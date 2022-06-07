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Бюджетные игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600G стоит всего 18 990 рублей
А ещё можно купить Core i5-12400F за 17 тысяч
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Если вы когда-либо покупали процессор, то обязательно сталкивались с тем, что один из них помечен как «BOX», тогда как другой – «OEM». Если заглянуть в интернет, то всё быстро проясняется, ведь в первом случае вам продадут стандартный коробочный вариант, тогда как во втором – крошечный пластиковый блистер с чипом внутри. Некоторые полагают, что BOX обязательно предполагает наличие кулера, вот только это не так. На самом деле переплачивая 3-5 тысяч рублей иногда вы покупаете простую картонную коробку. Что бы не запутаться нужно быть внимательным, ведь флагманы и камни с разгонным потенциалом никогда не поставляются вместе с кулером. Например, Core i5-12600K в коробочном варианте идёт без системы охлаждения, а вот Core i5-12600 – укомплектован вполне неплохой системой отхождения. Поставка OEM предполагает, что ранее она предназначалась для сборки готовой системы, но была продана в розницу. Ну и здесь нет и в помине кулера, только экономия в чистом виде. 

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Мы советуем вам обращать внимание на такие мелочи, ведь благодаря правильному выбору можно неплохо сэкономить. Сегодня мы рассмотрим несколько относительно недорогих процессоров, а также обсудим, какой из них выгоднее в той или иной комплектации. Прежде всего хотим заметить, что сегодня есть проблемы с поставками комплектующих. Из-за этого количество товаров ниже обычного, поэтому выбирать не приходится. Именно поэтому мы возьмём Ryzen 5 5600X в коробочной версии. Сэкономить не выйдет, но в целом процессор и так неплохо подешевел в последние месяцы. Это один из самых популярных камней AMD, поскольку он сочетает выгодную цену и высокую производительность. Пользователи со всего мира используют Ryzen 5 5600X не только для новых сборок, но и для обновления устаревших систем на базе процессоров AMD первых двух поколений с архитектурой Zen.

А вот следующий процессор как раз можно взять в двух вариантах. Так, Core i5-11600KF в коробочном варианте стоит 21 590 рублей, тогда как Core i5-11600K за 21 790 рублей – уже в комплектации OEM. Цена почти одинаковая, но второй может предложить интегрированную графику и обычно на несколько тысяч рублей дороже. В данном случае разницу съела бесполезная коробка, поэтому задумайтесь как следует. Оба процессора подходят для новой сборки. Главное не забыть купить материнскую плату с возможностью разгона, поскольку без этого вы не сможете раскрыть весь потенциал указанных выше камней.

Лучшим выбором на сегодня стал Ryzen 5 5600G. Есть только коробочный вариант, но цена не может не радовать, ведь за сверхскоростной камень с одним из самых быстрых интегрированных чипов на рынке просят всего 18 990 рублей. Мы впервые видим, чтобы Ryzen 5 5600G стоил так мало, а значит есть смысл купить его прямо сейчас. Кстати, старшие камни AMD текущего поколения даже в коробочном варианте идут без кулера, ну а здесь он уже лежит в комплекте.

Идеальным решением для геймеров станет Core i5-12400F. Это скоростной современный камень, показывающий отличный уровень производительности в играх. Он нетребователен, а в данном случае у нас самая простая комплектация. Аналогичный Core i5-12400 с кулером стоит больше 20 тысяч рублей, поэтому мы советуем взять недорогую систему охлаждения, что позволит сэкономить не меньше 3 тысяч рублей. Ну и помните, что Core i5-12400F не имеет встроенной графики, а значит видеокарту нужно покупать отдельно.

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Пожалуй, собрать самый недорогой компьютер с перспективой обновления в будущем позволяет Ryzen 5 3600. Смотрите: берём дешёвый процессор, к нему самый простой кулер, такую же память из китайского подвала. Всё остальное на ваше усмотрение, а добить комплект рекомендуем видеокартой уровня GeForce GTX1660 Ti. Никаких рекордов производительности вы побить не сможете, но заменив сам процессор на Ryzen 7 5800X через пару лет получите достойный компьютер по вменяемой цене.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 5600g
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Э нет, ты его сам разгоном сжёг)
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corsi
21:24
5600G - это сверхскоростной камень? По производительности он едва быстрее R5 3600X, и на Али эти камни стоят менее 13к и 10к соответственно. С Али можно проц с мат.платой купить, сколько тут один толь...
Бюджетные игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600G стоит всего 18 990 рублей
RCdStory
21:24
Ванга! перелогинься!
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Adam Smith
21:21
было дело, уже как год срузен 2600х отъехал вместе с мамкой 470х, хотя не особо их и дрочил, в основном в чулане валялись))))
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
cibershot
21:20
Месяц назад даже бесплатная доставка за 2 недели справлялась, теперь с платной придется закупать. Еще не факт что китаеза отправит платной доставкой если оплатишь, на дошик себе отложит. Было уже так...
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mjurtr
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Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
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