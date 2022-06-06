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Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X стоит всего 23 000 рублей
За 24 тысячи можно купить Ryzen 7 5700G с самой мощной интегрированной графикой
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Большинство пользователей покупает процессор исходя из рекомендаций тех или иных людей (блогеры, эксперты, продавцы в магазине), но есть довольно многочисленная группа людей, отстаивающая интересы одной из компаний. Поскольку конкурентов всего два, то и фанаты разделились между AMD и Intel. Не так важно, у кого армия фанатов больше, ведь число всегда можно компенсировать активностью. Вообще вопрос: «кто делает процессоры лучше», терзает человечество уже больше 20 лет. С нашей точки зрения, в последние 4 года на него можно дать однозначный ответ: AMD. Учтите, что автор данного материала в 2021 году купил ПК на базе нового процессора Intel, поэтому не принадлежит к фанатам той или иной группировки.

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В данной ситуации мы предлагаем оценивать конкурентов по вполне объективному признаку: простота обновления. Вот купили вы компьютер несколько лет назад, но процессор кажется вам слегка устаревшим. Если у вас трудится Intel, то максимум, что вы сможете сделать – это взять камень того же поколения, но быстрее. А вот с AMD всё гораздо проще. Так, сокет АМ4 уже актуален достаточно давно, поэтому даже владельцы старого Ryzen 5 1600 сегодня могут обновить его на камень последнего поколения. Если вы не согласны с нами, пишите об этом в комментариях, а мы расскажем вам о наиболее выгодных процессорах, которые вполне подходят для сборки нового ПК или обновления старого железа.

Ryzen 7 5700G может использоваться для построения нетребовательного компьютера в небольшом форм-факторе. Камень включает скоростную графику, позволяя не покупать отдельную видеокарту. Геймерам такая возможность будет неинтересна, но многие предпочитают старые игры, поэтому Ryzen 7 5700G пользуются высоким спросом. Ну и вы действительно можете поставить его вместо своего Ryzen 5 2400 G.

А вот Ryzen 5 5600X считается бестселлером и подходит не только для усиления готовой системы, но и для сборки нового компьютера. Камень прекрасно себя чувствует на любой бюджетной материнской плате, а цена этого компонента зависит от вашего желания поэкспериментировать с разгоном. С видеокартой уровня GeForce RTX 3060 этот процессор будет с лёгкостью обходить более дорогие системы с разгонным потенциалом тех пользователей, которые сэкономили на видеокарте.


Core i5-11600K как нельзя лучше подходит для сборки ультимативного компьютера с большой выгодой. Нужно понимать, что брать такой процессор без планов на разгон не стоит, ведь тогда вы ощутимо подрежете ему крылья, а в будущем и вовсе забудете о потенциале Core i5-11600K. Именно поэтому этот камень не для всех. Берите его только в том случае, если готовы потратиться, ведь вам потребуется не только скоростной процессор, но и оперативная память с низкими таймингами.

Если вам нужна мощная система, но вы и слышать ничего не хотите о разгоне, то берите Core i5-11600. Он из коробки получил тактовую частоту до 4.8 ГГц, поэтому может раскрыть потенциал любой видеокарты с большим запасом. Этот процессор позволяет ощутимо сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. С нашей точки зрения, эти деньги стоит направить на видеокарту. Так, если вместо GeForce RTX 3060 купите GeForce RTX 3060 Ti, то получите прибавку в 15%, а такую разницу не удастся перебить даже заменой процессора на Core i9-11900.

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Ну и завершить наш список предлагаем на Ryzen 5 5600G. Это более дешёвая версия указанного выше Ryzen 7 5700G с той лишь разницей, что производительность здесь ниже, а комплект включает систему воздушного охлаждения. Ryzen 5 5600G тянет танки и стрелялки, ну а в будущем, если вдруг у вас появится немного лишних денег, всегда можно повысить производительность системы за счёт покупки новой видеокарты.

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#процессоры #ryzen 5 5600x #оптимальные ценовые предложения
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hardware
19:40
ты молодой еще, зеленый...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Victor Furman
19:37
имхо это может быть жирным плюсом - новые карты не раскупят майнеры, т.к. энергозатраты на майнинг перестанут окупаться.
Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
Нешешбек
19:35
у тебя 10 грузинов?
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Нешешбек
19:33
лучше бы Нейросеть сиси дорисовала.
Нейросеть дорисовала ноги Moне Лизе и "подправила" еще несколько мировых шедевров живописи
Stroff
19:31
Зачем такую инфу сливаешь 👍😂
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
corsi
19:29
Поразительно, от чего же такие хорошие видеокарты до сих пор на рынок не вышли. А, наверное в играх они на уровне RTX 2070 и багов в драйверах вагон.
Intel Arc A730M протестировали в 3DMark — видеокарта может конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070
Людмила Чумак
19:28
У меня Athlon фризил жесть, ну потыкал(а) --- выкл. SVM и др. -- вери гуд, проц. сразу завелся и до сих пор летает у мамки в хате.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Kommunist7304
19:25
До сих пор неизвестно выйдет ли новое поколение в текущем году, а тут рассуждения про теплопакет и энергопотребление от гадающих на кофейной гуще. Вот как выйдут - так станет и понятно, а то уже нагад...
Nvidia GeForce RTX 4080 может получить TDP на 100 Вт выше по сравнению с RTX 3080
Chihonya
19:25
ух и рукожоп вы батенька, точно проц на герметик посадил)))))))))))))))))
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Нешешбек
19:25
Вышел Шеша из тумана, вынул ножик из кармана....
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
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