальным решением для геймеров станет Core i5-12400F. Это скоростной современный камень, показывающий отличный уровень производительности в играх. Он нетребователен, а в данном случае у нас самая простая комплектация. Аналогичный Core i5-12400 с кулером стоит больше 20 тысяч рублей, поэтому мы советуем взять недорогую систему охлаждения, что позволит сэкономить не меньше 3 тысяч рублей. Ну и помните, что Core i5-12400F не имеет встроенной графики, а значит видеокарту нужно покупать отдельно.

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Пожалуй, собрать самый недорогой компьютер с перспективой обновления в будущем позволяет Ryzen 5 3600. Смотрите: берём дешёвый процессор, к нему самый простой кулер, такую же память из китайского подвала. Всё остальное на ваше усмотрение, а добить комплект рекомендуем видеокартой уровня GeForce GTX1660 Ti. Никаких рекордов производительности вы побить не сможете, но заменив сам процессор на Ryzen 7 5800X через пару лет получите достойный компьютер по вменяемой цене.